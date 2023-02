Point marchés-Hausse prudente en vue en Europe, doutes sur les taux d'intérêt

*



Wall Street a terminé dans le rouge mercredi avec la "tech"







*



Les déclarations des banquiers centraux diversement appréciées







*



A suivre l'inflation en Allemagne et un indicateur de chômage aux USA







*



Plusieurs grands groupes en Europe et aux USA publient







par Claude Chendjou



PARIS, 9 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente jeudi à l'ouverture dans une séance qui pourrait à nouveau être volatile, les investisseurs tentant de digérer les dernières déclarations des banquiers centraux qui suscitent diverses interprétations tandis qu'une nouvelle pluie de résultats de sociétés devrait également animer les échanges.



D'après les premières indications disponibles, le Dax à Francfort devrait gagner à l'ouverture 0,54%, le FTSE 100 à Londres 0,24% et l'indice EuroStoxx 50 0,43%.



Depuis la publication vendredi des chiffres de créations d'emplois aux Etats-Unis pour le mois de janvier, largement supérieurs aux attentes, les marchés d'actions peinent à trouver à une direction claire. Les dernières déclarations de Jerome Powell ont à la fois rassuré et inquiété, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) ayant réaffirmé que la désinflation avait commencé tout en indiquant qu'il faudrait du temps pour ramener l'inflation à un niveau proche de celui que vise la banque centrale.



John Williams, le président de la Fed de New York, a pour sa part déclaré mercredi que porter les taux d'intérêt cette année entre 5,00% et 5,25% "semble très raisonnable", tandis que Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la banque centrale américaine, a souligné que la bataille pour atteindre l'objectif d'inflation de 2% de la Fed "pourrait être un long combat".



Dans ce contexte, la statistique des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, attendue à 13h30 GMT, sera particulièrement surveillée, même si cet indicateur est volatil et fréquemment révisé. Le consensus Reuters prévoit une hausse à 190.000 après 183.000 inscriptions sur la semaine au 28 janvier.



En Europe, les investisseurs prendront connaissance de la première estimation de l'inflation en Allemagne en janvier, où une accélération à 10,0% est attendue, d'après le consensus Reuters.



Luis de Guindos, le vice-président de la Banque centrale européenne, a déclaré mercredi soir au quotidien Süddeutsche que les marchés pourraient se montrer trop optimistes sur l'évolution de l'inflation, estimant que les taux d'intérêt de la BCE pourraient encore augmenter après le mois de mars.



Auparavant, Klaas Knot, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, avait prévenu que l'institut de Francfort pourrait prolonger sa série de hausses significatives du coût du crédit jusqu'en mai si l'inflation de base ne diminue pas d'ici là.



Côté entreprises, la saison des résultats, qui bat son plein, est marquée ce jeudi par les publications à Paris de l'Oréal, Crédit agricole , ArcelorMittal, Vinci ou encore Unibail-Rodamco-Westfield, tandis que dans le reste de l'Europe, le marché attend les comptes de Credit Suisse, Siemens, Unilever ou encore AstraZeneca.



A Wall Street, Philip Morris, Tapestry, Hilton et Kellogg's, entre autres, figurent à l'agenda.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, voyant s'effacer une partie des gains enregistrés la veille à la suite de commentaires jugés rassurants du président de la Fed, alors que les grandes valeurs technologiques, au premier rang desquelles Alphabet, ont décliné.



L'indice Dow Jones a cédé 0,61%, ou 207,68 points, à 33.949,01 points.



Le S&P-500, plus large, a perdu 46,14 points, soit 1,11%, à 4.117,86 points.



Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 203,27 points (1,68%) à 11.910,52 points.



Alphabet a marqué un repli de 7,7% après avoir indiqué que son nouvel outil d'intelligence artificielle Chatbot Bard avait fourni une réponse incorrecte à une publicité en ligne, pesant sur le S&P-500 et le Nasdaq.



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en repli de 0,08% à 27.584,35 points et le Topix, plus large, a grignoté 0,05% à 1.985 points.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend 1,06% et le CSI 300 gagne 1,22%.



Barclays a relevé sa prévision de croissance économique de la Chine pour cette année à 5,3% contre 4,8% précédemment et Fitch a porté la sienne à 5%, les deux banques évoquant une reprise accélérée des dépenses de consommation. La banque suisse UBP, elle, voit la croissance chinoise passer cette année à 6% contre 5,2% précédemment.



Le président américain Joe Biden a par ailleurs minimisé une détérioration des relations avec la Chine après la destruction par les Etats-Unis d'un ballon chinois soupçonné d'espionnage.



CHANGES



Le dollar recule de 0,20% jeudi face à un panier de devises de référence après les dernières déclarations de plusieurs responsables de la banque centrale américaine.



L'euro monte de 0,28%, à 1,0739 dollar, s'éloignant du creux d'un mois atteint mardi à 1,067.



TAUX



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans cède quatre points de base, à 3,6%, et celui à deux ans deux points, à 4,43%, alors que les contrats à terme indiquent actuellement que les taux de la Fed devraient culminer à 5,122% en juillet, avant de refluer à 4,804% en décembre .



PÉTROLE



Le marché pétrolier est stable, la perspective d'une hausse de la demande en Chine étant compensée par les craintes sur les stocks de brut aux Etats-Unis, qui ont atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis juin 2021, selon les chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (Energy Information Administration, EIA).



Le Brent gagne 0,11% à 85,18 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,04% à 78,50 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Inflation IPCH (1re estimation) janvier +1,2% -1,2%



- sur un an +10,0% +9,6% USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 4 190.000 183.000



février



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Nikkei-225 27584,35 -22,11 -0,08% +5,71%



Topix 1985,00 +1,03 +0,05% +4,93% Hong Kong 21556,35 +272,83 +1,28% +8,97%



Taiwan 15598,71 -19,46 -0,12% +10,33%



Séoul 2481,52 -2,12 -0,09% +10,96% Singapour 3363,29 -25,23 -0,74% +3,44%



Shanghaï 3266,48 +34,38 +1,06% +5,74%



Sydney 7490,30 -39,80 -0,53% +6,42%



La clôture à Tokyo :







WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Dow Jones 33949,01 -207,68 -0,61% +2,42%



S&P-500 4117,86 -46,14 -1,11% +7,25%



Nasdaq 11910,52 -203,27 -1,68% +13,80%



Nasdaq 100 12495,38 -232,90 -1,83% +14,22%







Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street







MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50



Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD



points Eurofirst 300 1809,91 +3,58 +0,20% +7,83%



Eurostoxx 50 4209,15 -0,16 -0,00% +10,95%



CAC 40 7119,83 -12,52 -0,18% +9,98%



Dax 30 15412,05 +91,17 +0,60% +10,69%



FTSE 7885,17 +20,46 +0,26% +5,82% SMI 11276,28 +42,41 +0,38% +5,10%



CHANGES



Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0739 1,0709 +0,28% +0,36%



Dlr/Yen 131,27 131,37 -0,08% +0,12%



Euro/Yen 140,98 140,79 +0,13% +0,49%



Dlr/CHF 0,9189 0,9208 -0,21% -0,60%



Euro/CHF 0,9870 0,9866 +0,04% -0,25%



Stg/Dlr 1,2099 1,2071 +0,23% +0,02%



Indice $ 103,2230 103,4090 -0,18% +7,33%







TAUX



Dernier Var. Spread/Bu



nd



(pts)



Bund 10 ans 2,3450 -0,0220



Bund 2 ans 2,6920 -0,0230



OAT 10 ans 2,8060 -0,0110 +46,10



Treasury 10 3,6144 -0,0220 ans



Treasury 2 4,4379 -0,0160 ans











PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 78,46 78,47 -0,01 -0,01% +28,18%



Brent 85,13 85,09 +0,04 +0,05% +28,93%



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)