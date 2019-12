Point marchés-Hausse en vue en Europe malgré les craintes sur le commerce

* Le CAC pourrait reprendre 0,5% à l'ouverture * L'attention reste fixée sur les tensions commerciales USA-Chine * Les Etats-Unis n'excluent pas des droits de douane sur l'automobile * Rebond de l'activité des services chinois par Laetitia Volga PARIS, 4 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient repartir à la hausse mercredi à l'ouverture après les pertes accusées la veille en raison des inquiétudes sur le front commercial USA-Chine. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,55% à l'ouverture, le Dax à Francfort avancerait de 0,54% et le FTSE à Londres de 0,13%. Le CAC 40 a terminé mardi (-1,03%) à son plus bas niveau de clôture depuis le 31 octobre et affiche un repli de 3,4% sur les cinq dernières séances. Le Stoxx 600 a cédé, lui, 0,63%. Les marchés mondiaux ont été refroidis par des déclarations de Donald Trump, qui a annoncé, lors du sommet de l'Otan à Londres, qu'aucune date limite pour conclure un accord commercial avec Pékin n'était fixée et qu'il pourrait être préférable d'attendre que l'élection présidentielle de novembre 2020 soit passée. Il est plus important pour les Etats-Unis de conclure un bon accord commercial avec la Chine que de savoir si cet accord sera conclu dès ce mois-ci ou en décembre 2020, a fait savoir par la suite Wilbur Ross, le secrétaire américain au Commerce. Ce dernier avait déclaré la veille que les Etats-Unis imposeraient de nouveaux tarifs douaniers aux produits chinois en l'absence de progrès substantiels dans les discussions entre les deux pays d'ici le 15 décembre. Outre la question du commerce, les investisseurs seront attentifs à la publication des indices PMI définitifs des services en zone euro. LES VALEURS A SUIVRE : Le secteur automobile européen sera à suivre à l'ouverture après les déclarations mardi soir du secrétaire américain au Commerce à Reuters selon lesquelles l'administration Trump n'a pas exclu de futurs relèvements de droits de douane sur les voitures importées aux Etats-Unis. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse mardi mais nettement au-dessus de ses plus bas du jour, dans un contexte de tensions sur le commerce. Le Dow Jones a cédé mardi 1,01%, le S&P-500, plus large et principale référence des investisseurs, a perdu 0,66% et le Nasdaq Composite , à forte composante technologique, a reculé de 0,55%. Parmi les valeurs sensibles au commerce international, des poids lourds de la cote comme Apple (-1,78%), l'industriel Caterpillar (-2,03%) et Boeing (-0,85%) ont particulièrement pesé sur la tendance. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en repli de 1,05%, à un plus bas depuis le 22 novembre, affectée à son tour par les déclarations de Donald Trump sur le commerce et par la vigueur du yen, qui a pénalisé les valeurs exportatrices. Le repli est moins marqué en Chine où le CSI 300 des grandes capitalisations lâche seulement 0,19% à l'approche de la clôture. La tendance est en effet soutenue par l'annonce d'un rebond de l'activité du secteur des services chinois à son rythme le plus important en sept mois. TAUX Le rendement de l'emprunt du Trésor américain à 10 ans remonte d'environ deux points de base pou revenir à 1,724% après être tombé mardi sous 1,7%, une première en un mois. CHANGES Actif refuge par excellence, le yen se maintient proche d'un pic de près de deux semaines touché la veille face au dollar. Le yuan chinois, monnaie sensible à l'évolution du conflit commercial, évolue proche d'un plus bas depuis la mi-octobre. L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, est pour sa part pratiquement inchangé. L'euro évolue également à l'équilibre à 1,1075 dollar. PÉTROLE Les cours du pétrole sont en hausse à la veille de la réunion de l'Opep et ses alliés, Russie en tête, qui pourraient à approuver un encadrement plus strict de la production de pétrole afin d'éviter une nouvelle surabondance et l'effondrement des prix du brut. Le marché est également soutenu par la diminution plus importante qu'attendu des stocks de brut américains la semaine dernière, selon les chiffres publiés par l'American Petroleum Institute (API). Le Brent se traite 61,29 dollars le baril (+0,77%) et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,73% à 56,51 dollars. L'Energy Information Administration (EIA) doit publier ses propres chiffres sur les stocks américains à 15h30 GMT. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI des services déf. novembre 52,9 52,9* Indice PMI composite déf. 52,7 52,7* DE 08h55 Indice PMI des services déf. novembre 51,3 51,3* Indice PMI composite déf. 49,2 49,2* EZ 09h00 Indice PMI des services déf. novembre 51,5 51,5* Indice PMI composite déf. 50,3 50,3* GB 09h30 Indice PMI des services déf. novembre 48,6 48,6* Indice PMI composite déf. 48,5 48,5 USA 13h15 Enquête ADP sur l'emploi novembre +140.000 +125.000 privé USA 15h00 Indice ISM des services novembre 54,5 54,7 * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Édité par Jean-Stéphane Brosse)