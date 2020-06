Point marchés-Hausse en vue en Europe après la BCE et avant l'emploi US

* Les indices européens attendus en hausse de 0,6% à 0,8% * Le soutien monétaire accru de la BCE soutient le rally boursier * L'emploi aux Etats-Unis au menu de la journée * Vers une réunion de l'Opep+ samedi par Blandine Henault PARIS, 5 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse vendredi, soutenues par l'annonce d'un soutien monétaire accru de la Banque centrale européenne (BCE) dans l'attente de la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,86% pour l'EuroStoxx50 , de 0,83% pour le Dax à Francfort et de 0,61% pour le FTSE à Londres. De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien en hausse de 0,61% à l'ouverture. Les places européennes se sont accordées une pause jeudi après un début de semaine très positif qui les a portées à des plus hauts depuis début mars. Ces prises de profit ont masqué pour un temps la bonne surprise venue de la BCE qui a annoncé jeudi une augmentation plus forte qu'attendu du montant de son "Programme d'achats d'urgence pandémique" (PEPP). Les mesures de la BCE restent néanmoins un soutien de poids pour le rally des marchés d'actions enclenché depuis la mi-mars sur des espoirs de redémarrage de l'économie mondiale, en attendant les décisions de la Réserve fédérale attendues la semaine prochaine. Avant cela, les investisseurs prendront connaissance vendredi des chiffres officiels de l'emploi aux Etats-Unis, à 12h30 GMT. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à une nette diminution des destructions d'emplois en mai, à 8 millions contre 20,53 millions en avril, mais le taux de chômage pourrait s'envoler à 19,8% contre 14,7% le mois précédent. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains préfigurent pour l'heure une ouverture en hausse de 0,4% à 0,6% vendredi après la pause observée la veille, la Bourse de New York ayant souffert elle aussi de prises de profits après quatre séances consécutives de hausse. L'indice Dow Jones a fini de peu dans le vert jeudi avec un gain de 0,05% à 26.281,82 points. Le S&P-500 a perdu 0,34%, à 3.112,35 points et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,69% à 9.615,81 points. Aux valeurs, American Airlines s'est envolé de 41,25% après avoir annoncé une nette augmentation du nombre de vols le mois prochain pour ses liaisons domestiques et internationales. Boeing en a profité avec un gain de 6,43% lui ayant permis de terminer nettement en tête du Dow Jones. EN ASIE Après un début de séance dans le rouge, la Bourse de Tokyo s'est retournée à la hausse et progresse de 0,45% à l'approche de la clôture, toujours soutenue par les espoirs de reprise de l'économie et la faiblesse du yen. Les Bourses chinoises sont en revanche orientées à la baisse, pénalisées par les craintes entourant les tensions sino-américaines sur la situation à Hong Kong. L'indice composite de la Bourse de Shanghai abandonne 0,33%. CHANGES L'euro se maintient à un plus haut de trois mois, autour de 1,1350, les cambistes ayant salué jeudi les annonces de politique monétaire de la BCE. Sur la semaine, la devise unique se dirige vers un gain de plus de 2%, ce qui marquerait sa troisième semaine consécutive de hausse. A l'inverse, le dollar souffre de l'appétit pour le risque des investisseurs qui diminue son attrait d'actif refuge. L'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, est en passe d'accuser une troisième semaine d'affilée de repli. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en légère hausse, les investisseurs attendant l'issue de la réunion de l'Opep et d'autres pays producteurs comme la Russie qui devrait se tenir samedi, selon la chaîne algérienne Ennahar TV. Le groupe Opep+ devrait discuter à cette occasion d'une prolongation éventuelle des accords de réduction de la production. Le baril de Brent progresse de 0,55% à 40,21 dollars et celui du brut léger américain (WTI) avance de 0,05% à 37,43 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 JUIN : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Commandes à l'industrie avril -19,7% -15,6% US 12h30 Créations d'emplois mai -8,0 mlns -20,537 non-agricoles mlns Taux de chômage 19,8% 14,7% Salaire horaire moyen +1,0% +4,7% - sur un an +8,5% +7,9% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22775,04 +79,30 +0,35% -3,73% Topix 1606,60 +2,78 +0,17% -6,67% Hong Kong 24411,14 +44,84 +0,18% -13,40% Taiwan 11472,01 +78,78 +0,69% -4,38% Séoul 2180,01 +28,83 +1,34% -0,80% Singapour 2726,04 +18,84 +0,70% -15,41% Shanghaï 2915,53 -3,72 -0,13% -4,41% Sydney 5994,50 +2,70 +0,05% -10,32% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26281,82 +11,93 +0,05% -7,91% S&P-500 3112,35 -10,52 -0,34% -3,67% Nasdaq 9615,81 -67,10 -0,69% +7,17% Nasdaq 100 9629,66 -75,02 -0,77% +10,27% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1425,89 -9,75 -0,68% -12,20% Eurostoxx 50 3261,67 -7,92 -0,24% -12,91% CAC 40 5011,98 -10,40 -0,21% -16,16% Dax 30 12430,56 -56,80 -0,45% -6,18% FTSE 6341,44 -40,97 -0,64% -15,92% SMI 10075,68 -108,09 -1,06% -5,10% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1344 1,1336 +0,07% +1,20% Dlr/Yen 109,16 109,13 +0,03% +0,28% Euro/Yen 123,83 123,72 +0,09% +1,54% Dlr/CHF 0,9561 0,9553 +0,08% -1,21% Euro/CHF 1,0852 1,0830 +0,20% +0,00% Stg/Dlr 1,2608 1,2594 +0,11% -4,91% Indice $ 96,6860 96,6770 +0,01% +0,53% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3200 +0,0030 Bund 2 ans -0,6050 +0,0100 OAT 10 ans -0,0050 +0,0070 +31,50 Treasury 10 ans 0,8319 +0,0120 Treasury 2 ans 0,1943 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 37,43 37,41 +0,02 +0,05% -38,85% Brent 40,20 39,99 +0,21 +0,53% -39,12% (édité par Patrick Vignal)