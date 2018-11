Point marchés-Hausse en vue en Europe, regain d'espoirs sur le commerce

* Le CAC 40 attendu en hausse de 0,3% * Kudlow estime possible de "tourner la page" sur le commerce * Wall Street a fini dans le vert, l'Asie monte par Blandine Henault PARIS, 28 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en légère hausse mercredi à la faveur de nouveaux espoirs sur le commerce, dans un contexte de marché qui reste néanmoins prudent face aux différentes déclarations des responsables américains et chinois. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,32% à l'ouverture, le Dax à Francfort progresserait de 0,21% et le FTSE à Londres prendrait 0,35%. Donald Trump s'est dit prêt mardi à relever les droits de douane sur 200 milliards de dollars (176 milliards d'euros) de produits importés de Chine aux Etats-Unis s'il n'y avait pas de progrès dans les discussions, ce qui a pesé sur les marchés d'actions en Europe. Mais les propos du président américain ont été tempérés par la suite par le conseiller économique de la Maison blanche, Larry Kudlow, qui a indiqué que Washington percevait la rencontre prévue en fin de semaine entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping en marge du G20 comme l'occasion de "tourner la page" de la guerre commerciale entre les deux pays. Cela a favorisé un retournement de tendance à Wall Street qui a fini sur une note positive. De son côté, l'ambassadeur chinois à Washington a déclaré mardi à Reuters que Pékin espérait conclure un accord lors de la rencontre Xi-Trump, dont les détails concrets restent encore à connaître. Il a aussi affirmé que Pékin n'envisageait pas sérieusement d'utiliser sa détention massive d'obligations du Trésor américain comme arme dans le conflit commercial. "Les visions pessimistes concernant la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine s'effacent dans la perspective d'un accord", commente Masahiro Yamaguchi, analyste de marché pour SMBC Trust Bank. "Le pire scénario aurait été qu'il n'y ait pas de dialogue entre les deux dirigeants, et il semble qu'un tel risque soit écarté." LES VALEURS A SUIVRE : Le secteur automobile pourrait être à nouveau au centre de l'attention après avoir chuté mardi en réaction à des informations de la presse allemande rapportant que l'administration américaine pourrait annoncer dès la semaine prochaine des tarifs douaniers de l'ordre de 25% sur les importations automobiles. Les banques britanniques devraient être aussi en ligne de mire avec la parution des tests de résistance de la Banque d'Angleterre, attendus pour 16h30 GMT. A WALL STREET La Bourse de New York a terminé en hausse mardi après s'être retournée en fin de séance à la faveur des déclarations de Larry Kudlow sur le commerce. L'indice Dow Jones a clôturé sur un gain de 0,44%, le S&P-500 a pris 0,33% et le Nasdaq Composite a fini quasiment inchangé (+0,01%). Les contrats à terme sur les indices américaines sont orientés en légère hausse. EN ASIE La clôture positive de Wall Street favorise la tendance en Asie, où la Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,02% pour toucher un plus haut de deux semaines. Les Bourses chinoises repartent aussi de l'avant, soutenues par des espoirs de soutien à l'économie de la part du gouvernement et d'apaisement des tensions sur le commerce. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale avance de 1%, s'éloignant d'un plus bas de près d'un mois. CHANGES Le dollar se stabilise face à un panier de devises de référence, après avoir touché mardi un plus haut de deux semaines à la faveur des tensions sur le commerce. Les cambistes surveilleront avec attention l'intervention du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, à 17h00 GMT devant l'Economic Club de New York pour obtenir d'éventuelles indications sur le rythme du resserrement monétaire à venir dans un contexte de ralentissement économique mondial. L'euro tente pour sa part de revenir au contact de 1,13 dollar, après avoir perdu 1,5% depuis un pic à 1,1472 le 20 novembre, affecté par des indicateurs économiques décevants en zone euro. TAUX Les nouveaux espoirs sur le commerce après les déclarations de Larry Kudlow ont freiné la baisse des rendements obligataires. Celui des Treasuries à dix ans remonte légèrement, à 3,06%, après avoir touché un creux à 3,044% la veille. PÉTROLE Les cours du brut gagnent plus de 1%, soutenus par la perspective d'un accord sur une réduction de la production décidé lors de la réunion de l'Opep le 6 décembre. La fermeture du plus important champ pétrolier britannique en Mer du Nord pour réparation soutient aussi les cours, selon des traders. Le baril de Brent revient à plus de 61 dollars et le baril de brut léger américain (WTI) se traite à 52,20 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07H00 Indice GfK du moral des décembre 10,5 10,6 ménages EZ 09h00 Masse monétaire M3 octobre +3,5% +3,5% US 13h30 PIB (2e estimation) T3 +3,5% +3,5% 15h00 Ventes de logements neufs octobre 575.000 553.000 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent afficher un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22177,02 +224,62 +1,02% -2,58% Topix 1653,66 +9,50 +0,58% -9,02% Hong Kong 26617,04 +285,08 +1,08% -11,04% Taiwan 9884,31 +105,69 +1,08% -7,72% Séoul 2108,17 +8,75 +0,42% -14,56% Singapour 3093,24 +2,84 +0,09% -9,10% Shanghaï 2593,44 +18,76 +0,73% -21,58% Sydney 5725,10 -3,20 -0,06% -5,61% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 24748,73 +108,49 +0,44% +0,12% S&P-500 2682,17 +8,72 +0,33% +0,32% Nasdaq 7082,70 +0,85 +0,01% +2,60% Nasdaq 100 6701,04 +22,70 +0,34% +4,76% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1407,99 -3,10 -0,22% -7,95% 300 Eurostoxx 3166,42 -6,29 -0,20% -9,63% 50 CAC 40 4983,15 -11,83 -0,24% -6,20% Dax 30 11309,11 -45,61 -0,40% -12,45% FTSE 7016,85 -19,15 -0,27% -8,73% SMI 8898,01 -33,36 -0,37% -5,16% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1299 1,1288 +0,10% -5,81% Dlr/Yen 113,87 113,77 +0,09% +1,07% Euro/Yen 128,66 128,44 +0,17% -4,82% Dlr/CHF 0,9989 0,9987 +0,02% +2,52% Euro/CHF 1,1287 1,1276 +0,10% -3,45% Stg/Dlr 1,2752 1,2747 +0,04% -5,62% Indice $ 97,3510 97,3690 -0,02% +5,67% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,3430 -0,0050 Bund 2 ans -0,6471 -0,0030 OAT 10 ans 0,7221 -0,0100 +37,91 Treasury 10 ans 3,0644 +0,0070 Treasury 2 ans 2,8350 +0,0040 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 52,23 51,56 +0,67 +1,30% -13,56% US Brent 61,01 60,21 +0,80 +1,33% -8,76% (Avec Ayai Tomisawa, édité par Patrick Vignal)