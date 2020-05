Point marchés-Hausse en vue en Europe pour une séance attendue calme (actualisé)

(Actualisé avec futures sur le CAC 40 et clôture de Tokyo) * Les indices européens attendus en hausse de plus de 1% * Wall Street et Londres fermées pour un jour férié * Nette hausse à Tokyo, possible nouveau plan de relance au Japon par Blandine Henault PARIS, 25 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en nette hausse lundi, poursuivant le rallye enclenché depuis la mi-mars sur les marchés d'actions dans une séance qui devrait être calme en raison de la fermeture de Wall Street. Les contrats à terme signalent un gain de 1,16% pour le CAC 40 parisien et une progression de 1,3% pour le Dax à Francfort. Le FTSE à Londres restera fermé, tout comme la Bourse de New York, en raison d'un jour férié. En dépit des craintes d'une deuxième vague épidémique et des inquiétudes sur les tensions croissantes entre Washington et Pékin, les Bourses européennes sont parvenues à signer une nouvelle progression hebdomadaire la semaine dernière, avec une hausse de 3,9% pour le CAC 40 et de 3,64% pour le Stoxx 600, sa meilleure performance hebdomadaire depuis la mi-avril. Alors que les indices actions ont repris entre 20% et 35% depuis leurs plus bas de la mi-mars, les avis divergent sur la direction que prendront les marchés financiers, certains analystes misant sur un climat favorable aux actifs risqués alors que d'autres mettent en garde contre un risque de rechute boursière. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Wall Street a fini vendredi sans grande tendance lors d'une séance essentiellement animée par les craintes d'une nouvelle montée de la tension entre la Chine et les Etats-Unis, qui s'ajoute aux préoccupations strictement économiques. L'indice Dow Jones a cédé 0,04% à 24.465,16 points tandis que le S&P-500 a pris 0,24%, à 2.955,45 points. De son côté, le Nasdaq Composite a avancé de 0,43% à 9.324,59 points. Cette séance terne n'a toutefois pas fait oublier la performance enregistrée sur l'ensemble de la semaine par les principaux indices boursiers américains : le Dow a pris 3,3%, le S&P 500 a gagné 3,2% et le Nasdaq a avancé de 3,4%. EN ASIE La Bourse de Tokyo a grimpé de 1,73%, soutenue par une information du Nikkei selon laquelle le Japon envisage un nouveau plan de soutien de plus de 929 milliards de dollars (852 milliards d'euros) qui comprendra principalement des programmes d'aide financière pour les entreprises frappées par la crise sanitaire liée au coronavirus. Les investisseurs nippons ont également salué la levée lundi de l'état d'urgence dans la capitale Tokyo. En Chine, les places boursières restent plombées par les tensions à Hong Kong, qui a connu dimanche sa plus grande manifestation depuis le confinement, les manifestants protestant contre le projet de la Chine d'imposer directement sur place ses lois sur la sécurité. Le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale recule de 0,19% et l'indice Hang Seng de Hong Kong perd 0,47%. CHANGES Le dollar consolide sa nette progression de vendredi face à un panier de devises de référence, un mouvement favorisé par le repli de l'euro. La devise unique recule de 0,2% pour tomber à 1,0875 dollar après un pic à plus de 1,1 dollar la semaine dernière provoqué par l'annonce d'un projet européen de relance présenté par Paris et Berlin. Samedi, l'Autriche, la Suède, le Danemark et les Pays-bas ont toutefois dit leur opposition à ce projet qui prévoit l'émission d'une dette commune européenne. PÉTROLE Les cours du brut repartent de l'avant après avoir été pénalisés en fin de semaine par le regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine et par les doute sur la solidité de la reprise économique. Le baril de Brent gagne 0,4% à plus de 35 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprend 1% à 33,59 dollars . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 MAI : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 08h00 Indice Ifo du climat des mai 78,3 74,3 affaires * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 20741,65 +353,49 +1,73% -12,32% Topix 1502,20 +24,40 +1,65% -12,73% Hong Kong 22811,60 -118,54 -0,52% -19,08% Taiwan 10871,18 +60,03 +0,56% -9,39% Séoul 1994,60 +24,47 +1,24% -9,24% Singapour 2499,83 -55,51 -2,17% -22,43% Shanghaï 2813,47 -0,30 -0,01% -7,76% Sydney 5615,60 +118,60 +2,16% -15,99% La clôture à Tokyo : WALL STREET fermée La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 24465,16 -8,96 -0,04% -14,27% S&P-500 2955,45 +6,94 +0,24% -8,52% Nasdaq 9324,59 +39,71 +0,43% +3,92% Nasdaq 100 9413,99 +36,00 +0,38% +7,80% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1327,71 -1,49 -0,11% -18,24% Eurostoxx 50 2905,47 +0,49 +0,02% -22,42% CAC 40 4444,56 -0,89 -0,02% -25,65% Dax 30 11073,87 +7,94 +0,07% -16,42% FTSE fermé SMI 9688,99 -101,86 -1,04% -8,74% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0878 1,0900 -0,20% -2,96% Dlr/Yen 107,70 107,61 +0,08% -1,07% Euro/Yen 117,18 117,31 -0,11% -3,91% Dlr/CHF 0,9733 0,9709 +0,25% +0,57% Euro/CHF 1,0590 1,0588 +0,02% -2,41% Stg/Dlr 1,2177 1,2164 +0,11% -8,15% Indice $ 99,9250 99,8630 +0,06% +3,90% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4920 -0,0040 Bund 2 ans -0,6820 -0,0040 OAT 10 ans -0,0370 -0,0020 +45,50 Treasury 10 ans 0,6574 +0,0000 Treasury 2 ans 0,1696 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 33,48 33,25 +0,23 +0,69% -45,30% Brent 35,17 35,13 +0,04 +0,11% -46,74% (Édité par Patrick Vignal)