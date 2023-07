PARIS, 7 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture après les fortes baisses enregistrées jeudi, les marchés s'inquiétant de la résistance de l'économie américaine qui implique des taux directeurs plus élevés.



Les premières indications disponibles pointent vers une hausse du CAC 40 parisien de 0,46%, tandis que le FTSE à Londres avance de 0,09%. Le Dax à Francfort s'octroie 0,36% et l'EuroStoxx 50 progresse de 0,50%.



Selon l'enquête mensuelle du cabinet ADP publiée jeudi, les créations d'emplois ont atteint 497.000 postes aux Etats-Unis, plus de deux fois la valeur attendue par les marchés, à 228.000 postes.



Ce rebond témoigne de la résistance de l'économie américaine malgré les hausses de taux, mais implique également que la Réserve Fédérale pourrait avoir à durcir davantage sa politique monétaire.



La publication de ces données a déclenché des ventes importantes sur les marchés obligataires jeudi, ce qui a fait pression sur les actions, les indices européens affichant leur pire performance sur plus de 14 semaines.



Les investisseurs demeurent prudents, car de nouvelles données sur l'emploi américain, dont le taux de chômage attendu en baisse, doivent être publiées plus tard dans la journée de vendredi.



A WALL STREET



Wall Street a terminé dans le rouge jeudi, sous la pression des ventes importantes sur le marché obligataire déclenchées par la résistance de l'emploi américain.



L'indice Dow Jones a cédé 1,07% à 33.922,26 points, le S&P 500 a perdu 0,79% à 4.411,59 points, tandis que le Nasdaq Composite reculait de 0,82% à 13.679,04 points.



EN ASIE



A Tokyo, le Nikkei continue son repli et baisse de 0,47% à 32.618,9 points, tandis que le Topix perd 0,39%, à 2.268,1 points. Les inquiétudes sur les taux de la Fed n'ont pas épargné les marchés japonais, tandis que des données publiées vendredi ont montré que les salaires progressaient à leur rythme le plus rapide en 28 ans au Japon.



L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) se replie de 0,8%, à son plus bas sur un mois.



La dégradation des relations entre Pékin et Washington pèse sur les indices chinois, le SSE Composite de Shanghai perdant 0,6% et le CSI 300 0,4%.



CHANGES



Les bonnes données sur l'emploi ont pesé sur le dollar, qui perd 0,10% face à un panier de devises de référence, les marchés ajustant leurs scénarios pour l'économie américaine et la trajectoire de la Fed.



L'euro progresse modérément, à 1,0893 dollar (0,06%), comme la livre sterling qui s'avance à 1,2744 dollar (0,02%).



Le dollar australien progresse plus nettement, en hausse de 0,23% à 0,6639 dollar, la devise devant toutefois rester sous la pression d'une économie chinoise en ralentissement.



TAUX



Les marchés de taux américains se sont stabilisés après leur dégringolade de jeudi qui a poussé les rendements à des niveaux records depuis la crise bancaire de mars.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se maintient à 4,0376%, le rendement du deux ans stagnant à 5,0050%.



PÉTROLE



Le marché pétrolier avance légèrement, le rapport sur l'emploi d'ADP suggérant que la demande américaine pourrait se maintenir à court terme.



Le Brent gagne 0,34% à 76,79 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,35% à 72,05 dollars.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 JUILLET PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Production industrielle mai +0,0% +0,3%



- sur un an n.d. +1,75% USA 12h30 Créations d'emplois juin 225.000 339.000



Taux de chômage 3,6% 3,7%



Salaire horaire moyen +0,3% +0,3%



Salaire horaire moyen +0,3% +0,3%

- sur un an +4,2% +4,3%