Point marchés-Hausse prudente en vue en Europe, la Chine rassure un peu

* Les Bourses européennes attendues en légère hausse * La croissance chinoise au T2 conforme aux attentes * D'autres statistiques supérieures aux attentes * La prudence reste de mise, les résultats se profilent par Patrick Vignal PARIS, 15 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse lundi à l'ouverture après des indicateurs chinois qui suggèrent que les mesures mises en oeuvre par les autorités de Pékin parviennent à stabiliser la deuxième économie mondiale. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, le Dax à Francfort et le FTSE à Londres gagneraient de 0,1% à 0,2% dans les premiers échanges. La croissance économique de la Chine a ralenti au deuxième trimestre à 6,2% en rythme annuel, un plus bas en 27 ans, dans un contexte de tensions commerciales accrues avec les Etats-Unis. Les investisseurs paraissent surtout retenir que ce chiffre est conforme aux attentes et que d'autres statistiques officielles publiées lundi signalent une stabilisation de l'économie chinoise, avec une production industrielle et des ventes au détail supérieures aux attentes en juin. La prudence reste cependant de mise alors que va démarrer une nouvelle saison de résultats trimestriels qui dira si les bénéfices et les prévisions des entreprises justifient des valorisations élevées. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a terminé vendredi en hausse avec des records de clôture pour les trois grands indices, bénéficiant toujours de l'espoir que la Réserve fédérale baissera ses taux à la fin du mois. EN ASIE L'indice SSE Composite de la Bourse de Shanghai prend lundi 0,5% à l'approche de la clôture et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) prend 0,2%. Les marchés sont fermés au Japon pour un jour férié. TAUX Les nouvelles de Chine ont pour effet de faire remonter le rendement des Treasuries à 10 ans, qui repasse 2,12% mais demeure nettement en dessous de l'objectif fixé par la Réserve fédérale (2,25%-2,50%) pour les Fed funds. "Le discours accommodant de la Fed fait d'une baisse de taux en juillet une certitude aux yeux des marchés", écrit dans une note Hans Redekar, stratège de Morgan Stanley. "La question n'est pas de savoir si il y aura une baisse de taux mais quelle sera son ampleur." CHANGES Le dollar progresse très légèrement face à un panier de devises de référence et l'euro varie à peine, autour de 1,127 dollar. PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le brut sont orientés légèrement à la baisse. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 14h30 Indice manufacturier "Empire juillet 0,50 -8,60 State" LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Tokyo fermée Hong Kong 28487 +16,0 +0,06 +10,2 ,67 5 % 2% Taiwan 10868 +44,2 +0,41 +1,47 ,61 6 % % Séoul 2083, -3,24 -0,16 +2,08 42 % % Singapour 3356, -1,04 -0,03 +9,37 30 % % Shanghaï 2939, +9,16 +0,31 +17,8 70 % 8% Sydney 6660, -35,9 -0,54 +17,9 60 0 % 6% WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow Jones 27332 +243, +0,90 +17,1 ,03 95 % 7% S&P-500 3013, +13,8 +0,46 +20,2 77 6 % 2% Nasdaq 8244, +48,1 +0,59 +24,2 14 0 % 5% Nasdaq 100 7943, +46,4 +0,59 +25,4 24 7 % 9% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofirst 300 1522, -0,98 -0,06 +14,3 42 % 5% Eurostoxx 50 3497, +0,90 +0,03 +16,5 63 % 3% CAC 40 5572, +20,9 +0,38 +17,8 86 1 % 0% Dax 30 12323 -8,80 -0,07 +16,7 ,32 % 1% FTSE 7505, -3,85 -0,05 +11,5 97 % 6% SMI 9762, -116, -1,18 +15,8 98 55 % 2% CHANGES Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dlr 1,127 1,126 +0,02 -1,73 1 9 % % Dlr/Yen 108,0 107,8 +0,14 -2,01 4 9 % % Euro/Yen 121,7 121,6 +0,15 -3,52 8 0 % % Dlr/CHF 0,984 0,984 +0,03 +0,30 3 0 % % Euro/CHF 1,109 1,109 +0,05 -1,39 8 2 % % Stg/Dlr 1,256 1,257 -0,05 -1,49 7 3 % % Indice $ 96,84 96,81 +0,04 +0,70 40 00 % % TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,25 -0,00 20 70 Bund 2 ans -0,70 +0,00 90 70 OAT 10 ans 0,054 -0,01 +30,6 5 20 5 Treasury 10 ans 2,123 +0,01 7 80 Treasury 2 ans 1,845 +0,00 1 60 PETROLE (en dollars) Cours Précé Var Var.% YTD dent Brut léger US 59,97 60,21 -0,24 -0,40 +30,9 % 1% Brent 66,59 66,72 -0,13 -0,19 +22,9 % 7% (Édité par Wilfrid Exbrayat)