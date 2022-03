Point marchés-Hausse en vue en Europe avec la rechute du pétrole

* Les principaux indices européens attendus dans le vert * Le prix du baril de Brent cède près de 5% * Les USA pourraient puiser massivement dans leurs réserves stratégiques * Les PMI officiels chinois reflètent une contraction de l'activité par Marc Angrand PARIS, 30 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi sur fond de baisse marquée des cours du pétrole, qui éloigne momentanément les craintes liées à l'inflation et prend le pas sur de nouveaux signes de ralentissement de la croissance mondiale. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,5% pour le Dax à Francfort, de 0,13% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,36% pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait prendre autour de 0,5% selon les premières indications disponibles. L'administration Biden envisage de puiser 180 millions de barils de pétrole dans les réserves stratégiques des Etats-Unis au cours des prochains, a-t-on appris de quatre sources américaines, dans le but de faire baisser les prix à la pompe après l'envolée des dernières semaines provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette initiative susceptible d'apaiser au moins un temps les craintes liées à l'envolée des prix de l'énergie à l'échelle mondiale relègue momentanément au second plan le regain d'inquiétude suscité par la situation militaire en Ukraine, où le président Volodimir Zelensky a évoqué le risque d'une nouvelle offensive russe dans l'est. Les préoccupations liées à la conjoncture économique pourraient cependant limiter la progression des actions: les indices PMI officiels chinois montrent une contraction de l'activité en mars dans le secteur manufacturier comme dans celui des services, un double recul qui n'avait plus été observé depuis février 2020 et qui reflète à la fois la résurgence de l'épidémie de coronavirus, l'instabilité géopolitique et les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. À l'agenda du jour figurent aussi, entre autres, la première estimation de l'inflation en France, les chiffres des revenus et dépenses des ménages américains et les inscriptions au chômage aux Etats-Unis, à la veille du rapport mensuel sur l'emploi. Cette séance est la dernière d'un trimestre qui devrait se solder, pour les principaux indices européens, par le recul le plus marqué depuis le début 2020: le CAC 40 accuse un repli de 5,75% et le Stoxx 600 une baisse de 5,66% depuis le 1er janvier. LES VALEURS A SUIVRE : PÉTROLE Les cours du brut rechutent dans l'attente de l'annonce par Joe Biden d'un recours accru aux réserves stratégiques américaines. Le Brent abandonne 4,9% à 107,89 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 6,5% à 100,81 dollars. Le marché attend aussi les conclusions de la réunion de l'Opep+ prévue dans la journée. A WALL STREET La Bourse de New York a fini dans le rouge mercredi, le Dow Jones et le S&P-500 voyant s'interrompre une série de quatre séances dans le vert, alors que les récents signes d'une avancée dans les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine se sont atténués. L'indice Dow Jones a cédé 0,19%, ou 65,38 points, à 35.228,81, le Standard & Poor's 500 a perdu 29,15 points, soit 0,63%, à 4.602,45 et le Nasdaq Composite a reculé de 177,36 points (-1,21%) à 14.442,28. Contrairement à la veille, le secteur de l'énergie a été le plus performant des principaux secteurs du S&P-500 avec une hausse de 1,17%. En dépit d'un rebond de plus de 5% en mars, le S&P-500 est sur la voie de sa première baisse trimestrielle depuis le début de l'année 2020. Les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent pour l'instant une ouverture en légère hausse. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei perd 0,44% à moins d'une heure de la clôture sur des prises de bénéfice avant la clôture du trimestre. Il devrait afficher une hausse de plus de 5% en mars, sa meilleure performance mensuelle depuis novembre 2020, mais accuse un repli de près de 3% depuis le début de l'année. En Chine, les chiffres des PMI officiels pèsent sur la tendance: le SSE Composite de Shanghai cède 0,37% et le CSI 300 0,8%. À Hong Kong, le Hang Seng recule de 1,1% avec les valeurs technologiques, de nouveau affectées par les craintes d'un retrait forcé de plusieurs grands groupes de la cote américaine. Baidu chute ainsi de 1,67%. TAUX Les rendements des bons du Trésor américain poursuivent le mouvement de baisse observé depuis lundi après la phase de hausse rapide liée aux anticipations de remontée des taux de la Réserve fédérale: le dix ans revient à 2,3617% et le deux ans à 2,3184%. L'écart entre les deux avoisine ainsi quatre points de base après la brève inversion observée en séance mardi, considérée comme le signal d'un risque accru de récession. CHANGES L'euro se maintient au-dessus de 1,1150 dollar, au plus haut depuis un mois, après avoir repris 1,6% sur les deux dernières séances grâce aux espoirs d'un tournant dans le conflit en Ukraine. La vigueur retrouvée de la monnaie unique et celle de plusieurs devises liées aux matières premières n'empêchent pas l'"indice dollar", qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de référence de progresser de 0,13%. Ce dernier affiche un gain d'environ 2% sur l'ensemble du premier trimestre. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 31 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Consommation des ménages février +1,2% -1,5% FR 06h45 Inflation (1re estimation) mars +1,5% +0,9% - sur un an +4,8% +4,2% US 12h30 Revenus des ménages février +0,5% +0,0% - dépenses des ménages n.d. +1,5% US 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 197.000 187.000 26 mars LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 27911,3 -115,87 -0,41% -3,06% 8 Topix 1951,90 -15,70 -0,80% -2,03% Hong Kong 21993,9 -238,11 -1,07% -6,00% 2 Taiwan 17704,4 -36,12 -0,20% -2,82% 4 Séoul 2758,89 +12,15 +0,44% -7,35% Singapour 3432,81 -9,80 -0,28% +9,90% Shanghaï 3253,81 -12,78 -0,39% -10,60% Sydney 7499,60 -14,90 -0,20% +0,74% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 35228,8 -65,38 -0,19% -3,05% 1 S&P-500 4602,45 -29,15 -0,63% -3,44% Nasdaq 14442,2 -177,36 -1,21% -7,69% 8 Nasdaq 100 15071,5 -167,77 -1,10% -7,65% 5 Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1797,76 -6,91 -0,38% -4,89% 300 Eurostoxx 3959,14 -43,04 -1,08% -7,89% 50 <.STOXX50E > CAC 40 6741,59 -50,57 -0,74% -5,75% Dax 30 14606,0 -214,28 -1,45% -8,05% 5 FTSE 7578,75 +41,50 +0,55% +2,63% SMI 12243,7 -81,85 -0,66% -4,91% 3 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1156 1,1156 +0,00% -1,86% Dlr/Yen 122,22 121,80 +0,34% +6,22% Euro/Yen 136,36 135,92 +0,32% +4,63% Dlr/CHF 0,9248 0,9232 +0,17% +1,38% Euro/CHF 1,0321 1,0302 +0,18% -0,46% Stg/Dlr 1,3114 1,3131 -0,13% -3,07% Indice $ 97,9190 97,7920 +0,13% +1,82% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,6570 +0,0000 Bund 2 ans 0,0200 +0,0090 OAT 10 ans 1,0870 +0,0040 +43,00 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 2,3598 +0,0020 Treasury 2 ans 2,3204 -0,0080 PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 100,90 107,82 -6,92 -6,42% +64,84% US Brent 107,89 113,45 -5,56 -4,90% +63,40% (édité par Nicolas Delame)