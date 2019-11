Point marchés-Hausse en vue en Europe, l'espoir renaît sur le commerce

* Les Bourses européennes attendues en hausse modérée * L'optimisme revient sur le front du commerce * Un accord serait proche, selon la presse chinoise par Patrick Vignal PARIS, 25 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse modérée lundi à l'ouverture dans le sillage des marchés asiatiques, les investisseurs misant sur un accord commercial partiel à court terme entre Washington et Pékin. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, le Dax à Francfort et le FTSE à Londres devraient gagner de 0,3% à 0,5% en début de séance. La Chine et les Etats-Unis sont très proches de la conclusion de la "phase un" d'un accord commercial, écrit lundi le Global Times, tabloïd aux accents nationalistes dirigé par le Quotidien du Peuple, l'organe du Parti communiste chinois, démentant des informations de presse selon lui "négatives". Citant des experts proches du gouvernement chinois, le journal ajoute que Pékin reste engagé à poursuivre les discussions avec Washington sur une "phase deux" voire une "phase trois" de l'accord. Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que les deux plus grandes puissances économiques mondiales étaient "potentiellement très proches" d'un accord pour régler leur litige commercial. Son homologue chinois Xi Jinping a souligné au même moment la volonté de la Chine de conclure un accord commercial avec les Etats-Unis tout en indiquant qu'elle n'aurait pas peur de prendre si nécessaire des mesures de rétorsion. Les marchés ne cessent d'osciller au gré des évolutions sur ce dossier brûlant. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini vendredi en hausse modérée, portée par les espoirs sur le commerce. Wall Street, qui restait sur trois séances consécutives de repli, a également été soutenue par des indicateurs rassurants pour la santé de l'économie américaine. Aux valeurs, Tesla a cédé 6%, les investisseurs accueillant avec scepticisme la présentation d'un pick-up électrique, le Cybertruck, dont la silhouette évoque un blindé futuriste. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé lundi en hausse de 0,78%, soutenue elle aussi par les espoirs sur le commerce. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,4% après avoir cédé 0,7% la semaine dernière. TAUX/CHANGES Le rendement des Treasuries à 10 ans prend un point de base à 1,784% dans les échanges en Asie tandis que le dollar se stabilise face à un panier de référence après avoir été porté par de bons indicateurs. PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le brut sont orientés modérément à la hausse, autour de 63,70 dollars le baril pour le Brent de mer du Nord et de 58 dollars pour le brut léger américain (WTI). PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 NOVEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 09h00 Indice Ifo du climat des novembre 95,0 94,6 affaires LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Nikkei- 23292 +179, +0,78 +16,3 225 ,81 93 % 8% Topix 1702, +11,6 +0,69 +13,9 96 2 % 8% Hong 27028 +433, +1,63 +4,57 Kong ,08 00 % % Taiwan 11561 -5,22 -0,05 +7,94 ,58 % % Séoul 2123, +21,5 +1,02 +4,04 47 1 % % Singapo 3231, +5,75 +0,18 +5,30 ur 40 % % Shangha 2899, +14,1 +0,49 +16,2 ï 44 5 % 6% Sydney 6731, +21,6 +0,32 +19,2 40 0 % 2% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 27875 +109, +0,39 +19,5 Jones ,62 33 % 0% S&P-500 3110, +6,75 +0,22 +24,0 29 % 7% Nasdaq 8519, +13,6 +0,16 +28,4 89 7 % 0% Nasdaq 8272, +6,43 +0,08 +30,6 100 05 % 8% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1582, +7,25 +0,46 +18,8 st 300 36 % 5% <.FTEU3 > Eurosto 3687, +7,66 +0,21 +22,8 xx 50 32 % 5% <.STOXX 50E> CAC 40 5893, +11,9 +0,20 +24,5 13 2 % 7% Dax 30 13163 +26,1 +0,20 +24,6 <.GDAXI ,88 8 % 7% > FTSE 7326, +88,2 +1,22 +8,90 81 6 % % SMI 10369 +31,0 +0,30 +23,0 ,44 9 % 2% CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,102 1,102 +0,03 -3,88 r 4 1 % % Dlr/Yen 108,8 108,6 +0,20 -1,27 6 4 % % Euro/Ye 120,0 119,6 +0,28 -4,90 n 3 9 % % <EURJPY => Dlr/CHF 0,997 0,997 -0,01 +1,60 1 2 % % Euro/CH 1,099 1,098 +0,08 -2,30 F 5 6 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,284 1,283 +0,14 +0,71 8 0 % % Indice 98,24 98,27 -0,02 +2,16 $ 70 00 % % TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,36 -0,00 40 50 Bund 2 -0,63 -0,00 ans 50 20 <DE2YT= RR> OAT 10 -0,04 +0,00 +31,8 ans 60 00 0 <FR10YT =RR> Treasury 10 1,782 +0,00 ans 6 90 Treasury 2 ans 1,632 +0,00 0 20 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 57,96 57,77 +0,19 +0,33 +26,5 léger % 2% US Brent 63,70 63,39 +0,31 +0,49 +17,6 % 4% (Édité par)