Point marchés-Hausse en vue en Europe, le choc de l'inflation aux USA s'atténue

* Les indices europées attendus dans le vert * Wall Street a fini au-dessus de ses plus, hausse en Asie * Les prix à la production US et les premiers résultats à l'agenda du jour PARIS, 13 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi, les répercussions des chiffres supérieurs aux attentes de l'inflation américaine sur l'humeur des investisseurs semblant s'atténuer rapidement tandis que les marchés se préparent au début des publications de résultats. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,33% pour le Dax à Francfort, de 0,27% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,35% pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait prendre autour de 0,4% selon les premières indications disponibles. Tous ont fini en net repli mercredi après l'annonce d'une hausse de 9,1%, plus forte qu'attendu, des prix à la consommation aux Etats-Unis le mois dernier, l'inflation la plus forte enregistrée depuis 1981. Ces chiffres ont déclenché une nouvelle révision des anticipations de remontée des taux d'intérêt américains, le marché jugeant désormais que la Réserve fédérale pourrait relever le taux des "fed funds" de 100 points de place le 27 juillet. Une hypothèse jugée d'autant plus crédible que c'est le choix qu'a fait la Banque du Canada mercredi, là encore face à l'inflation. Sur le marché obligataire, la conjonction entre la perspective d'une forte hausse de taux et la crainte d'une récession s'est traduite par une accentuation de l'inversion des courbes de rendements américains: l'écart entre le deux ans et le dix ans points de base a pratiquement atteint 25 points de base, du jamais vu depuis novembre 2000. Mais Wall Street a limité son repli en fin de séance et les principales places asiatiques sont orientées à la hausse, ce qui devrait permettre aux investisseurs en Europe de souffler. La séance à venir promet toutefois encore d'être animée avec au programme les nouvelles prévisions économiques de la Commission européenne, les chiffres des prix à la production américains et le début des publications de résultats avec ceux de JPMorgan Chase et Morgan Stanley. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en légère baisse une séance en dents de scie mercredi après les chiffres de l'inflation américaine et la révision des perspectives de hausse des taux de la Fed. L'indice Dow Jones a cédé 0,67%, ou 208,54 points, à 30.772,79, le Standard & Poor's 500 a perdu 17,02 points, soit 0,45%, à 3.801,78 et le Nasdaq Composite a reculé de 17,15 points (-0,15%) à 11.247,58. Tous trois ont fini au-dessus de leur plus bas du jour après avoir fait de brèves incursions en territoire positif. Côté valeurs, Delta Air Lines a reculé de 4,5% après avoir publié des résultats inférieurs aux attentes tandis que Twitter prenait 7,9% à la suite de l'annonce par le fonds Hindenburg Research d'une importante prise de participation. Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une ouverture proche de l'équilibre. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei gagne 0,78% à moins d'une heure de la clôture, la baisse du yen, favorable aux exportateurs, l'emportant sur la perspective d'un ralentissement économique. En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend 0,42% et le CSI 300 0,69%, grâce entre autres à la bonne tenue des valeurs technologiques. CHANGES Le dollar reste orienté à la hausse face aux autres grandes devises, profitant à la fois des anticipations de remontée des taux américains et de son statut de valeur refuge face au risque de récession. L'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de référence progresse de 0,43%, tout près du pic de près de 20 ans atteint mercredi. Face au yen, le billet vert a touché son plus haut niveau depuis septembre 1998, montant jusqu'à 138,3. L'euro, lui, abandonne 0,37% contre la devise américaine mais reste au-dessus de la parité à {EUR=;PRIMACT_1}. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, qui a fini en baisse de près de cinq points de base mercredi, repart à la hausse à 2,9595% mais reste nettement en dessous du deux ans, qui s'affiche à 3,2068%. PÉTROLE Les cours du pétrole sont orientés à la hausse et celui du Brent a repassé les 100 dollars, la perspective de tensions persistantes au niveau de l'offre l'emportant pour l'instant sur celle d'un coup de frein à la demande en cas de forte hausse des taux américains. Le Brent gagne 0,68% à 100,25 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,55% à 96,83 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 235.000 235.000 9 juillet USA 12h30 Prix à la production juin +0,8% +0,8% - sur un an +10,7% +10,8% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26690,8 +212,07 +0,80% -7,30% 4 Topix 1894,39 +5,54 +0,29% -4,92% Hong Kong 20812,7 +14,83 +0,07% -11,05% 8 Taiwan 14403,6 +79,01 +0,55% -20,94% 9 Séoul 2333,55 +4,94 +0,21% -21,63% Singapour 3105,64 -23,05 -0,74% -0,58% Shanghaï 3293,74 +9,45 +0,29% -9,51% Sydney 6656,40 +34,80 +0,53% -10,59% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 30772,7 -208,54 -0,67% -15,32% 9 S&P-500 3801,78 -17,02 -0,45% -20,23% Nasdaq 11247,5 -17,15 -0,15% -28,11% 8 Nasdaq 100 11728,5 -16,46 -0,14% -28,13% 3 Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1626,57 -15,54 -0,95% -13,95% 300 Eurostoxx 3453,97 -33,08 -0,95% -19,65% 50 <.STOXX50E > CAC 40 6000,24 -43,96 -0,73% -16,12% Dax 30 12756,3 -149,16 -1,16% -19,70% 2 FTSE 7156,37 -53,49 -0,74% -3,09% SMI 10904,8 -164,98 -1,49% -15,31% 5 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0021 1,0060 -0,39% -11,85% Dlr/Yen 138,36 137,42 +0,68% +20,26% Euro/Yen 138,68 138,19 +0,35% +6,42% Dlr/CHF 0,9821 0,9787 +0,35% +7,66% Euro/CHF 0,9845 0,9845 +0,00% -5,05% Stg/Dlr 1,1856 1,1889 -0,28% -12,37% Indice $ 108,390 107,957 +0,40% +12,70% 0 0 TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 1,1370 -0,0110 Bund 2 ans 0,4490 +0,0020 OAT 10 ans 1,6460 -0,0180 +50,90 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 2,9576 +0,0520 Treasury 2 ans 3,2068 +0,0630 PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 96,83 96,30 +0,53 +0,55% +58,19% US Brent 100,27 99,57 +0,70 +0,70% +51,86% (Rédigé par Marc Angrand)