Point marchés-Hausse prudente en vue en Europe, le pétrole en soutien

* Les indices européens attendus en légère hausse * Les craintes entourant la Chine continue de peser * Le pétrole en soutien sur des signaux venus de Ryad * Le dollar progresse encore, les taux s'équilibrent par Patrick Vignal PARIS, 12 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse timide lundi à l'ouverture dans un contexte de marché toujours marqué par les craintes entourant le ralentissement de la demande chinoise et les effets du resserrement monétaire en cours aux Etats-Unis. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner autour de 0,4% à l'ouverture, le Dax à Francfort progressant pour sa part de 0,6%. Le FTSE à Londres pourrait prendre de son côté jusqu'à 0,8%, le repli de la livre sterling favorisant ses valeurs exportatrices. L'annonce d'un ralentissement de l'inflation en Chine en raison d'un tassement de la demande intérieure et d'une moindre vigueur de l'activité manufacturière a fait perdre 1% vendredi à l'indice MSCI des actions mondiales , sa pire séance en deux semaines. Il recule encore un peu lundi à l'approche de l'ouverture en Europe. Dans ce climat tendu, le pétrole offre un peu de soutien après l'annonce par l'Arabie saoudite d'une baisse de sa production au mois de décembre afin de soutenir les cours. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a terminé vendredi en baisse, pénalisée par le repli des prix du brut et par les annonces faites la veille par la Réserve fédérale, qui a redit prévoir une hausse graduelle de ses taux, laissant la porte ouverte à un nouveau relèvement de l'objectif des "fed funds" en décembre, qui serait le quatrième de l'année. EN ASIE Les signaux préoccupants venus de Chine ont également pesé sur la tendance à Wall Street et contribuent lundi à faire hésiter les indices en Asie. La Bourse de Tokyo a terminé sans grand changement, des achats à bon compte ayant compensé les difficultés des valeurs technologiques dans le sillage de leur repli de vendredi à Wall Street. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) cède pour sa part 0,1%. TAUX Du côté de la dette souveraine, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se stabilise autour de 3,186% après avoir perdu du terrain en fin de semaine dernière dans un contexte d'aversion aux actifs risqués favorisant les obligations. CHANGES Du côté des devises, le dollar gagne encore un peu de terrain face à un panier de devises de référence après avoir touché vendredi un pic de 16 mois dans le sillage des annonces de la Fed. La vigueur du billet vert pèse sur l'euro, qui redescend vers 1,13 dollar . La monnaie unique souffre en outre des frictions entre l'Europe et l'Italie sur la politique budgétaire du gouvernement de coalition au pouvoir à Rome. Le gouvernement italien a jusqu'à mardi pour répondre à la Commission européenne, qui a rejeté son projet de budget 2019. La livre sterling, elle, recule nettement face au dollar (-0,6%), pénalisée par les incertitudes entourant les négociations entre Londres et Bruxelles sur le Brexit. PÉTROLE Les cours du pétrole sont en nette hausse lundi après l'annonce par l'Arabie saoudite d'une réduction de sa production le mois prochain, une mesure qui vise sans doute à endiguer la rechute du prix du baril après la forte baisse subie ces dernières semaines. Le Brent se traitait à 71,54 dollars le baril vers 06h00 GMT, en hausse de 1,94%. Au même moment, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'échangeait à 61,00 dollars, soit 1,35% au-dessus de son cours de clôture de vendredi. AUCUN INDICATEUR CLÉ À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (certaines données peuvent présenter un léger décalage) BOURSES ASIATIQU ES Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Nikkei-2 22269, +19,63 +0,09% -2,17% 25 88 Topix 1671,9 -1,03 -0,06% -8,01% 5 Hong 25614, +12,76 +0,05% -14,39 Kong 68 % Taiwan 9831,2 +1,20 +0,01% -8,21% 1 Séoul 2078,4 -7,67 -0,37% -15,77 2 % Singapou 3064,1 -13,84 -0,45% -9,96% r 3 Shanghaï 2617,1 +18,28 +0,70% -20,86 5 % Sydney 5941,3 +19,50 +0,33% -2,04% 0 La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Dow 25989, -201,9 -0,77% +5,14% Jones 30 2 S&P-500 2781,0 -25,82 -0,92% +4,02% 1 Nasdaq 7406,9 -123,9 -1,65% +7,29% 0 8 Nasdaq 7039,1 -119,4 -1,67% +10,05 100 5 4 % Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEEN S Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Eurofirs 1436,6 -5,03 -0,35% -6,07% t 300 5 Eurostox 3229,4 -8,11 -0,25% -7,83% x 50 9 <.STOXX5 0E> CAC 40 5106,7 -24,70 -0,48% -3,87% 5 Dax 30 11529, +1,84 +0,02% -10,75 16 % FTSE 7105,3 -35,34 -0,49% -7,58% 4 SMI 9074,0 -20,87 -0,23% -3,28% 3 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1311 1,1334 -0,20% -5,71% Dlr/Yen 114,08 113,82 +0,23% +1,25% Euro/Yen 129,02 128,98 +0,03% -4,56% <EURJPY= > Dlr/CHF 1,0069 1,0053 +0,16% +3,35% Euro/CHF 1,1389 1,1394 -0,04% -2,57% <EURCHF= > Stg/Dlr 1,2899 1,2974 -0,58% -4,54% Indice $ 97,145 96,905 +0,25% +5,45% 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Bund 10 ans 0,4080 -0,002 0 Bund 2 -0,634 -0,006 ans 6 0 <DE2YT=R R> OAT 10 0,7896 -0,003 +38,16 ans 0 <FR10YT= RR> Treasury 10 ans 3,1856 +0,000 0 Treasury 2 ans 2,9282 +0,000 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var.% YTD dollars) ent Brut 60,96 60,19 +0,77 +1,28% +0,89% léger US Brent 71,51 70,18 +1,33 +1,90% +6,94% (Édité par Marc Angrand)