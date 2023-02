Point marchés-Hausse en vue en Europe, la peur d'une récession s'éloigne aux USA

*



Wall Street a fini dans le vert mercredi







Prise de risque avec les ventes au détail US







Airbus, Renault, Air Liquide et Nestlé publient







par Claude Chendjou



PARIS, 15 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse à l'ouverture jeudi dans le sillage de la clôture à Wall Street où la solidité des ventes au détail aux Etats-Unis a été perçue comme une bonne nouvelle pour l'économie même si la statistique est susceptible de pousser la Réserve fédérale (Fed) à continuer à relever ses taux d'intérêt.



Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,17% pour le CAC 40 à Paris, de 0,19% pour le Dax à Francfort, de 0,34% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,33% pour l'EuroStoxx 50.



Les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en janvier, de 3,0%, grâce notamment aux achats de véhicules, ce qui montre que l'économie continue de résister à la hausse des coûts d'emprunt.



"Beaucoup de données ont été assez positives, donc les investisseurs pourraient se demander: 'Où est la récession?'", note Jason Wong, stratège marchés chez BNZ, faisant référence notamment aux chiffres mensuels des créations d'emplois aux Etats-Unis publiés au début du mois.



"C'est positif pour les résultats (des entreprises) et cela peut compenser les (craintes ) sur les taux", ajoute-t-il.



Les statistiques américaines sur les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'activité dans la région de Philadelphie, prévues à 13h30 GMT, devraient à cet égard nourrir le débat sur l'évolution de la conjoncture.



Un regain des craintes sur les taux ne peut toutefois pas être complètement exclu, les contrats à terme sur les obligations américaines montrant que le coût du crédit devrait culminer au-dessus de 5% cette année contre 4,50%-4,75% actuellement.



En zone euro, où la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a déclaré mercredi que l'institution continuerait à relever ses taux pour freiner la dynamique sous-jacente des prix, jugée trop élevée, le pic est évalué à 3,5% contre 2,5% actuellement.



Plusieurs responsables des banques centrales, notamment Fabio Panetta de la BCE, Huw Pill de la Banque d'Angleterre (BoE), Tiff Macklem de la Banque du Canada, ainsi que James Bullard et Loretta Mester de la Fed, doivent s'exprimer.



Outre les données macroéconomiques, la séance pourrait être rythmée par les publications financières d'Airbus, Renault, Orange, Atos, Air Liquide, Pernod Ricard, Schneider Electric, Commerzbank ou encore Nestlé.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en hausse mercredi alors que des données plus solides qu'attendu sur les ventes au détail ont souligné la résilience de l'économie américaine, mais aussi alimenté l'hypothèse que la Fed procède à des hausses des taux dans les mois à venir, ce qui a limité les gains.



L'indice Dow Jones a gagné 0,11% à 34.128,05 points.



Le S&P-500, plus large, a pris 0,28%, à 4.147,61 points.



Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,92% à 12.070,59 points.



Aux valeurs, Airbnb a enregistré un gain de 13% à la faveur de résultats supérieurs aux attentes sur fond de rebond du secteur des voyages.



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini jeudi sur un gain de 0,71% et le Topix, plus large, a pris 0,67%.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai a reculé de 1% après un début de séance positif et le CSI 300 a perdu 0,7%.



TAUX/CHANGES



Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans est stable jeudi, à 3,785%, après avoir progressé la veille de 4,6 points de base, au plus haut depuis le 3 janvier.



Le dollar recule de 0,2% face à un panier de devises de référence après avoir inscrit la veille un pic de six semaines, ce qui devrait lui permettre de boucler une troisième semaine consécutive dans le vert.



L'euro s'échange à 1,0697 dollar (+0,07%).



La livre sterling est quasiment inchangée, à 1,2029 dollar (-0,07%) après avoir fléchi de plus de 1% la veille en réaction à une augmentation plus faible que prévu des prix à la consommation en janvier au Royaume-Uni.



PÉTROLE



Le regain d'optimisme sur les marchés profite également aux cours pétroliers avec l'espoir d'un redressement de la demande en Chine: le Brent prend 0,63% à 85,92 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,87% à 79,27 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 FÉVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 11 200.000 196.000



février USA 13h30 Indice d'activité Philly Fed février -7,4 -8,9



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Nikkei-225 27696,44 +194,58 +0,71% +6,14%



Topix 2001,09 +13,35 +0,67% +5,78% Hong Kong 20994,83 +182,66 +0,88% +6,13%



Taiwan 15550,50 +117,61 +0,76% +9,99%



Séoul 2475,48 +47,58 +1,96% +10,69% Singapour 3318,09 +37,27 +1,14% +2,05%



Shanghaï 3242,81 -37,68 -1,15% +4,97%



Sydney 7410,30 +58,10 +0,79% +5,28%



La clôture à Tokyo :







WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Dow Jones 34128,05 +38,78 +0,11% +2,96%



S&P-500 4147,60 +11,47 +0,28% +8,02%



Nasdaq 12070,59 +110,45 +0,92% +15,33%



Nasdaq 100 12687,89 +97,01 +0,77% +15,98%







Détail de la séance à Wall Street :







MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50



Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD



points Eurofirst 300 1833,12 +8,69 +0,48% +9,22%



Eurostoxx 50 4280,04 +41,28 +0,97% +12,82%



CAC 40 7300,86 +87,05 +1,21% +12,78%



Dax 30 15506,34 +125,78 +0,82% +11,37%



FTSE 7997,83 +43,98 +0,55% +7,33% SMI 11272,67 +40,76 +0,36% +5,06%



CHANGES



Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0699 1,0689 +0,09% -0,03%



Dlr/Yen 133,92 134,11 -0,14% +2,14%



Euro/Yen 143,32 143,39 -0,05% +2,15%



Dlr/CHF 0,9225 0,9236 -0,12% -0,21%



Euro/CHF 0,9871 0,9873 -0,02% -0,24%



Stg/Dlr 1,2042 1,2026 +0,13% -0,45%



Indice $ 103,7700 103,9230 -0,15% +7,90%







TAUX



Dernier Var. Spread/Bu



nd



(pts)



Bund 10 ans 2,4610 -0,0130



Bund 2 ans 2,8490 -0,0200



OAT 10 ans 2,9340 -0,0100 +47,30



Treasury 10 3,7857 -0,0210 ans



Treasury 2 4,6060 -0,0210 ans











PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 79,10 78,59 +0,51 +0,65% +29,23%



Brent 85,74 85,38 +0,36 +0,42% +29,85%



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)