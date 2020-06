Point marchés-Hausse en vue en Europe, rassurée sur le commerce avant les PMI (actualisé)

(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse de 0,5% à 0,9% * Navarro provoque une sueur froide sur les marchés * Evoque la fin de l'accord commercial USA-Chine avant de faire marche arrière * L'Asie est repartie de l'avant, les futures US stables * Les indices PMI "flash" européens au programme par Blandine Henault PARIS, 23 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture, rassurées par les dernières déclarations de Washington sur l'accord commercial avec la Chine et soutenues par la perspective d'un rebond de l'activité du secteur privé en juin dans la zone euro. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,71% pour le CAC 40 parisien , de 0,9% pour le Dax à Francfort et de 0,5% pour le FTSE à Londres. La journée avait commencé dans le rouge tôt en Asie après des déclarations de Peter Navarro, conseiller à la Maison blanche pour le commerce international, indiquant que l'accord commercial avec la Chine était "terminé". Mais Donald Trump a ensuite tweeté que l'accord restait "pleinement intact" et Peter Navarro est revenu sur ses déclarations, assurant que le pacte commercial "restait en place". Cela a permis aux futures sur les indices américains de se redresser et aux Bourses asiatiques de repartir de l'avant. La tendance en Europe est aussi soutenue par l'attente de la publication, dans la matinée, des indices PMI flash pour le mois de juin qui devraient montrer un rebond de l'activité du secteur privé dans la région. Les économistes tablent sur un indice PMI composite pour la zone euro à 42,4 ce mois-ci contre 31,9 le mois précédent. Les investisseurs gardent néanmoins un oeil sur la situation sanitaire alors que Pékin a pris des mesures supplémentaires pour empêcher la propagation du coronavirus. Au Brésil, plus de 21.400 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été recensés au cours des vingt-quatre dernières heures. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur indices américains préfigurent une ouverture autour de l'équilibre mardi après la progression de la veille soutenue par les valeurs technologiques. L'indice Dow Jones a gagné 0,59% à 26.024,96 points. Le S&P-500 a pris 0,65%, à 3.117,86 points et le Nasdaq Composite a progressé de 1,11% pour finir à un record de clôture de 10.056,48 points. New York a célébré lundi la levée de nombreuses restrictions mais une douzaine d'Etats du Sud et du Sud-Ouest ont signalé une augmentation record du nombre de cas. Larry Kudlow, principal conseiller économique de Donald Trump, a toutefois assuré qu'il n'y avait pas de deuxième vague épidémique et a écarté l'hypothèse d'un nouveau confinement. Aux valeurs, Apple (+2,6%), sanctionné vendredi à Wall Street en raison de nouvelles fermetures de magasins dues de la situation sanitaire, a clôturé à un plus haut historique après l'annonce du lancement de nouveaux produits. EN ASIE Après un passage dans le rouge liées aux déclarations initiales de Peter Navarro sur le commerce, l'indice Nikkei à la Bourse de Tokyo s'est retourné à la hausse et a gagné 0,5% à la clôture. Même retournement de tendance sur les places chinoises où le CSI 300 avance de 0,36% après avoir perdu jusqu'à 0,5%. CHANGES/TAUX Les devises jugées les plus risquées, comme le dollar australien, ont chuté après les premières déclarations de Peter Navarro sur la fin de l'accord commercial avec la Chine avant de rebondir après le revirement du conseiller à la Maison blanche. Devise refuge par excellence, le yen a effacé ses gains initiaux et recule de 0,25% face au dollar. De son côté, l'euro est stable, autour de 1,1271 dollar, en attendant la publication des PMI dans la matinée. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est revenu à 0,7102% après être tombé jusqu'à 0,679% avec les craintes d'un arrêt de l'accord commercial sino-américain. Le taux du Bund allemand de même échéance avance dans les premiers échanges d'un point de base à -0,427%. PÉTROLE Les cours du brut ont aussi oscillé entre les premières déclarations de Peter Navarro sur le commerce et ses dénégations. Ils restent ancrés dans le rouge avec les craintes persistantes sur la demande. Le baril de Brent abandonne 0,6% à 42,81 dollars et celui du brut léger américain (WTI) recule de 0,8% à 40,39 euros. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 JUIN : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h15 Indice PMI Markit flash juin 46,0 40,6 manufacturier Indice PMI Markit flash des 44,2 31,1 services Indice PMI Markit flash 46,3 32,1 composite DE 07h30 Indice PMI Markit flash juin 41,5 36,6 manufacturier Indice PMI Markit flash des 42,0 32,6 services Indice PMI Markit flash 44,2 32,3 composite EZ 08h00 Indice PMI Markit flash juin 44,5 39,4 manufacturier Indice PMI Markit flash des 41,0 30,5 services Indice PMI Markit flash 42,4 31,9 composite GB 08h30 Indice PMI Markit flash juin 45,0 40,7 manufacturier Indice PMI Markit flash des 40,0 29,0 services Indice PMI Markit flash 41,0 30,0 composite LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22549,05 +111,78 +0,50% -4,68% Topix 1587,14 +8,05 +0,51% -7,80% Hong Kong 24728,41 +217,07 +0,89% -12,28% Taiwan 11612,36 +39,43 +0,34% -3,21% Séoul 2131,24 +4,51 +0,21% -3,02% Singapour 2629,15 -0,54 -0,02% -18,42% Shanghaï 2969,20 +3,93 +0,13% -2,65% Sydney 5954,40 +9,90 +0,17% -10,92% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26024,96 +153,50 +0,59% -8,81% S&P-500 3117,86 +20,12 +0,65% -3,50% Nasdaq 10056,48 +110,35 +1,11% +12,08% Nasdaq 100 10130,33 +121,69 +1,22% +16,00% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1414,68 -11,40 -0,80% -12,89% Eurostoxx 50 3241,69 -27,41 -0,84% -13,44% CAC 40 4948,70 -30,75 -0,62% -17,22% Dax 30 12262,97 -67,79 -0,55% -7,44% FTSE 6244,62 -47,98 -0,76% -17,21% SMI 10151,13 -115,16 -1,12% -4,39% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1266 1,1258 +0,07% +0,50% Dlr/Yen 107,17 106,87 +0,28% -1,55% Euro/Yen 120,78 120,36 +0,35% -0,96% Dlr/CHF 0,9467 0,9475 -0,08% -2,18% Euro/CHF 1,0668 1,0670 -0,02% -1,70% Stg/Dlr 1,2458 1,2461 -0,02% -6,04% Indice $ 97,0900 97,0390 +0,05% +0,95% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Bund 10 ans -0,4240 +0,0140 Bund 2 ans -0,6810 +0,0140 OAT 10 ans -0,1049 +0,0130 +31,91 Treasury 10 0,7102 +0,0060 ans Treasury 2 0,1958 +0,0040 ans PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,39 40,73 -0,34 -0,83% -34,01% Brent 42,79 43,08 -0,29 -0,67% -35,20% (édité par Laetitia Volga)