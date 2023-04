*



Deux des trois indices de Wall Street ont fini lundi dans le vert







Après les créations d'emplois aux USA, l'inflation en ligne de mire







Premiers résultats trimestriels des entreprises cette semaine







Les ventes mensuelles au détail en zone euro à suivre à 09h00 GMT







par Claude Chendjou



PARIS, 11 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi après le week-end prolongé de Pâques, les investisseurs étant prudemment optimistes quant à une accalmie dans la remontée des taux d'intérêt des banques centrales malgré un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis qui a montré des créations de postes à un rythme toujours soutenu en mars.



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 devrait gagner 0,61% à l'ouverture mardi après quatre journées de fermeture à la Bourse de Paris. Le Dax à Francfort est attendu en hausse de 0,64% et le FTSE 100 à Londres en progression de 0,64%. L'indice EuroStoxx 50 pourrait prendre 0,54%.



Vendredi, alors que la plupart des marchés étaient fermés, le département américain du Travail a annoncé que l'économie américaine avait créé 236.000 emplois non-agricoles le mois dernier, tandis que le chiffre de février a été révisé en hausse à 326.000 contre 311.000 indiqué initialement. Le taux de chômage est tombé à 3,5% après 3,6% le mois précédent.



Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les investisseurs s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed) augmente encore ses taux de 25 points de base à l'issue de sa prochaine réunion de politique monétaire des 2 et 3 mai.



Pour Gary Ng, économiste chez Natixis Corporate and Investment Bank, cette hausse est toutefois inférieure à ce qui avait été auparavant anticipé par le marché.



"Je pense que les investisseurs sont plus optimistes quant à la fin du cycle des taux (...) nous sommes déjà au sommet (des taux), c'est vraiment le principal moteur de cette oscillation que nous observons en ce moment", a-t-il déclaré.



La publication des prix à la consommation et à la production aux Etats-Unis, mercredi et jeudi, fournira de nouveaux éléments sur l'évolution de l'inflation.



Côté statistiques macroéconomiques en Europe, les ventes au détail en zone euro, prévues ce mardi à 09h00 GMT, sont attendues selon le consensus Reuters en baisse de 0,8% sur un mois et en repli de 3,5% sur un an.



Aux interrogations sur la politique monétaire s'ajoutent celles sur les premiers résultats financiers des entreprises prévus cette semaine, notamment dans le secteur du luxe où LVMH ouvre le bal mercredi, suivi de Hermès jeudi, tandis que les grandes banques américaines comme JPMorgan Chase, Citigroup ou encore Wells Fargo sont attendues vendredi.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:



Le secteur des semi-conducteurs en Europe sera à surveiller, Samsung ayant annoncé vendredi soir anticiper une chute de 96% de son bénéfice d'exploitation sur la période janvier-mars.



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, alors que les investisseurs ont digéré le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis publié vendredi et privilégié la prudence en ouverture d'une semaine marquée par des données sur l'inflation.



L'indice Dow Jones a gagné 0,30%, ou 101,23 points, à 33.586,52 points.



Le S&P-500, plus large, a pris 4,09 points, soit 0,10%, à 4.109,11 points.



Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 3,60 points (0,03%) à 12.084,36 points.



Côté valeurs, les fabricants de semi-conducteurs Micron Technology et Western Digital ont progressé de 8,0% et 8,2% après que Samsung Electronics a annoncé qu'il allait revoir à la baisse sa production de puces.



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 1,25% à 27.979,66 points et le Topix, plus large, prend 0,75% à 1.991,41 points à l'approche de la clôture.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne en revanche 0,45% et le CSI 300 cède 0,43%.



Les prix à la consommation en Chine ont progressé de 0,7% en mars contre une hausse de 1,0% attendue, tandis que ceux à la production ont fléchi de 2,5%, conformément aux attentes.



La banque centrale de Corée du Sud a maintenu mardi son taux directeur à 3,5% après le statu quo observé en février. Selon Gary Ng, la préservation de la croissance économique dans les pays d'Asie l'emporte sur la maîtrise de l'inflation comparativement à la situation aux Etats-Unis et en Europe.



L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) monte de 0,6%.



CHANGES



Le dollar marque une pause mardi (-0,15%) après sa récente progression face à un panier de devises de référence.



L'euro en profite pour gagner 0,26% et remonter à 1,0887 dollar après avoir fléchi de 0,34% lundi.



Le bitcoin se négocie au-dessus de 30.000 dollars, à un nouveau plus de haut de dix mois, dans un contexte de prise de risque.



TAUX



Les rendements des obligations des bons du Trésor américain à dix ans et à deux ans sont globalement stables, à respectivement 3,4074% et 3,9932%.



PÉTROLE



Les cours pétroliers sont soutenus par la baisse attendue des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière: le Brent gagne 0,74% à 84,80 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,83% à 80,40 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Ventes au détail février -0,8% +0,3%



- sur un an -3,5% -2,3% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)



BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Nikkei-225 27975,57 +341,91 +1,24% +7,21%



Topix 1991,52 +14,99 +0,76% +5,28%



Hong Kong 20313,45 -17,75 -0,09% +2,69%



Taiwan 15890,30 +14,13 +0,09% +12,40%



Séoul 2548,78 +36,70 +1,46% +13,97%



Singapour 3291,04 -3,39 -0,10% +1,22%



Shanghaï 3301,12 -14,23 -0,43% +6,86%



Sydney 7309,70 +90,70 +1,26% +3,85%



WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Dow Jones 33586,52 +101,23 +0,30% +1,33%



S&P-500 4109,11 +4,09 +0,10% +7,02%



Nasdaq 12084,36 -3,60 -0,03% +15,46%



Nasdaq 100 13051,23 -11,36 -0,09% +19,30%







Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD



points Eurofirst 1817,30 +8,75 +0,48% +8,27% 300 Eurostoxx 50 4309,45 +11,09 +0,26% +15,07%



CAC 40 7324,75 +8,45 +0,12% +13,15%



Dax 30 15597,89 +77,72 +0,50% +12,02%



FTSE 7741,56 +78,62 +1,03% +3,89% SMI 11230,07 +114,67 +1,03% +4,67%



CHANGES



Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0888 1,0859 +0,27% +1,73%



Dlr/Yen 133,23 133,60 -0,28% +1,61%



Euro/Yen 145,08 145,08 +0,00% +3,41%



Dlr/CHF 0,9072 0,9094 -0,24% -1,86%



Euro/CHF 0,9880 0,9876 +0,04% -0,14%



Stg/Dlr 1,2409 1,2381 +0,23% +2,59%



Indice $ 102,3220 102,0920 +0,23% +6,39%







TAUX



Dernier Var. Spread/Bund



(pts)



Bund 10 ans 2,1900 +0,0100 Bund 2 ans 2,5470 -0,0010



OAT 10 ans 2,7060 +0,0040 +51,60



Treasury 10 ans 3,4037 -0,0110



Treasury 2 ans 3,9890 -0,0190











PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 80,35 79,74 +0,61 +0,76% +31,27% US Brent 84,75 84,18 +0,57 +0,68% +28,35%







(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)