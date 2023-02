Point marchés-Hausse prudente des actions, l'inflation tire les rendements obligataires

*



L'inflation en France et en Espagne plus forte que prévu







Le taux de dépôt final de la BCE vu à près de 4,0%







Le compartiment bancaire en tête en Europe







par Claude Chendjou



PARIS, 28 février (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse mardi et les principales Bourses européennes, à l'exception de Londres, sont également orientées dans le vert à mi-séance dans des échanges globalement marqués par une certaine prudence après la publication des chiffres de l'inflation en France et en Espagne, ressortis supérieurs aux attentes.



Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,31% pour le Dow Jones, de 0,33% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,42% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 avance de 0,2% à 7.309,83 vers 12h40 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,24%. À Londres, le FTSE reflue de 0,36%, plombé par les valeurs minières.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 grappille 0,09%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro gagne 0,3% et le Stoxx 600 grignote 0,07%.



Sur l'ensemble du mois, le CAC 40 a pris à ce stade 3,22% et le Stoxx 600 2,14%.



"Les données sur l'inflation dominent toujours les marchés", a déclaré Massimiliano Maxia, spécialiste de l'obligataire chez Allianz Global Investors, après la publication des derniers indicateurs sur les prix.



L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a atteint 7,2% sur un an en février contre 7,0% en janvier et un consensus Reuters fixé également à 7,0%. En Espagne, elle est ressortie à 6,1% après 5,9% en janvier alors que le consensus prévoyait une hausse limitée à 5,7%.



"Que ce soit l'Espagne, la France ou l'Allemagne, la Banque centrale européenne ne peut ignorer que l'inflation persiste, car il s'agit de trois des quatre plus grandes économies d'Europe", souligne de son côté Michael Hewson, analyste marchés chez CMC Markets, disant s'attendre à une hausse de 50 points de base des taux de la BCE en mars.



Les marchés prévoient que le taux de dépôt de la BCE, actuellement à 2,5%, passe à près de 4% d'ici la fin de l'année.



Aux Etats-Unis, où l'indice des prix PCE a également montré vendredi une accélération en janvier, Philip Jefferson, l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (fed), a déploré lundi une inflation obstinément élevée, notamment dans les services, mais s'est dit convaincu que la banque centrale parviendra à la ramener rapidement vers l'objectif de 2%. D'autres responsables de la Fed doivent s'exprimer dans la semaine.



Les marchés monétaires évaluent désormais à 23% la probabilité d'un relèvement des taux de la Fed de 50 points de base en mars et un pic de taux à 5,4% en septembre.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



Zoom Video Communications bondit de 6,6% en avant-Bourse en réaction à l'annonce d'une prévision de bénéfice annuel supérieur aux attentes et d'une intégration accrue d'intelligence artificielle dans ses produits.



VALEURS EN EUROPE



La perspective d'une hausse des taux et la remontée des rendements obligataires profitent au compartiment bancaire (+1,94%), meilleure performance sectorielle du Stoxx 600.



À l'inverse, le compartiment des ressources de base (-0,8%) qui pourrait pâtir d'une baisse de la demande en cas de forte hausse des taux, est en queue des indices sectoriels.



Dans l'actualité des entreprises, Casino plonge de 5,07% après une baisse de son chiffre d'affaire en France sur fond d'inflation élevée, tandis que la chaîne britannique de supermarché en ligne Ocado chute de 7,33% après une perte annuelle plus importante que prévu.



Bayer recule de 3,47%, le groupe ayant annoncé que son résultat opérationnel baisserait probablement en 2023 en raison de la hausse des coûts et la baisse des prix des herbicides.



TAUX



Les chiffres de l'inflation en France et en Espagne provoquent une remontée des rendements obligataires en Europe. Philip Lane, chef économiste à la BCE, a en outre déclaré, dans une interview accordée à Reuters, que la banque centrale ne baisserait pas ses taux tant qu'elle n'aura pas "des preuves très solides" dans ses prévisions et son évaluation de l'inflation sous-jacente.



Les rendements du Bund allemand à dix ans et deux ans bondissent respectivement de 7,1 points de base, à 2,65%, et 6,2 points, à 3,12%.



Leurs équivalents sur le marché américain sont stables à respectivement 3,94% et 4,80%.



CHANGES



Le dollar est stable mardi (-0,02%) mais s'achemine vers un gain de 2,6% sur l'ensemble du mois face à un panier de devises internationales, ce qui serait son premier mois en territoire positif depuis septembre.



L'euro est également stable à 1,061 dollar (+0,03%), tandis que la livre sterling se traite à 1,20965 dollar (+0,28%), continuant de profiter de l'annonce d'un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur le protocole nord-irlandais.



PÉTROLE



Le marché pétrolier est tiré par l'espoir d'un rebond de l'économie chinoise qui prend le pas sur les craintes liées à la remontée des taux d'intérêt aux Etats-Unis.



Le Brent progresse de 1,15% à 83,4 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,52% à 76,83 dollars.



PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)



WALL STREET



Indices Dernier Var. Var. %



points Dow Jones 32990,0 +81,00 +0,25%



0 S&P-500 4001,25 +13,25 +0,33%



Nasdaq-100 12133,2 +50,00 +0,41%



5







"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD



points Dow Jones 32889,0 +72,17 +0,22% -0,78%



9 S&P-500 3982,24 -42,41 -1,05% +3,72%



Nasdaq 11466,9 +72,04 +0,63% +9,56%



8 Nasdaq 100 12057,7 +88,14 +0,74% +10,22%



9



MARCHES EUROPEENS



Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Eurofirst 300 1824,82 +0,33 +0,02% +8,72%



Eurostoxx 50 4261,11 +13,10 +0,31% +12,32%



CAC 40 7311,35 +15,80 +0,22% +12,94%



Dax 30 15428,7 +47,35 +0,31% +10,81%



8 FTSE 7899,53 -35,58 -0,45% +6,01% SMI 11215,2 -4,70 -0,04% +4,53%



3 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :



CHANGES



Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0609 1,0607 +0,02% -0,87%



Dlr/Yen 136,76 136,20 +0,41% +4,31%



Euro/Yen 145,11 144,51 +0,42% +3,43%



Dlr/CHF 0,9375 0,9356 +0,20% +1,42%



Euro/CHF 0,9946 0,9926 +0,20% +0,52%



Stg/Dlr 1,2097 1,2062 +0,29% +0,00%



Indice $ 104,689 104,673 +0,02% +8,85%



0 0



TAUX



Dernier Var. Spread/Bund



(pts)



Future Bund 132,770 -0,8600



0 Bund 10 ans 2,6480 +0,0620



Bund 2 ans 3,1220 +0,0560



OAT 10 ans 3,1230 +0,0620 +47,50



Treasury 10 ans 3,9356 +0,0140



Treasury 2 ans 4,7992 +0,0060







PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD



nt Brut léger US 77,01 75,68 +1,33 +1,76% +25,81%



Brent 83,63 82,45 +1,18 +1,43% +26,65%



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)