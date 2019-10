Point marchés-Hausse en vue en Europe avant les discussions USA-Chine (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture de Tokyo, production industrielle allemande, ouverture du marché obligataire en Europe) * Optimisme prudent sur l'issue des négociations USA-Chine * Tokyo et Shanghai montent * Samsung en hausse après ses résultats provisoires du T3 * Le dollar stable, le pétrole poursuit son rebond PARIS, 8 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture dans le sillage des marchés asiatiques, le sentiment de marché restant à un optimisme prudent quant à l'issue des discussions commerciales à haut niveau de la fin de semaine entre les Etats-Unis et la Chine. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,31% pour le CAC 40 à Paris, de 0,37% pour le Dax à Francfort, de 0,36% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,31% pour le Stoxx 600. Si Pékin a confirmé que le vice-Premier ministre Liu He se rendrait à Washington pour participer aux négociations à haut niveau prévues jeudi et vendredi, Donald Trump a jugé peu probable que des avancées importantes soient réalisées rapidement et Washington a ajouté 28 noms à une liste noire de sociétés et d'organismes publics chinois auxquels la vente de composants américains est interdite sans autorisation officielle. Parmi les entreprises concernées par cette décision, motivée selon Washington par le traitement des minorités musulmanes chinoises, figurent des acteurs importants du secteur chinois de l'intelligence artificielle comme SenseTime, spécialiste de la reconnaissance faciale, ainsi que le géant de la vidéosurveillance Hikvision. Alors que Washington menace toujours de porter le 15 octobre de 25% à 30% les droits de douane sur 250 milliards de dollars de produits chinois importés aux Etats-Unis, la plupart des observateurs jugent peu probable un compromis rapide sur un dossier aussi complexe. "Ces négociations sur la guerre commerciale constituent davantage un thème de fond qu'un sujet apte à être résolu dans les tout prochains jours", dit ainsi Maurice Meijers, gérant obligataire de Robeco à Singapour. La tendance en Europe pourrait par ailleurs profiter du chiffre supérieur aux attentes de la production industrielle allemande: elle a augmenté de 0,3% en août alors que le consensus Reuters anticipait un recul de 0,1%. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse lundi, les investisseurs se montrant nerveux face aux informations contradictoires sur les chances de succès des négociations commerciales entre Washington et Pékin. L'indice Dow Jones a cédé 95,70 points (-0,36%) à 26.478,02. Le S&P-500, plus large, a perdu 13,34 points, soit 0,45%, à 2.938,67 points. Le Nasdaq Composite a reculé de 26,18 points (-0,33%) à 7.956,29. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en hausse de 0,99%, une progression favorisée par un nouveau recul du yen face au dollar, qui avantage les exportateurs. En Chine, où les marchés ont rouvert après une semaine de fermeture liée aux célébrations du 70e anniversaire de la République populaire, le SSE Composite de Shanghai avance de 0,48%. L'annonce d'un nouveau ralentissement de la croissance de l'activité dans le secteur des services selon l'enquête PMI Caixin-Markit alimente les espoirs de nouvelles mesures de relance. A Séoul, Samsung Electronics gagne 2,2% après l'annonce de résultats trimestriels provisoires en baisse mais un peu meilleurs qu'attendu, grâce entre autres au succès commercial de son smartphone Galaxy Note 10. TAUX Le marché obligataire européen à ouvert en baisse et le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, remonte de plus de deux points de base à -0,549%. Sur le marché obligataire américain, les rendements des bons du Trésor ont fini en hausse lundi, un mouvement habituel avant les importantes adjudications de la semaine, d'un montant total de 78 milliards de dollars. Le deux ans, qui avait chuté de plus de 22 points de base la semaine dernière, en a repris 6,4 à 1,462% et le dix ans près de quatre, un mouvement qui se poursuit en Asie où il remonte à 1,5819%. CHANGES Le dollar est pratiquement inchangé face à un panier de devises de référence après sa hausse de lundi (+0,16%), dans l'attente de précisions sur la tournure des discussions entre les Etats-Unis et la Chine. L'euro se traite autour de 1,0975 dollar et le yen, en baisse pour la troisième séance consécutive face au billet vert, s'échange autour de 107,30 . Le yuan chinois, la monnaie la plus sensible aux tensions commerciales, est en légère hausse à 7,1239 pour un dollar sur le marché "offshore". Du côté des devises émergentes, la livre turque se stabilise après avoir perdu plus de 2% lundi en réaction à l'annonce par Ankara d'un projet d'incursion militaire dans le nord de la Syrie. PÉTROLE Les cours du pétrole restent orientés à la hausse, poursuivant le mouvement globalement favorable aux matières premières entamé lundi et soutenus par les risques de perturbations dans l'offre mondiale liés aux tensions politiques en Irak et, dans une moindre mesure, en Equateur. Le Brent gagne 0,82% à 58,83 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,89% à 53,22 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Balance commerciale août -€4,48 mds -€4,61 mds US 12h30 Prix à la production septembre +0,1% +0,1% - sur un an +1,8% +1,8% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21587,78 +212,53 +0,99% +7,86% Topix 1586,50 +13,75 +0,87% +6,19% Hong Kong 25998,37 +177,34 +0,69% +0,59% Taiwan 11017,31 +82,25 +0,75% +2,86% Séoul 2045,90 +24,17 +1,20% +0,24% Singapour 3117,55 +18,07 +0,58% +1,59% Shanghaï 2919,14 +13,96 +0,48% +17,05% Sydney 6593,40 +29,80 +0,45% +16,77% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26478,02 -95,70 -0,36% +13,51% S&P-500 2938,79 -13,22 -0,45% +17,23% Nasdaq 7956,29 -26,18 -0,33% +19,91% Nasdaq 100 7725,13 -28,97 -0,37% +22,04% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1506,05 +10,63 +0,71% +13,12% 300 Eurostoxx 3471,24 +24,53 +0,71% +15,65% 50 CAC 40 5521,61 +33,29 +0,61% +16,72% Dax 30 12097,43 +84,62 +0,70% +14,57% FTSE 7197,88 +42,50 +0,59% +6,98% SMI 9914,06 +86,34 +0,88% +17,61% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0980 1,0970 +0,09% -4,26% Dlr/Yen 107,38 107,28 +0,09% -2,61% Euro/Yen 117,90 117,66 +0,20% -6,59% Dlr/CHF 0,9945 0,9946 -0,01% +1,33% Euro/CHF 1,0918 1,0912 +0,05% -2,99% Stg/Dlr 1,2296 1,2290 +0,05% -3,61% Indice $ 98,9310 98,9670 -0,04% +2,87% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5540 +0,0210 Bund 2 ans -0,7600 -0,0060 OAT 10 ans -0,2502 +0,0200 +30,38 Treasury 10 ans 1,5854 +0,0320 Treasury 2 ans 1,4859 +0,0220 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 53,22 52,75 +0,47 +0,89% +16,18% US Brent 58,83 58,35 +0,48 +0,82% +8,64% (Marc Angrand, avec Hideyuki Sano à Tokyo)

