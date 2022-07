Point marchés-Hausse en vue en Europe malgré les craintes de récession

* Le CAC 40 attendu en hausse de 0,6% à l'ouverture * Les indices européens ont fini en baisse la semaine dernière * La Bourse de New York fermée pour la fête nationale * Le rapport sur l'emploi US de vendredi en ligne de mire par Laetitia Volga PARIS, 4 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture d'une séance dont les volumes devraient être peu étoffés avec la fermeture des marchés américains en raison de la fête nationale aux Etats-Unis. Les premières indications disponibles donnent un gain de 0,61% pour le CAC 40 parisien, de 0,49% pour le Dax à Francfort, de 0,73% pour le FTSE à Londres et de 0,52% pour l'EuroStoxx 50. Le Stoxx 600 a perdu 1,4% et le CAC 40 près de 2,3% la dernière dernière, marquée une nouvelle fois par les craintes d'une récession déclenchée par le resserrement monétaire des banques centrales, qui tentent d'endiguer la hausse des prix. D'après le modèle de prévision GDP Now de la Réserve fédérale d'Atlanta, l'économie américaine devrait connaître une contraction de 2,1% en rythme annualisé au deuxième trimestre, ce qui impliquerait une récession technique de la première puissance mondiale après la baisse de 1,6% de son PIB sur janvier-mars. La Réserve fédérale publiera cette semaine le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire au cours de laquelle a été approuvée une augmentation de trois quarts de point de son principal taux d'intérêt, sa plus forte hausse depuis 1994. Les investisseurs se projettent également sur la publication, vendredi, du rapport mensuel sur l'emploi américain et sur la saison des résultats, qui débutera dans dix jours avec les banques américaines. "On considère souvent la période des résultats comme étant un 'relais de croissance' pour les marchés boursiers. Le deuxième trimestre devrait cependant marquer le début de la baisse des estimations des analystes, travail qui n’a pas encore été fait. La guerre en Ukraine et surtout l’inflation devraient être au coeur des discussions des entreprises ces prochaines semaines", a déclaré John Plassard chez Mirabaud. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse vendredi à la veille d'un week-end de trois jours pour la fête nationale, les investisseurs débutant le second semestre dans l'attente du prochain catalyseur du marché. L'indice Dow Jones a gagné 1,05%, ou 321,83 points, à 31.097,26 points. Le S&P-500 a pris 39,95 points, soit 1,06%, à 3.825,33 points. Le Nasdaq Composite a avancé de 99,11 points (+0,90%) à 11.127,85 points. L'indice lié aux semi-conducteurs a fini en baisse de 3,83% après que Micron Technology (-2,95%) a publié une prévision de chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei gagne 0,52%, soutenu par les "utilities" alors que le Japon continue de faire face à une vague de chaleur sans précédent. En Chine, la progression du SSE Composite de Shanghaï (+0,2%) et du CSI 300 (+0,23%) est freinée par l'annonce dimanche d'un renforcement des restrictions dans plusieurs villes de l'est du pays en raison de l'apparition de nouveaux foyers de contamination au COVID-19. CHANGES Le dollar est inchangé face à un panier de devises de référence et l'euro, stable également, se traite à 1,0429. PÉTROLE Les cours pétroliers reculent légèrement alors que les craintes d'une récession mondiale pèsent sur le marché. Le Brent abandonne 0,1% à 111,52 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,12% à 108,3 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU LUNDI 4 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Prix à la production mai +1,0% +1,2% - sur un an +36,7% +37,2% DE 06h00 Balance commerciale mai €2,7 mds €3,5 mds - importations +0,9% +3,1% - exportations +0,9% +4,4% (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)