Point marchés-Hausse prudente en vue en Europe sur fond d'incertitudes

* Les Bourses européennes pourrait ouvrir en légère hausse * Le commerce et la politique américaine incitent toutefois à la prudence * La Bourse de Tokyo à un plus bas de deux semaines * Calme plat sur le marché des changes par Laetitia Volga PARIS, 27 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en très modeste hausse vendredi en dépit des incertitudes persistantes sur le front commercial et les remous politiques à Washington. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,12% à l'ouverture, le Dax à Francfort avancerait de 0,1% et le FTSE à Londres de 0,13%. Les marché actions ont terminé en hausse jeudi, porté par les déclarations rassurantes de Pékin sur la poursuite des préparatifs en vue des discussions du mois prochain avec les Etats-Unis. Mais après la clôture européenne, des informations divergentes sur le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine ont soufflé le chaud et le froid à Wall Street, qui a finalement fini en baisse. Plusieurs médias ont rapporté jeudi qu'il était peu probable que les États-Unis prolongent l'autorisation permettant aux entreprises américaines de travailler avec le groupe chinois Huawei . Le repli de Wall Street a toutefois été limité par des propos encourageants du ministre chinois des Affaires étrangères qui a déclaré à Reuters que les Etats-Unis avaient fait preuve de bonne volonté en repoussant l'entrée en vigueur de droits de douane sur des produits chinois. Les négociations commerciales devraient avoir lieu les 10 et 11 octobre à Washington, a fait savoir de son côté CNBC, citant des personnes proches du dossier. Les investisseurs observent également avec attention tout développement dans l'"affaire ukrainienne" à l'origine de la procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en territoire négatif: les trois indices majeurs ayant perdu entre 0,25% et 0,6%. Facebook a perdu 1,5% en réaction à une information selon laquelle le département américain de la Justice (DoJ) va ouvrir une enquête sur des soupçons d'infraction à la législation antitrust visant le groupe. LES VALEURS A SUIVRE : En Europe, le titre Bouygues pourrait ouvrir en hausse, Société générale ayant relevé de deux crans sa recommandation désormais à "acheter" contre "vendre". EN ASIE La Bourse de Tokyo baisse de 1,32%, à un plus bas de deux semaines, pénalisée par les incertitudes sur le commerce et la politique américaine. TAUX Sur le marché de taux, le rendement des Treasuries à 10 ans remonte légèrement, autour de 1,696%, après avoir perdu près de cinq points de base jeudi en raison des incertitudes liées soupçons de collusion entre Donald Trump et l'Ukraine. CHANGES Le dollar est stable face à un panier de devises internationales dont l'euro qui évolue autour de 1,092 dollar. PÉTROLE Les cours du brut poursuivent leur repli, toujours pénalisés par le retour à la normale de la production saoudienne et la hausse des stocks aux Etats-Unis, qui alimente les craintes de ralentissement de la demande. Le contrat novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,43%, à 56,17 dollars le baril. Le Brent abandonne 0,77% à 62,26 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 SEPTEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Consommation des ménages août +0,3% +0,4% 06h45 Indice des prix à la septembre +1,3% +1,3% consommation (estimation provisoire) EZ 09h00 Indice du climat des affaires septembre 0,11 0,11 Indice du sentiment 103,0 103,1 économique US 12h30 Revenus des ménages août +0,4% +0,1% Dépenses des ménages n.d. +0,4% Indice des prix "core PCE" +0,2% +0,2% - sur un an +1,8% +1,6% Commandes de biens durables -1,0% +2,0% 14h00 Indice de confiance Michigan septembre 92,0 92,0 (définitif) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 21757,80 -290,44 -1,32% +8,71% Topix 1597,27 -26,00 -1,60% +6,91% Hong Kong 25971,26 -70,67 -0,27% +0,49% Taiwan 10828,47 -43,52 -0,40% +1,10% Séoul 2047,49 -27,03 -1,30% +0,32% Singapour 3116,51 -9,30 -0,30% +1,56% Shanghaï 2930,83 +1,74 +0,06% +17,52% Sydney 6710,10 +32,50 +0,49% +18,84% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 26891,12 -79,59 -0,30% +15,28% S&P-500 2977,62 -7,25 -0,24% +18,78% Nasdaq 8030,66 -46,72 -0,58% +21,03% Nasdaq 100 7771,99 -31,55 -0,40% +22,78% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1534,98 +10,97 +0,72% +15,29% Eurostoxx 50 3532,18 +19,15 +0,55% +17,68% CAC 40 5620,57 +36,77 +0,66% +18,81% Dax 30 12288,54 +54,36 +0,44% +16,38% FTSE 7351,08 +61,09 +0,84% +9,26% SMI 10010,71 +95,89 +0,97% +18,76% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0919 1,0921 -0,02% -4,80% Dlr/Yen 107,69 107,82 -0,12% -2,33% Euro/Yen 117,61 117,74 -0,11% -6,82% Dlr/CHF 0,9943 0,9935 +0,08% +1,31% Euro/CHF 1,0859 1,0850 +0,08% -3,51% Stg/Dlr 1,2333 1,2322 +0,09% -3,32% Indice $ 99,1590 99,1320 +0,03% +3,10% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5810 -0,0020 Bund 2 ans -0,7310 +0,0040 OAT 10 ans -0,2842 +0,0020 +29,68 Treasury 10 ans 1,6991 +0,0140 Treasury 2 ans 1,6535 -0,0010 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 56,17 56,41 -0,24 -0,43% +22,62% Brent 62,26 62,74 -0,48 -0,77% +14,98% (Édité par)

