Point marchés-Hausse en vue en Europe, commerce et BCE toujours en soutien

* Le CAC 40 s'achemine vers une 4e séance de hausse * Tokyo a touché un plus haut de quatre mois * Le thème de l'assouplissement monétaire domine * Trump évoque la possibilité d'un accord d'étape avec la Chine * Le pétrole baisse par Marc Angrand PARIS, 13 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture, les signes de progrès sur le dossier du commerce entre les Etats-Unis et la Chine et le nouveau plan de soutien de la Banque centrale européenne (BCE) continuant de l'emporter sur les craintes de ralentissement économique mondial. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, qui affiche déjà trois séances consécutives d'affilée, pourrait gagner un point, soit moins de 0,1% à l'ouverture, le Dax à Francfort 11 points (0,1% environ) et le FTSE 100 à Londres 13 points (0,2%). Les indices européens ont fini dans le vert jeudi, bien qu'en dessous de leurs plus hauts, après l'annonce par la BCE d'une baisse de son taux de dépôt à -0,5%, d'une modulation de celui-ci pour limiter son coût pour les banques, de la relance en novembre de ses achats de titres au rythme de 20 milliards d'euros par mois et d'un engagement à les maintenir "aussi longtemps que nécessaire". Les investisseurs attendent désormais les conclusions des réunions de politique de la Réserve fédérale américaine mercredi prochain, qui pourraient inclure une nouvelle baisse de taux, et de la Banque du Japon le lendemain. "Les actifs risqués devraient trouver de nouveaux appuis dans des politiques accommodantes qui devraient rester en vogue pendant un certain temps et pas seulement en Europe, comme le montre la tendance globale à l'assouplissement", estime Esty Dwek, directeur de la stratégie globale de marché de Natixis à Genève. Elle ajoute toutefois qu'une hausse des actions implique une croissance des bénéfices des sociétés cotées. Sur le front du conflit commercial entre Washington et Pékin, après les concessions réciproques des derniers jours sous forme de reports de surtaxes, Donald Trump a évoqué jeudi la possibilité d'un accord partiel tout en soulignant sa préférence pour un accord plus large. Le Stoxx 600 et le CAC 40 s'acheminent vers leur quatrième semaine consécutive de hausse. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Tirée entre autres par les valeurs technologiques, la Bourse de New York a terminé en hausse modérée jeudi à la faveur d'un fragile apaisement dans les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et des annonces de la BCE. L'indice Dow Jones a gagné 45,41 points (0,17%) à 27.182,45, le S&P-500, plus large, a pris 8,64 points, soit 0,29%, à 3.009,57 après avoir frôlé en séance son record absolu à 3.027,98 et le Nasdaq Composite a avancé de 24,79 points (0,30%) à 8.194,47. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei prend autour de 1% à moins d'une heure de la clôture après avoir atteint en séance son plus haut niveau depuis le 7 mai. Il se dirige vers une progression de 3,5% sur l'ensemble de la semaine, sa meilleure performance hebdomadaire depuis huit mois. Les marchés chinois sont fermés, la journée étant fériée en Chine. CHANGES Le dollar est pratiquement inchangé face à un panier de devises de référence et l'euro, à 1,1070 dollar, confirme sa remontée de jeudi après le passage à vide qui l'a ramené à 1,0925 peu après la publication du communiqué de politique monétaire de la BCE. L'optimisme sur le commerce pénalise parallèlement le yen, qui recule face au billet vert comme face à la monnaie unique européenne. TAUX Sur le marché obligataire américain, les rendements des emprunts d'Etat ont fini en hausse jeudi, le dix ans inscrivant à un plus haut de cinq semaines, à 1,801%, un mouvement favorisé par les informations sur la possibilité d'un accord provisoire USA-Chine et par la demande relativement faible suscitée par une adjudication à 30 ans. Le rendement à 30 ans a pris près de six points sur la séance et touché son plus haut niveau depuis le 12 août à 2,28%. PÉTROLE Les cours du brut reculent, le marché pétrolier cédant aux craintes pour la demande sur fond de ralentissement de la croissance mondiale en dépit des signes d'apaisement relatif dans le conflit USA-Chine. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est revenu sous 55 dollars et le Brent autour de 60,20 dollars. Le Brent et le WTI se dirigent vers une baisse hebdomadaire, après quatre semaines consécutives de hausse pour le premier et deux pour le WTI. * 3 QUESTIONS À-La BCE a encore des munitions, selon Mirabaud PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Créations d'entreprises juillet EZ 09h00 Coûts du travail T2 US 12h30 Ventes au détail août +0,2% +0,7% Prix import août -0,4% +0,2% Prix export -0,2% +0,2% 14h00 Indice de confiance Michigan sept (flash 90,9 89,8 Stocks des entreprises juillet +0,3% 0,0% Ventes des entreprises LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21970,92 +211,31 +0,97% +9,77% Topix 1606,40 +11,30 +0,71% +7,52% Hong Kong 27196,28 +108,65 +0,40% +5,23% Taiwan 10827,55 +37,20 +0,34% +1,09% Séoul 2049,20 +17,12 +0,84% +0,40% Singapour 3207,27 +12,31 +0,39% +4,51% Shanghaï marché fermé Sydney 6660,00 +5,10 +0,08% +17,95% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27182,45 +45,41 +0,17% +16,53% S&P-500 3009,57 +8,64 +0,29% +20,05% Nasdaq 8194,47 +24,79 +0,30% +23,50% Nasdaq 100 7917,34 +29,76 +0,38% +25,08% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1534,27 +2,57 +0,17% +15,24% 300 Eurostoxx 3538,86 +22,04 +0,63% +17,91% 50 CAC 40 5642,86 +24,80 +0,44% +19,28% Dax 30 12410,25 +51,18 +0,41% +17,53% FTSE 7344,67 +6,64 +0,09% +9,16% SMI 10094,09 -4,50 -0,04% +19,75% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1072 1,1061 +0,10% -3,46% Dlr/Yen 108,11 108,09 +0,02% -1,94% Euro/Yen 119,71 119,59 +0,10% -5,17% Dlr/CHF 0,9894 0,9902 -0,08% +0,82% Euro/CHF 1,0957 1,0955 +0,02% -2,64% Stg/Dlr 1,2348 1,2332 +0,13% -3,21% Indice $ 98,3140 98,3090 +0,01% +2,23% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5020 +0,0360 Bund 2 ans -0,7020 +0,0000 OAT 10 ans -0,2401 +0,0200 +26,19 Treasury 10 ans 1,7873 -0,0040 Treasury 2 ans 1,7222 -0,0050 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 55,13 55,09 +0,04 +0,07% +20,34% US Brent 60,40 60,38 +0,02 +0,03% +11,54% (Avec Hideyuki Sano à Tokyo; édité par Juliette Rouillon)