Point marchés-Hausse en vue en Europe, un accord sur le commerce paraît proche (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, clôture de Tokyo) * L'espoir sur le commerce devrait porter les Bourses en Europe * Les marchés asiatiques en nette hausse * Le S&P-500 tout proche de son record * Le dollar baisse un peu, les rendements s'apaisent par Patrick Vignal PARIS, 15 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture dans le sillage des marchés asiatiques, l'espoir d'un accord commercial proche entre les Etats-Unis et la Chine aiguisant l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait prendre autour 0,14% à l'ouverture. Le Dax à Francfort et le FTSE à Londres progresseraient respectivement pour leur part de 0,16% et 0,21%. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré samedi que les Etats-Unis et la Chine effectuaient des progrès dans leurs négociations commerciales et a dit avoir espoir que les deux camps se rapprochaient de leur ultime cycle de discussions. "Nous nous attendons à un accord USA-Chine relativement favorable aux marchés", écrit dans une note Ethan Harris, économiste de Bank of America Merrill Lynch. "Nous pensons que les combats à venir seront limités par les pressions des marchés et les considérations politiques. Nous nous attendons à des escarmouches plutôt qu'à de grandes batailles". LES VALEURS A SUIVRE : En Bourse à Paris, on suivra Vivendi, qui a annoncé avant l'ouverture une nouvelle hausse confortable de ses revenus au premier trimestre à la faveur du bond des ventes de sa maison de disques Universal Music Group pour laquelle les préparatifs en vue d'une ouverture du capital se poursuivent. A WALL STREET La Bourse de New York a terminé vendredi en nette hausse, portée par un bond des valeurs bancaires en réaction aux bons résultats de JPMorgan et par des indicateurs chinois rassurants pour la santé de la deuxième économie du monde. Le S&P-500 est à environ 1% de son record de clôture de septembre. La tendance de ce lundi dépendra en partie des annonces de Citigroup et Goldman Sachs, qui doivent publier leurs résultats trimestriels avant l'ouverture. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en nette hausse, portée en outre par un repli du yen favorisant ses valeurs exportatrices. L'indice Nikkei a gagné 1,37% à 22.169,11 points après avoir touché en séance 22.211,03, son plus haut niveau depuis le 4 décembre. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,6%, au plus haut depuis fin juillet, et l'indice SSE composite de la Bourse de Shanghai gagne plus de 1%. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat américains ont inscrit vendredi des plus hauts de trois semaines, conséquence logique du retour des investisseurs vers des actifs plus risqués. Le rendement des Treasuries à 10 ans paraît vouloir se stabiliser autour de 2,556. En Europe, le rendement du Bund à 10 ans, taux de référence de la zone euro, varie peu dans les premiers échanges, autour de 0,055%. CHANGES Le billet vert recule un peu face à un panier de devises de référence , aidant l'euro à repasser 1,13 dollar. PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le brut reculent un peu après leur nette progression de la semaine dernière, qui a permis au Brent de repasser la barre de 70 dollars le baril et au brut léger américain de signer sa sixième progression hebdomadaire d'affilée, ce qui n'était plus arrivé depuis début 2016. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Indice manufacturier de la avril 7,00 3,70 Fed de New York "Empire State" LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSE S ASIATIQ UES Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Nikkei- 22174, +303,8 +1,39% +10,79 225 40 4 % Topix 1627,9 +22,53 +1,40% +8,96% 3 Hong 29986, +76,48 +0,26% +16,02 Kong 24 % Taiwan 10875, +70,30 +0,65% +1,54% 60 Séoul 2245,5 +12,09 +0,54% +10,02 4 % Singapo 3330,2 -1,77 -0,05% +8,52% ur 1 Shangha 3202,2 +13,61 +0,43% +28,40 ï 4 % Sydney 6251,4 +0,10 +0,00% +10,71 0 % La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Dow 26412, +269,2 +1,03% +13,22 Jones 30 5 % S&P-500 2907,4 +19,09 +0,66% +15,98 1 % Nasdaq 7984,1 +36,80 +0,46% +20,33 6 % Nasdaq 7628,1 +33,26 +0,44% +20,51 100 5 % Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Eurofir 1523,4 +2,18 +0,14% +14,42 st 300 0 % <.FTEU3 > Eurosto 3447,8 +12,49 +0,36% +14,87 xx 50 3 % <.STOXX 50E> CAC 40 5502,7 +16,98 +0,31% +16,32 0 % Dax 30 11999, +64,73 +0,54% +13,65 <.GDAXI 93 % > FTSE 7437,0 +19,11 +0,26% +10,54 6 % SMI 9484,9 -64,35 -0,67% +12,52 1 % CHANGE S Cours Veille Var. % YTD Euro/Dl 1,1306 1,1301 +0,04% -1,42% r Dlr/Yen 111,90 112,00 -0,09% +1,49% Euro/Ye 126,54 126,56 -0,02% +0,25% n <EURJPY => Dlr/CHF 1,0013 1,0022 -0,09% +2,03% Euro/CH 1,1324 1,1324 +0,00% +0,62% F <EURCHF => Stg/Dlr 1,3089 1,3081 +0,06% +2,60% Indice 96,892 96,972 -0,08% +0,75% $ 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Bund 10 ans 0,0550 -0,001 0 Bund 2 -0,573 +0,000 ans 0 0 <DE2YT= RR> OAT 10 0,3983 +0,000 +34,33 ans 0 <FR10YT =RR> Treasury 10 ans 2,5543 -0,006 0 Treasury 2 ans 2,3895 -0,007 0 PETROL E (en Cours Précéd Var Var.% YTD dollars ent ) Brut 63,58 63,89 -0,31 -0,49% +38,79 léger % US Brent 71,38 71,55 -0,17 -0,24% +31,82 % (Édité par Véronique Tison)

