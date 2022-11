Point marchés-Hausse en vue pour les actions, la Chine et l'inflation US en soutien 11/11/2022 | 07:41 Envoyer par e-mail :

Pékin assouplit ses règles en matière de quarantaine contre le COVID-19







Le dollar reste en baisse après le ralentissement de l'inflation US







par Laetitia Volga



PARIS, 11 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse vendredi après l'assouplissement par Pékin de certaines mesures contre le COVID-19 et les chiffres encourageants de l'inflation aux Etats-Unis, qui renforcent l'espoir d'une diminution du rythme du resserrement monétaire de la Réserve fédérale.



Les premières indications disponible suggèrent une progression de 0,85% pour le CAC 40 parisien, de 0,82% pour le Dax à Francfort et de 0,36% pour le FTSE à Londres.



Les contrats à terme sur indices ont accentué leur progression après l'annonce par les autorités chinoises d'une réduction de la durée de la quarantaine imposée aux personnes cas contact et aux voyageurs venant de l'étranger.



Sur les marchés chinois, cette annonce d'un certain allègement de la stratégie COVID est saluée par une vive hausse des indices boursiers: l'indice CSI 300 grimpe de 3,18% et le SSE Composite de Shanghai de 2,08%.



Le Stoxx 600, l'indice de référence en Europe, a fini en hausse de 2,75% vendredi, à son plus haut niveau depuis fin août, après l'annonce d'un ralentissement plus important qu'attendu de l'inflation aux Etats-Unis au mois d'octobre, ce qui pourrait conforter la Fed à opter pour des hausses de taux moins élevées.



L'indice des prix à la consommation est ressorti en hausse de 7,7% sur un an, contre +8,2% en septembre, marquant sa moins forte progression depuis janvier.



"Ces données pourraient être les premières à indiquer un début de ralentissement de l'inflation. Cela soutient donc les anticipations selon lesquelles la Fed peut commencer à ralentir ses hausses à 50 points de base en décembre", a déclaré Kim Rupert chez Action Economics.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



La Bourse de New York a vécu jeudi sa meilleure séance depuis plus de deux ans et demi après les chiffres mensuels de l'inflation américaine et l'espoir de voir la Fed modérer la remontée des taux d'intérêt.



L'indice Dow Jones a gagné 1.201,43 points, soit 3,7%, à 33.715,37, le Standard & Poor's 500 a pris 207,8 points, soit 5,54%, à 3.956,37 et le Nasdaq Composite a progressé de 760,97 points, soit 7,35%, à 11.114,15.



Il faut remonter au printemps 2020, période marquée par d'importantes fluctuations des marchés au début de la pandémie de COVID-19, pour retrouver des performances aussi spectaculaires.



L'indice de volatilité du CBOE a chuté de près de dix points à 23,53, au plus bas depuis la mi-septembre.



Tous les grands indices sectoriels S&P-500 ont fini dans le vert mais les performances les plus spectaculaires ont bénéficié aux compartiments les plus sensibles à l'évolution des taux: celui des produits de consommation non-contrainte a pris 7,7%, celui des hautes technologies 8,33%, celui de l'immobilier 7,75%.



Parmi les grandes capitalisations de la "tech", Salesforce s'est adjugé 10,02%, la meilleure performance du Dow Jones, Microsoft 8,23% et Apple 8,9%.



Les contrats à terme signalent un gain de 0,53% pour le Dow Jones, de 0,58% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,74% pour le Nasdaq.



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a gagné 2,98% et inscrit en séance un pic depuis deux mois, tiré par les valeurs de croissance dans le sillage de Wall Street.



CHANGES/TAUX



Le dollar reste orienté à la baisse face à un panier de devises de référence (-0,34%) après une chute de 2,12% la veille en réaction aux chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



L'euro, qui a gagné près de 2% jeudi, est stable à 1,0215 dollar



Le yuan chinois, dopé par les annonces d'un assouplissement de certaines mesures contre le COVID-19, évolue à son plus haut niveau depuis sept semaines.



Les marchés obligataires américains sont fermés pour le "Veterans Day". Jeudi, le rendement des Treasuries à dix ans a fini la séance à 3,829%, son plus bas niveau depuis cinq semaines.



PÉTROLE



Les cours du pétrole profitent également des annonces des autorités chinoises concernant les mesures de prévention du COVID-19: le Brent gagne 2,06% à 95,6 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'octroie 2,16% à 88,34 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 NOVEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Inflation (définitif) octobre +1,1% +1,1%*



- sur un an +11,6% +11,6%* GB 07h00 PIB (1re estimation) T3 -0,5% +0,2%



- sur un an +2,1% +4,4% USA 15h00 Indice de confiance du novembre 59,5 59,9



Michigan (1re estimation) *première estimation (Laetitia Volga, édité par)





Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLE INC. 8.90% 146.87 -24.05% MICROSOFT CORPORATION 8.23% 242.98 -33.25%