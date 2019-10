Point marchés-Hausse en vue en Europe avant le rapport sur l'emploi US

* Les grands indices européens devraient débuter en hausse * Les investisseurs attendent le rapport sur l'emploi aux USA * Peu de variations sur les changes et le marché obligataire par Laetitia Volga PARIS, 3 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture avant le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis alors que la dégradation de la conjoncture renforce le scénario d'une baisse des taux de la part de la Réserve fédérale. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner jusqu'à 0,57% à l'ouverture, le Dax à Francfort avancerait de 0,5% et le FTSE à Londres de 0,67%. Le principal rendez-vous de la journée est fixé à 12h30 GMT pour la publication du rapport sur l'emploi en septembre aux Etats-Unis qui indiquera si le ralentissement de l'activité du secteur manufacturier comme des services a eu des répercussions sur le marché du travail. Les économistes prévoient 145.000 créations de postes, après les 130.000 du mois précédent, alors que la moyenne des douze derniers mois s'établit à 173.000. "Il est raisonnable de penser que les chiffres du rapport sur l'emploi seront probablement décevants", a déclaré Minori Uchida chez MUFG Bank. L'accumulation des signes de ralentissement économique a poussé les investisseurs à revoir leurs anticipations en matière d'évolution des taux d'intérêt: selon le baromètre FedWatch de CME Group, les marchés estiment à 86% la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base de la part de la Fed à la fin du mois contre 77% jeudi. "La fameuse maxime 'Bad news is good news' a repris tout son sens", commente Mirabaud dans sa note matinale. Dans ce contexte, les investisseurs suivront avec attention le discours à 18h00 GMT du président de la Réserve fédérale Jerome Powell lors d'un colloque sur l'emploi et les prix. Dans le volet commercial entre Washington et Bruxelles, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a annoncé vendredi que l'Union Européenne allait prendre des mesures de rétorsion en réponse aux droits de douanes que prévoient d'imposer à la mi-octobre les Etats-Unis sur 7,5 milliards de dollars d'importations européennes. Quelques heures plus tôt, le conseiller économique de la Maison blanche a prévenu qu'il n'y aurait pas de représailles européennes menant à une "surenchère" puisque les Etats-Unis se conformaient aux règles de l'OMC. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a rebondi jeudi de près de 0,5%, la publication jeudi de l'ISM des services, à un plus bas de dix ans, nourrissant l'espoir d'un assouplissement de la politique monétaire de la Fed. L'indice Dow Jones a gagné 0,47%. Le S&P-500, plus large, a pris 0,8% et le Nasdaq Composite a avancé de 1,12%. En Bourse, Microsoft (+1,2%) et Facebook (+2,7%) ont été les deux plus importants contributeurs à la hausse du S&P-500. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei gagne 0,25%. TAUX Le rendement des emprunts du Trésor américain à 10 ans se stabilise à 1,5375%, après avoir reflué la veille à un plus bas d'un mois, à 1,509%, en raison des craintes de récession et de la perspective d'une baisse des taux de la Fed. CHANGES Le dollar se stabilise lui aussi vis-à-vis d'un panier de devises de référence en attendant les chiffres de l'emploi. L'euro grappille 0,08% à 1,0973 dollar. PÉTROLE Les cours du pétrole sont en légère hausse mais ils se dirigent vers leur pire semaine depuis décembre en raison des inquiétudes que fait peser le ralentissement de la croissance mondiale sur la demande de brut. Le contrat novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,57% à 52,75 dollars le baril. Le contrat décembre sur le Brent gagne 0,5% à 58 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 OCTOBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12H30 Créations d'emploi septembre 145.000 130.000 - taux de chômage 3,7% 3,7% - salaire moyen +0,3% +0,4% - salaire moyen sur un an +3,2% +3,2% Commerce extérieur août -$54,5 mds -$54,0 mds LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 21397,20 +55,46 +0,26% +6,91% Topix 1570,48 fermé fermé +5,11% Hong Kong 26024,50 -85,81 -0,33% +0,69% Taiwan 10885,68 +9,77 +0,09% +1,63% Séoul 2037,74 +5,83 +0,29% -0,16% Singapour 3079,10 -8,87 -0,29% +0,34% Shanghaï 2905,19 -26,98 -0,92% +16,49% Sydney 6529,00 +36,00 +0,55% +15,63% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 26201,04 +122,42 +0,47% +12,32% S&P-500 2910,63 +23,02 +0,80% +16,11% Nasdaq 7872,27 +87,02 +1,12% +18,64% Nasdaq 100 7638,40 +87,61 +1,16% +20,67% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1483,57 -0,55 -0,04% +11,43% Eurostoxx 50 3417,37 +4,06 +0,12% +13,86% CAC 40 5438,77 +16,00 +0,30% +14,97% Dax 30 11925,25 -338,58 -2,76% +12,94% FTSE 7077,64 -44,90 -0,63% +5,19% SMI 9760,44 +3,16 +0,03% +15,79% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0973 1,0964 +0,08% -4,32% Dlr/Yen 106,79 106,90 -0,10% -3,15% Euro/Yen 117,19 117,20 -0,01% -7,15% Dlr/CHF 0,9993 0,9991 +0,02% +1,82% Euro/CHF 1,0966 1,0951 +0,14% -2,56% Stg/Dlr 1,2341 1,2328 +0,11% -3,26% Indice $ 98,8760 98,8640 +0,01% +2,81% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5900 -0,0060 Bund 2 ans -0,7580 +0,0010 OAT 10 ans -0,2902 -0,0040 +29,98 Treasury 10 ans 1,5375 +0,0020 Treasury 2 ans 1,3956 +0,0100 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 52,76 52,45 +0,31 +0,59% +15,17% Brent 58,00 57,71 +0,29 +0,50% +7,11% (Édité par Bertrand Boucey)

