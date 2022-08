Point marchés-Hausse en vue en Europe, l'optimisme de Wall Street l'emporte

* Les indices européens attendus dans le vert * Wall Street a fini en nette hausse vendredi * Statistiques décevantes et baisse de taux surprise en Chine * Net repli du pétrole PARIS, 15 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi dans le sillage de la forte progression de Wall Street vendredi, l'optimisme des investisseurs sur la conjoncture économique américaine l'emportant pour l'instant sur les mauvaises surprises venues de Chine. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,3% pour le Dax à Francfort, de 0,45% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,37% pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait prendre autour de 0,4% selon les premières indications disponibles. À Wall Street, la hausse s'est accélérée en fin de séance vendredi et les indices phares ont fini tout près de leurs plus hauts du jour, confirmant le regain de confiance suscité par les chiffres des jours précédents sur l'inflation aux Etats-Unis. L'espoir d'avoir passé le pic de la hausse des prix américains, ce qui pourrait dissuader la Réserve fédérale de relever une nouvelle fois les taux d'intérêt de trois quarts de point le mois prochain, reste donc le déterminant clé du sentiment général de marché. L'ambiance est pourtant moins favorable en Chine, où la banque centrale a créé la surprise en annonçant une baisse de dix points de base de deux de ses principaux taux directeurs après les chiffres inférieurs aux attentes de la production industrielle (+3,8% sur un an en juillet), des ventes au détail (+2,7%) et des nouveaux prêts bancaires (679 milliards de yuans le mois dernier contre 1.100 milliards attendus). "La décision montre que les autorités ont été choquées par les chiffres du crédit en juillet comme par une décélération générale de l'activité économique", note Kaiwen Wang, stratège Chine de Clocktower Group. En Europe, la séance boursière à venir devrait être calme, particulièrement à Paris puisque la journée est fériée en France. Aux Etats-Unis, le seul indicateur important du jour sera l'indice d'activité "Empire State", attendu à 12h30 GMT, mais le principal rendez-vous de la semaine sera la publication mercredi des chiffres mensuels des ventes au détail. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse vendredi, signant une quatrième semaine consécutive dans le vert alors que les investisseurs continuent de miser sur un reflux des tensions inflationnistes et un ralentissement de la hausse des taux d'intérêt. L'indice Dow Jones a gagné 1,27%, ou 424,38 points, à 33.761,05, le Standard & Poor's 500 a pris 72,88 points, soit 1,73%, à 4.280,15 et le Nasdaq Composite a avancé de 267,27 points (+2,09%) à 13.047,18. Le S&P-500 et le Nasdaq ont ainsi signé une quatrième performance hebdomadaire positive d'affilée avec des gains respectifs de 3,26% et 3,08%. Dans un contexte de fléchissement de l'inflation, Wall Street a notamment profité des premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'université du Michigan sur le moral des ménages: son indice de confiance, à 55,1, confirme le rebond entamé le mois dernier après son plus bas historique de juin. Les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent pour l'instant une ouverture en repli d'environ 0,2%. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei gagne 1,15% à moins d'une heure de la clôture, l'élan donné par Wall Street l'emportant sur les nouvelles en provenance de Chine comme sur la révision à la baisse de la croissance japonaise au deuxième trimestre, à 2,2% en rythme annualisé. Les résultats de sociétés assurent un soutien supplémentaire à la tendance: le distributeur Pan Pacific, propriétaire de l'enseigne Don Quijote, bondit ainsi de 11,81% après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel. En Chine, le SSE Composite de Shanghai et le CSI 300 sont pratiquement inchangés après les indicateurs du jour et la baisse surprise des taux directeurs. CHANGES Sur le marché des changes, l'assouplissement de la politique monétaire de la Banque populaire de Chine (BPC) a fait tomber le yuan à son plus bas niveau depuis une semaine face au dollar. La confirmation du ralentissement de l'économie chinoise pèse aussi sur les dollars australien et néo-zélandais. Face à un panier de devises de référence, le dollar américain s'apprécie de 0,1% et l'euro revient autour de 1,0250 (-0,10%). TAUX Les rendements des bons du Trésor américain reculent en Asie, à 2,8403% pour les titres à dix ans et 3,2466% pour le deux ans. Ils poursuivent ainsi le repli entamé vendredi après l'annonce d'une baisse des prix à l'importation aux Etats-Unis le mois dernier. PÉTROLE Le marché pétrolier recule, pénalisé à la fois par les indicateurs du jour en Chine, premier importateur mondial de brut, et par les déclarations de Saudi Aramco, premier exportateur de la planète, sur une possible augmentation de sa production. Le Brent abandonne 1% à 97,17 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1% à 91,17 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Indice "Empire State" août 5,00 11,10 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1730,57 +2,11 +0,12% -8,45 % Eurostoxx 50 0,00 +19,76 +0,53% -12,1 3% CAC 40 0,00 +9,19 +0,14% -8,38 % Dax 30 0,00 +101,34 +0,74% -13,1 5% FTSE 7500,89 +34,98 +0,47% +1,58 % SMI 0,00 -26,34 -0,24% -13,5 7% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 33761,0 +424,38 +1,27% -7,09 5 % S&P-500 4280,15 +72,88 +1,73% -10,2 0% Nasdaq 0,00 +267,27 +2,09% -16,6 0% Nasdaq 100 0,00 +273,89 +2,06% -16,8 8% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0246 1,0258 -0,12% -9,87 % Dlr/Yen 133,24 133,48 -0,18% +15,8 0% Euro/Yen 136,54 136,93 -0,28% +4,77 % Dlr/CHF 0,9424 0,9413 +0,12% +3,31 % Euro/CHF 0,9657 0,9653 +0,04% -6,87 % Stg/Dlr 1,2115 1,2130 -0,12% -10,4 5% Indice $ 105,732 105,631 +0,10% +9,94 0 0 % OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot 1793,76 1801,76 -0,44% +18,2 4% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 155,68 +0,34 Bund 10 ans 0,98 -0,01 Bund 2 ans 0,61 -0,00 OAT 10 ans 1,53 -0,02 +55,3 0 Treasury 10 2,84 -0,01 ans Treasury 2 3,25 -0,01 ans PETROLE Cours Précéde Var Var.% YTD nt Brut léger US 91,16 92,09 -0,93 -1,01 +48,93% % Brent 97,17 98,15 -0,98 -1,00 +47,16% % (Rédigé par Marc Angrand, avec Jason Xue et Brenda Goh à Shanghaï)