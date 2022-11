Point marchés-Hausse en vue en Europe avant le grand rendez-vous de la Fed 02/11/2022 | 07:32 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



*



Nouvelle hausse de taux de trois quarts de point en vue aux USA







*



Les espoirs sur les restrictions sanitaires en Chine en soutien







*



Les cours du pétrole continuent de monter







*



Les PMI manufacturiers à surveiller en zone euro







PARIS, 2 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi, l'espoir d'un assouplissement des restrictions sanitaires en Chine continuant de soutenir l'appétit pour le risque même si l'attente des décisions de la Réserve fédérale est susceptible de limiter les écarts.



Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,37% pour le Dax à Francfort, de 0,22% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,41% pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait prendre autour de 0,4% selon les premières indications disponibles.



Ce dernier a déjà gagné près de 1% mardi et inscrit sa meilleure clôture depuis le 12 septembre.



La Fed doit annoncer à 18h00 GMT les décisions du FOMC (Federal Open Market Committee), son comité de politique monétaire, et son président, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse une demi-heure plus tard.



Les marchés ont déjà largement intégré l'hypothèse d'une hausse de taux de trois quarts de point, qui serait la quatrième en autant de réunions et porterait l'objectif des "fed funds" à 3,75%-4%.



Mais l'incertitude reste forte pour la suite puisque le baromètre en temps réel FedWatch suggère une probabilité d'environ 45% pour une hausse de 50 points de base en décembre. Les déclarations du président de la Fed seront donc étudiées très attentivement dans l'espoir d'y trouver de nouveaux indices.



Pour John Plassard, directeur de Mirabaud Securities, les investisseurs auront "une seule question à l'esprit: Jerome Powell fera-t-il référence à une quelconque pause pour les prochaines hausses des taux ?"



En attendant, les investisseurs européens suivront dans la matinée les résultats définitifs des enquêtes PMI de S&P Global sur le secteur manufacturier dans la zone euro, après l'ISM américain, qui traduit une croissance au plus bas depuis près de deux ans et demi, et à 12h15 GMT l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



La Bourse de New York a subi mardi un deuxième repli consécutif après la publication d'indicateurs montrant que la demande sur le marché du travail reste forte, ce qui a fragilisé l'espoir d'un ralentissement du resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed) dans les prochains mois.



L'indice Dow Jones a cédé 0,24%, ou 79,75 points, à 32.653,2, le Standard & Poor's 500 a perdu 15,88 points, soit 0,41%, à 3.856,10 et le Nasdaq Composite a reculé de 97,3 points (-0,89%) à 10.890,85.



L'enquête "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail montre que le nombre de postes à pourvoir a augmenté en septembre aux Etats-Unis, ce qui suggère que la demande sur le marché du travail reste forte malgré les hausses de taux des derniers mois.



Parmi les grandes valeurs de croissance sensibles aux anticipations de taux; Amazon et Apple ont cédé respectivement 5,52% et 1,75%.



En hausse, Uber Technologies a bondi de 11,97%, le marché saluant ses prévisions pour le quatrième trimestre.



Les contrats à terme suggèrent pour l'instant une ouverture en légère hausse.



EN ASIE



À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei cède 0,06% à moins d'une heure de la clôture, beaucoup d'intervenants s'abstenant de prendre de nouvelles positions avant les annonces de la Fed, d'autant que les marchés japonais resteront fermés jeudi, la journée étant fériée dans l'archipel.



Sony se distingue néanmoins, gagnant 7,01% après avoir relevé de 4,5% sa prévision de bénéfice d'exploitation annuel.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai gagne 1,29% et le CSI 300 1,4%, amplifiant le rebond entamé mardi en continuant de miser sur un assouplissement des restrictions sanitaire, un facteur auquel s'ajoute les déclarations de responsables de la Banque populaire de Chine et de l'Autorité financière de Hong Kong sur la poursuite des réformes et du soutien à l'économie. À Hong Kong, l'indice Hang Seng s'adjuge 2,41%.



CHANGES



Le dollar cède du terrain face aux autres grandes devises (-0,12%), les cambistes restant eux aussi sur la touche dans l'attente des déclarations de la banque centrale américaine.



Il était monté mardi en séance à son plus haut niveau depuis une semaine.



L'euro s'apprécie de 0,04% face au billet vert mais reste sous la barre de 0,99. Le yen,lui, surperforme avec une hausse de 0,55% à 147,47 pour un dollar.



TAUX



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est pratiquement inchangé en Asie à 4,0526% et conserve la hausse enregistrée la veille en réaction à l'enquête JOLTS et à un rebond inattendu des dépenses de construction aux Etats-Unis.



Ces chiffres ont conforté les anticipations d'un pic du taux des "fed funds" à 5% ou au-delà au printemps prochain et pour plusieurs mois.



PÉTROLE



Le marché pétrolier est orienté à la hausse après les chiffres de l'American Petroleum Institute (API) qui montrent, selon des sources de marché, une baisse inattendue de 6,5 millions de barils des stocks de brut aux Etats-Unis.



Le Brent gagne 0,86% à 95,46 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,06% à 89,31 dollars. Ils ont tous deux déjà gagné autour de 2% mardi sur fond de baisse du dollar et de rumeurs non vérifiées évoquant un assouplissement des restrictions sanitaires en Chine.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MERCREDI : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Balance commerciale septembre €700 mlns €1,2 md



- exportations +0,1% +1,6%



importations -0,4% +3,4% FR 07h45 Situation budgétaire septembre n.d. -€149,90



mds FR 08h50 Indice PMI S&P Global octobre 47,4 47,4*



manufacturier déf. DE 08h55 Indice PMI S&P Global octobre 45,7 45,7*



manufacturier déf. EZ 09h00 Indice PMI S&P Global octobre 46,6 46,6*



manufacturier déf. USA 12h15 Enquête ADP sur octobre 195.000 208.000



l'emploi privé



*première estimation



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Nikkei-225 27663,3 -15,53 -0,06% -3,92%



9 Topix 1940,46 +1,96 +0,10% -2,60%



Hong Kong 15827,1 +371,90 +2,41% -32,36%



7 Taiwan 13100,1 +62,96 +0,48% -28,10%



7 Séoul 2335,33 +0,11 +0,00% -21,57%



Singapour 3124,19 -6,31 -0,20% +0,02%



Shanghaï 3007,03 +37,83 +1,27% -17,38%



Sydney 6986,70 +9,80 +0,14% -6,15%



La clôture à Tokyo :



WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Dow Jones 32653,2 -79,75 -0,24% -10,14%



0 S&P-500 3856,10 -15,88 -0,41% -19,09%



Nasdaq 10890,8 -97,30 -0,89% -30,39%



5 Nasdaq 100 11288,9 -116,62 -1,02% -30,83%



5



Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street







MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50



Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :



La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD



points Eurofirst 1640,31 +9,64 +0,59% -13,22% 300



Eurostoxx 3651,02 +33,48 +0,93% -15,06% 50 <.STOXX50E > CAC 40 6328,25 +61,48 +0,98% -11,53%



Dax 30 13338,7 +85,00 +0,64% -16,03%



4 FTSE 7186,16 +91,63 +1,29% -2,69%



SMI 10783,6 -44,28 -0,41% -16,25%



5



CHANGES



Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 0,9879 0,9874 +0,05% -13,10%



Dlr/Yen 147,47 148,28 -0,55% +28,17%



Euro/Yen 145,73 146,37 -0,44% +11,82%



Dlr/CHF 0,9986 0,9998 -0,12% +9,47%



Euro/CHF 0,9866 0,9875 -0,09% -4,85%



Stg/Dlr 1,1499 1,1483 +0,14% -15,00%



Indice $ 111,354 111,481 -0,11% +15,79%



0 0



TAUX



Dernier Var. Spread/Bund



(pts)



Bund 10 ans 2,1300 +0,0050



Bund 2 ans 1,9400 +0,0010



OAT 10 ans 2,6650 -0,0050 +53,50 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 4,0526 +0,0010



Treasury 2 ans 4,5178 -0,0230











PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 89,34 88,37 +0,97 +1,10% +45,96% US Brent 95,48 94,65 +0,83 +0,88% +44,60%













© Reuters 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM, INC. -5.52% 96.79 -41.94% APPLE INC. -1.75% 150.65 -15.16% SONY GROUP CORPORATION 7.01% 10755 -31.00%