Point marchés-Hausse prudente en vue en Europe avec le commerce

* Petite hausse en vue en Europe * La presse chinoise évoque un accord provisoire USA-Chine sur le commerce * Les Bourses asiatiques et le dollar en profitent par Laetitia Volga PARIS, 27 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse jeudi à la faveur de nouveaux espoirs sur le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, dans un contexte de marché qui reste néanmoins prudent avant le sommet du G20. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,17% à l'ouverture tandis que le Dax à Francfort prendrait 0,32% et le FTSE à Londres avancerait de 0,07%. Selon le quotidien de Hong Kong South China Morning Post, les Etats-Unis et la Chine sont convenus d'une trêve provisoire dans leur différend commercial avant la rencontre prévue samedi entre les présidents des deux pays en marge du sommet du G20. Cette pause dans l'escalade commerciale éviterait l'imposition de droits de douane américains sur les 300 milliards de dollars restants de produits chinois. Donald Trump avait réitéré mercredi sa menace de taxer les importations chinoises en cas d'absence d'accord commercial avec la Chine, tout en précisant que ces nouvelles taxes, si elles entraient en vigueur, seraient de 10% et non de 25%. Il a ajouté qu'il était possible de trouver un accord commercial avec son homologue chinois. La journée sera animée entre autres par la publication des indices du climat des affaires et du sentiment économique en zone euro, celle de l'estimation rapide de l'inflation allemande pour le mois de juin et par les chiffres définitifs du PIB américain du premier trimestre. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les indices de la Bourse de New York ont terminé mercredi en ordre dispersé après leur repli de la veille, des signaux contradictoires sur le commerce effaçant l'effet positif d'un rebond des valeurs technologiques. L'indice Dow Jones a perdu 0,04% et le S&P-500 a cédé 0,12% tandis que le Nasdaq Composite avançait de 0,32%. L'indice sectoriel de la technologie a gagné 1,09%, emmené par Micron Technology (+13,34%) après l'annonce de la reprise de certaines livraisons au chinois Huawei et l'évocation de signes d'amélioration de la demande. Boeing et Caterpillar, très exposés au commerce en Chine, ont gagné respectivement 1,58% et 1,07%. EN ASIE La perspective d'une pause, voire d'un accord durable, dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin soutient les places asiatiques. A La Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei est en hausse de 0,9% à l'approche de la clôture. Le CSI des grandes capitalisations de Chine continentale prend 1,28%. CHANGES Sur le marché des changes, le dollar progresse face au yen (+0,27%), à un plus haut d'une semaine, porté par les espoirs sur le commerce et par les déclarations de dirigeants de la Réserve fédérale qui ont tempéré les attentes des investisseurs sur une baisse de taux le mois prochain. Face à panier de devises de référence, l'indice dollar prend 0,16%. L'euro revient autour de 1,1350 dollar. TAUX Le rendement des Treasuries à 10 ans est en légère hausse à 2,055%, après avoir atteint en début de séance un pic d'une semaine à 2,073%, conséquence du retour des investisseurs vers des actifs plus risqués. PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le brut sont en baisse après avoir nettement progressé la veille en réaction à la diminution bien plus forte que prévu des stocks de brut américains selon les statistiques hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA). Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,45% à 59,10 dollars le baril, après un plus haut d'un mois atteint mercredi à 59,93. Le baril de Brent recule à 66,30 contre un plus haut la veille à 66,85, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis le 30 mai. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT ZE 09h00 Climat des affaires juin 0,23 0,30 Sentiment économique juin 104,6 104,0 DE 14h00 Inflation* juin (prélim.) +0,1% +0,3% - sur un an +1,3% +1,3% US 12h30 PIB T1 (définitif) +3,1%** +3,1%*** Inscriptions au chômage sem. au 22 juin +220.000 +216.000 14h00 Promesses ventes immobilières mai +1% -1,5% * aux normes IPCH ** en rythme annualisé *** estimation précédente LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 21281,27 +194,68 +0,92% +6,33% Topix 1548,36 +14,02 +0,91% +3,63% Hong Kong 28541,43 +319,45 +1,13% +10,43% Taiwan 10785,74 +133,19 +1,25% +0,70% Séoul 2134,83 +12,98 +0,61% +4,60% Singapour 3327,78 +26,53 +0,80% +8,44% Shanghaï 3003,16 +26,87 +0,90% +20,42% Sydney 6653,60 +13,10 +0,20% +17,84% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 26536,82 -11,40 -0,04% +13,76% S&P-500 2913,78 -3,60 -0,12% +16,23% Nasdaq 7909,97 +25,25 +0,32% +19,21% Nasdaq 100 7627,05 +35,52 +0,47% +20,49% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1505,44 -4,51 -0,30% +13,07% Eurostoxx 50 3442,95 -1,41 -0,04% +14,71% CAC 40 5500,72 -13,85 -0,25% +16,28% Dax 30 12245,32 +16,88 +0,14% +15,97% FTSE 7416,39 -6,04 -0,08% +10,23% SMI 9838,13 -60,77 -0,61% +16,71% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1349 1,1368 -0,17% -1,05% Dlr/Yen 108,06 107,77 +0,27% -2,00% Euro/Yen 122,66 122,52 +0,11% -2,82% Dlr/CHF 0,9810 0,9780 +0,31% -0,04% Euro/CHF 1,1135 1,1116 +0,17% -1,06% Stg/Dlr 1,2680 1,2688 -0,06% +0,00% Indice $ 96,3760 96,2140 +0,17% +0,21% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,2980 +0,0070 Bund 2 ans -0,7190 +0,0000 OAT 10 ans 0,0217 +0,0050 +31,97 Treasury 10 ans 2,0519 +0,0030 Treasury 2 ans 1,7790 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 59,11 59,38 -0,27 -0,45% +29,03% Brent 66,24 66,49 -0,25 -0,38% +22,33% (Édité par Marc Angrand)

