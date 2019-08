Point marchés-Hausse en vue en Europe avec les espoirs de relance

* Les grands indices européens pourraient gagner environ 0,3% à l'ouverture * La Chine a modifié sa politique de taux d'intérêt * Berlin dit avoir les moyens de contrer une éventuelle crise * Le discours de Powell vendredi, principal rendez-vous de la semaine par Marc Angrand PARIS, 19 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi dans le sillage des places asiatiques et de la progression soutenue de Wall Street vendredi, l'annonce d'une modification de la politique de taux en Chine et les espoirs de voir la Réserve fédérale soutenir une activité économique fragilisée par les tensions commerciales favorisant le retour sur les actifs risqués. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 19 points, soit environ 0,35% dans les premiers échanges, le Dax à Francfort 36 points (0,3%) et le FTSE à Londres 29 points, soit 0,4%. La Banque populaire de Chine (BPC) a présenté samedi une réforme du mécanisme de fixation de son taux de crédit de référence, avec pour objectif affiché de faire baisser les coûts de financement des entreprises, une annonce perçue comme une manifestation de la volonté de Pékin de soutenir une économie dont la croissance continue de ralentir. "La décision en soi ne consiste pas en une baisse de taux mais elle ouvre la voie à une telle évolution très prochainement", estiment les économistes de la Société générale dans une note en parlant de "nouvelle étape sur le chemin de la libéralisation des taux d'intérêt". Vendredi, avant la décision de la BPC, l'attention des investisseurs s'était portée vers l'Allemagne avec la publication par l'hebdomadaire Der Spiegel d'un article évoquant un possible plan de relance en cas d'entrée en récession. Dimanche, le ministre des Finances, Olaf Scholz, a déclaré que Berlin avait les moyens de contrer une éventuelle crise en rappelant que le pays avait mobilisé 50 milliards d'euros lors de celle de 2008. Sur le front de la guerre commerciale, l'heure reste à la prudence: évoquant le sujet dimanche, le président américain, Donald Trump, a déclaré qu'il n'était "pas encore prêt" à signer un accord avec la Chine; son conseiller économique Larry Kudlow a quant à lui expliqué que de nouvelles discussions auraient lieu d'ici dix jours et qu'une délégation chinoise pourrait venir aux Etats-Unis. Dans ce contexte, la prudence devrait l'emporter sur les marchés en attendant le grand rendez-vous de la semaine que constituera vendredi le discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, au symposium économique de Jackson Hole, dans le Wyoming. Jerome Powell pourrait en effet profiter de l'occasion pour préciser le diagnostic de la banque centrale sur la croissance américaine et la trajectoire des taux d'intérêt après la baisse décidée fin juillet, la première depuis 2008. Les marchés tablent sur un assouplissement de même ampleur en septembre. D'ici vendredi, les investisseurs prendront connaissance mercredi du compte rendu de la dernière réunion de la Fed et le lendemain de celui de la réunion de juillet de la Banque centrale européenne (BCE). A surveiller aussi, la possible prolongation par Washington de certaines exemptions accordées au géant chinois des télécoms Huawei , qui pourrait être annoncée dès ce lundi. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a clos par une belle hausse vendredi une semaine agitée, les investisseurs ayant retrouvé de l'appétit pour le risque grâce à la remontée des rendements obligataires, qui a profité aux valeurs bancaires, et à l'évocation d'un plan de relance en Allemagne. L'indice Dow Jones a gagné 306,62 points, soit 1,2%, à 25886,01, le S&P-500, plus large, a pris 41,08 points, soit 1,44%, à 2888,68 et le Nasdaq Composite a progressé de 129,38 points, soit 1,67%, à 7895,99. Sur l'ensemble de la semaine, marquée par la montée de la tension entre les Etats-Unis et la Chine, l'inversion de la courbe des rendements obligataires à deux et dix ans américains et la persistance de tensions géopolitiques, le Dow a reculé de 1,53%, le S&P-500 de 1,03% et le Nasdaq de 0,79%, leur troisième semaine consécutive de baisse. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei gagne 0,69% à moins d'une heure de la clôture, soutenue elle aussi par les espoirs de relance en Allemagne et la décision de la banque centrale chinoise. Le marché a peu réagi aux chiffres mensuels du commerce extérieur japonais, qui montrent une huitième baisse consécutive des exportations. En Chine elle-même, l'indice SSE Composite de Shanghai progresse de 1,75% et le CSI 300 des principales capitalisations de Chne continentale prend 1,92%. A Hong Kong, l'indice Hang Seng s'adjuge 2,12%. Le nouveau mécanisme de fixation du taux de crédit peut être assimilé à une baisse de taux et devrait soutenir sur le long terme la rentabilité des entreprises, estime China Merchants Securities dans une note. CHANGES Conséquence du regain général d'appétit pour le risque: les monnaies refuges que sont le yen et le franc suisse sont délaissées, permettant au dollar de s'apprécier légèrement face à un panier de devises de référence. L'euro est pratiquement stable face au billet vert, autour de 1,1090 mais s'apprécie face au franc suisse. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat de référence sont remontés vendredi des deux côtés de l'Atlantique grâce aux espoirs de relance en Allemagne et le mouvement se prolonge en Asie ce lundi: celui des Treasuries à dix ans reprend plus de quatre points de base à 1,5808%, portant à plus de dix points son rebond par rapport au plus bas touché jeudi. PÉTROLE Les cours du brut sont en hausse d'environ 1% après l'attaque au drone qui a visé samedi des installations pétrolières saoudiennes attribuée par Ryad à des indépendantistes yéménites, un regain de tension géopolitique qui s'ajoute au reflux des craintes pour la demande. Le baril de Brent s'échange à plus de 59 dollars, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) autour de 55,40 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 19 AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 08h00 Comptes courants (CVS) juin n.d. +€29,715 mds EZ 09h00 Inflation (définitif) juillet -0,4% +0,2% - sur un an +1,1% +1,1% - hors énergie et alim. -0,5% +0,3% - hors énergie et alim. sur +1,1% +1,1% un an LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 20572,36 +153,55 +0,75% +2,79% Topix 1495,19 +9,90 +0,67% +0,07% Hong Kong 26279,72 +545,50 +2,12% +1,68% Taiwan 10500,36 +79,47 +0,76% -1,96% Séoul 1939,22 +12,05 +0,63% -4,99% Singapour 3133,04 +18,01 +0,58% +2,09% Shanghaï 2871,88 +48,05 +1,70% +15,16% Sydney 6465,30 +59,80 +0,93% +14,50% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25886,01 +306,62 +1,20% +10,97% S&P-500 2888,68 +41,08 +1,44% +15,23% Nasdaq 7895,99 +129,38 +1,67% +19,00% Nasdaq 100 7604,11 +119,22 +1,59% +20,13% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1456,14 +17,68 +1,23% +9,37% 300 Eurostoxx 3329,08 +46,30 +1,41% +10,92% 50 <.STOXX50E > CAC 40 5300,79 +63,86 +1,22% +12,05% Dax 30 11562,74 +150,07 +1,31% +9,51% FTSE 7117,15 +50,14 +0,71% +5,78% SMI 9728,39 +122,13 +1,27% +15,41% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1087 1,1089 -0,02% -3,33% Dlr/Yen 106,36 106,36 +0,00% -3,54% Euro/Yen 117,94 117,96 -0,02% -6,56% Dlr/CHF 0,9795 0,9782 +0,13% -0,19% Euro/CHF 1,0861 1,0848 +0,12% -3,49% Stg/Dlr 1,2154 1,2149 +0,04% -4,73% Indice $ 98,1920 98,1420 +0,05% +2,10% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6730 +0,0070 Bund 2 ans -0,9060 -0,0060 OAT 10 ans -0,4154 -0,0070 +25,76 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 1,5808 +0,0410 Treasury 2 ans 1,5044 +0,0260 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 55,41 54,87 +0,54 +0,98% +20,96% US Brent 59,32 58,64 +0,68 +1,16% +9,55%