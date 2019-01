Point marchés-Hausse en vue sur les Bourses européennes après le soutien de Powell

* Le rebond des actions vendredi devrait se poursuivre * Le CAC 40 attendu en hausse de 0,3% * Powell a rassuré, il doit de nouveau s'exprimer cette semaine * Une délégation américaine à Pékin dès lundi pour discuter commerce par Blandine Henault PARIS, 7 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture, dans le sillage du vif rebond des marchés d'actions en fin de semaine après les propos jugés rassurants du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,3% à l'ouverture, le Dax à Francfort progresserait de 0,46% et le FTSE à Londres avancerait de 0,07%. Après les inquiétudes sur la croissance mondiale nées d'indicateurs manufacturiers décevants et de l'avertissement d'Apple sur ses ventes, la réaction vendredi des banques centrales chinoise et surtout américaine a contribué à rassurer les investisseurs. La Banque populaire de Chine (BPC) a annoncé une nouvelle baisse du ratio de réserves obligatoires des banques, une mesure destinée à faciliter le crédit aux petites et moyennes entreprises. De son côté, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, s'est employé à rassurer les investisseurs en déclarant que la dynamique de l'économie américaine restait solide et que la banque centrale serait attentive aux risques de dégradation de la situation. Il a notamment répété que la Fed ferait preuve de patience dans la conduite de sa politique monétaire cette année. Le patron de la Fed aura encore l'occasion de s'exprimer jeudi lors d'une conférence devant l'Economic Club de Washington, tandis que plusieurs autres responsables de la banque centrale américaine s'exprimeront au cours de la semaine. Les investisseurs seront aussi attentifs à la publication, mercredi, du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Autre sujet d'attention, les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Une délégation américaine menée par le représentant adjoint au Commerce Jeffrey Gerrish est attendue lundi à Pékin pour un nouveau cycle de discussions commerciales. Dimanche, Donald Trump a déclaré que les négociations se passaient "très bien" et que les signes de faiblesse de l'économie chinoise donnaient à Pékin une raison de poursuivre sur la voie d'un accord. A WALL STREET Des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis nettement supérieurs aux attentes et les propos apaisants du président de la Réserve fédérale ont fait bondir vendredi les indices de Wall Street, qui ont fait mieux qu'effacer leurs lourdes pertes de la séance précédente. L'indice Dow Jones a gagné 3,29%, le S&P-500 a pris 3,43% et le Nasdaq Composite a avancé de 4,26%. Les contrats à terme sur ces trois indices restent orientés à la hausse lundi. EN ASIE Le vif rebond de Wall Street s'est propagé à Tokyo qui avait chuté vendredi pour sa première séance de l'année. Le Nikkei a terminé en hausse de 2,44%. Les Bourses chinoises, qui avaient déjà profité en fin de semaine des annonces de la BPC, progressent aussi, mais de façon plus modérée. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale avance de 0,55%. TAUX Le regain d'appétit pour le risque vendredi a favorisé un rebond des rendements obligataires, tombés à des plus bas la séance précédente. Le rendement des Treasuries à dix ans se stabilise lundi autour de 2,66%, après avoir regagné dix points de base en fin de semaine, rebondissant d'un plus bas de près d'un an. Celui du Bund allemand de même échéance, référence pour l'ensemble de la zone euro, a suivi le même mouvement: il a fini la journée vendredi à 0,21% après un creux à 0,146% la veille. CHANGES Le ton prudent employé par Jerome Powell continue lundi de peser sur le dollar, qui recule de 0,2% face à un panier de devises de référence. L'euro en profite pour repasser le seuil de 1,14 dollar, à 1,1420, en hausse de 0,3%. De son côté, la livre sterling avance de 0,15% face au billet vert, autour de 1,2750, en dépit des incertitudes persistantes entourant le processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. La Chambre des Communes doit reprendre mercredi les débats sur le Brexit avant un vote prévu autour du 15 janvier. PÉTROLE L'amélioration du sentiment de marché profite aux cours du pétrole, en hausse de plus de 1% lundi. Le baril de Brent revient vers les 58 dollars et le baril de brut léger américain (WTI) se traite autour de 48,70 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Commandes à l'industrie novembre -0,4% +0,3% 07h00 Ventes au détail novembre +0,3% -0,3% - sur un an -0,7% +5,0% EZ 09h30 Indice Sentix janvier -2,8 -0,3 10h00 Ventes au détail novembre +0,1% +0,3% - sur un an --- +1,7% US 15h00 Indice ISM des services décembre 59,0 60,07 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 20038,97 +477,01 +2,44% +0,12% Topix 1512,53 +41,37 +2,81% +1,23% Hong Kong 25788,26 +162,23 +0,63% -0,22% Taiwan 9590,30 +207,79 +2,21% -10,46% Séoul 2037,10 +26,85 +1,34% -0,19% Singapour 3092,56 +33,33 +1,09% +0,78% Shanghaï 2532,14 +17,27 +0,69% +1,53% Sydney 5683,20 +63,80 +1,14% +0,65% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 23433,16 +746,94 +3,29% +0,45% S&P-500 2531,94 +84,05 +3,43% +1,00% Nasdaq 6738,86 +275,35 +4,26% +1,56% Nasdaq 100 6422,67 +275,55 +4,48% +1,46% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1355,55 +37,09 +2,81% +1,82% 300 Eurostoxx 3041,85 +87,19 +2,95% +1,35% 50 CAC 40 4737,12 +125,63 +2,72% +0,14% Dax 30 10767,69 +351,03 +3,37% +1,98% FTSE 6837,42 +144,76 +2,16% +1,62% SMI 8608,56 +142,55 +1,68% +2,13% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1425 1,1393 +0,28% -0,38% Dlr/Yen 108,20 108,52 -0,29% -1,87% Euro/Yen 123,65 123,70 -0,04% -2,04% Dlr/CHF 0,9837 0,9863 -0,26% +0,23% Euro/CHF 1,1242 1,1244 -0,02% -0,11% Stg/Dlr 1,2748 1,2726 +0,17% -0,05% Indice $ 95,9790 96,1790 -0,21% -0,20% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,2100 +0,0020 Bund 2 ans -0,6130 -0,0100 OAT 10 ans 0,7153 +0,0200 +50,53 Treasury 10 ans 2,6640 +0,0050 Treasury 2 ans 2,4958 +0,0100 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 48,72 47,96 +0,76 +1,58% +6,35% US Brent 57,84 57,06 +0,78 +1,37% +6,81% (Édité par Véronique Tison)