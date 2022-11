Point marchés-Hausse en vue en Europe en attendant les "minutes" de la Fed

*



Les actions européennes devraient poursuivre leur progression







*



Le compte rendu de la Réserve fédérale attendu à 19h00 GMT







*



Le dollar continue de baisser







*



Les indices PMI "flash" européens animeront la matinée







PARIS, 23 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mercredi dans le sillage de la progression soutenue de Wall Street la veille, mais l'attente du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine et les dernières informations en date sur l'épidémie de COVID-19 en Chine pourraient limiter leur progression.



Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,29% pour le Dax à Francfort, de 0,2% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,33% pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait prendre autour de 0,3% selon les premières indications disponibles.



Le marché parisien a inscrit mardi sa meilleure clôture depuis le 21 avril et l'indice large européen Stoxx 600 a fini au plus haut depuis la mi-août, profitant entre autres de la progression des valeurs de l'énergie et de la baisse du dollar.



Les "minutes" de la dernière réunion de la Fed, qui seront publiées à 19h00 GMT, pourraient apporter aux investisseurs de nouvelles indications sur les débats au sein du comité de politique monétaire, même si depuis qu'ils ont eu lieu, les marchés ont intégré à la fois des signes de ralentissement de l'inflation et les déclarations de responsables de la banque centrale suggérant que les divergences quant à l'ampleur des hausses de taux encore nécessaires restent importantes.



Les volumes d'échanges sur les marchés américains pourraient toutefois être limités en cette veille de Thanksgiving, donc de fermeture à Wall Street.



En Chine, l'augmentation du nombre de nouveaux cas de COVID-19 a conduit les autorités à annoncer de nouvelles restrictions sanitaires: à Pékin, les restaurants et les centres commerciaux restent fermés, à Shenzhen, un test négatif de moins de 48 heures va devenir obligatoire pour accéder aux aéroports comme aux gares ferroviaires et routières, et à Shanghaï, la deuxième journée d'un salon automobile a été annulée en urgence.



En Europe, la matinée sera animée entre autres par les indices PMI "flash", qui devraient confirmer qu'une partie au moins du continent est entrée en récession ou s'apprête à le faire.



Le secteur bancaire pourrait par ailleurs réagir à l'avertissement lancé par Credit Suisse, qui fait état d'importantes sorties de capitaux de ses activités de banque d'investissement et de gestion de fortune.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en hausse mardi dans de faibles volumes d'échanges à deux jours de Thanksgiving, les prévisions de ventes de Best Buy ayant rassuré sur les perspectives d'activité pour les fêtes de fin d'année aux Etats-Unis malgré l'inflation tandis que la progression des cours du pétrole tirait les valeurs de l'énergie.



L'indice Dow Jones a gagné 1,18%, ou 397,82 points, à 34.098,1, le Standard & Poor's 500 a pris 53,64 points, soit 1,36%, à 4.003,58, son plus haut de clôture depuis le 12 septembre, et le Nasdaq Composite a avancé de 149,9 points (1,36%) à 11.174,41.



Best Buy, spécialiste de la distribution d'appareils électroniques grand public, a bondi de 12,8%, après avoir prédit une contraction moins prononcée que prévu de ses ventes annuelles.



Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une ouverture sans grand changement.



EN ASIE



La Bourse de Tokyo est restée fermée, la journée étant fériée au Japon.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai, un temps dans le rouge, prend désormais 0,36% et le CSI 300 0,22%, profitant du rebond de Hong Kong où le Hang Seng reprend 0,86% après cinq séances consécutives de repli.



CHANGES



Le dollar, encore pénalisé par le regain général d'appétit pour le risque qui a tiré les actions mardi, cède du terrain face aux autres grandes devises (-0,18%) et a désormais effacé la quasi-totalité de ses gains de lundi.



L'euro remonte ainsi à 1,0326 dollar (+0,23%).



À noter aussi, la progression du dollar néo-zélandais après une hausse de trois quarts de point, à 4,25%, du taux directeur de la banque centrale de Nouvelle-Zélande, son neuvième relèvement consécutif.



TAUX



Les rendements des bons du Trésor américain sont pratiquement inchangés dans les échanges en Asie après avoir fini en recul mardi à Wall Street, dans des échanges peu nourris à la veille du compte rendu de la Fed: le dix ans a cédé près de sept points à 3,758% et le deux ans trois points à 4,518%.



PÉTROLE



Les cours du pétrole oscillent autour de l'équilibre après deux jours marqués par d'importants écarts à la baisse puis à la hausse, les craintes d'une baisse de la demande chinoise limitant l'impact d'une diminution plus marquée qu'anticipé des réserves de brut aux Etats-Unis.



Le Brent abandonne 0,16% à 88,22 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,11% à 80,86 dollars.



Les stocks de brut américains ont baissé de 4,8 millions de barils la semaine dernière selon les chiffres de l'American Petroleum Institute (API) obtenus de sources de marché.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 NOVEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h15 Indice PMI S&P Global "flash" novembre 47,0 47,2



manufacturier



Indice PMI S&P Global "flash" novembre 50,6 51,7



des services



Indice PMI S&P Global "flash" novembre 49,5 50,2



composite DE 08h30 Indice PMI S&P Global "flash" novembre 45,0 45,1



manufacturier



Indice PMI S&P Global "flash" novembre 46,2 46,5



des services



Indice PMI S&P Global "flash" novembre 44,9 45,1



composite EZ 09h00 Indice PMI S&P Global "flash" novembre 46,0 46,4



manufacturier



Indice PMI S&P Global "flash" novembre 48,0 48,6



des services



Indice PMI S&P Global "flash" novembre 47,0 47,3



composite GB 09h30 Indice PMI S&P Global "flash" novembre 45,8 46,2



manufacturier



Indice PMI S&P Global "flash" novembre 48,0 48,8



des services



Indice PMI S&P Global "flash" novembre 47,5 48,2



composite USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 19 225.000 222.000



novembre USA 15h00 Indice de confiance du novembre 55,0 54,7



Michigan (définitif)



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Nikkei-225 28115,7 +170,95 +0,61% -2,35%



4 Topix 1994,75 +22,18 +1,12% +0,12%



Hong Kong 17568,3 +143,91 +0,83% -24,91%



2 Taiwan 14608,5 +66,34 +0,46% -19,82%



4 Séoul 2416,64 +11,37 +0,47% -18,84%



Singapour 3259,35 -0,21 -0,01% +4,34%



Shanghaï 3098,76 +9,82 +0,32% -14,86%



Sydney 7231,80 +50,50 +0,70% -2,86%



La clôture à Tokyo :



WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Dow Jones 34098,1 +397,82 +1,18% -6,16%



0 S&P-500 4003,58 +53,64 +1,36% -16,00%



Nasdaq 11174,4 +149,90 +1,36% -28,58%



1 Nasdaq 100 11724,8 +171,39 +1,48% -28,16%



4



Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street







MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50



Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :



La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD



points Eurofirst 1722,66 +12,82 +0,75% -8,87% 300



Eurostoxx 3929,90 +20,62 +0,53% -8,57% 50 <.STOXX50E > CAC 40 6657,53 +23,08 +0,35% -6,93%



Dax 30 14422,3 +42,42 +0,29% -9,21%



5 FTSE 7452,84 +75,99 +1,03% +0,92%



SMI 11074,3 -10,74 -0,10% -13,99%



0



CHANGES



Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0325 1,0302 +0,22% -9,17%



Dlr/Yen 141,37 141,24 +0,09% +22,87%



Euro/Yen 145,98 145,50 +0,33% +12,01%



Dlr/CHF 0,9504 0,9518 -0,15% +4,19%



Euro/CHF 0,9815 0,9805 +0,10% -5,34%



Stg/Dlr 1,1887 1,1883 +0,03% -12,14%



Indice $ 107,012 107,222 -0,20% +11,27%



0 0



TAUX



Dernier Var. Spread/Bund



(pts)



Bund 10 ans 1,9840 +0,0030



Bund 2 ans 2,1300 +0,0270



OAT 10 ans 2,4570 -0,0060 +47,30 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 3,7578 +0,0000



Treasury 2 ans 4,5144 -0,0030











PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 80,85 80,95 -0,10 -0,12% +32,09% US Brent 88,23 88,36 -0,13 -0,15% +33,62%







(Rédigé par Marc Angrand)