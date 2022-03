Point marchés-Hausse prudente en vue, la diplomatie et les PMI flash en focus

* Les contrats à terme sur les indices européens en hausse prudente * Série de réunions diplomatiques à Bruxelles sur la guerre Russie-Ukraine * Les PMI "flash" dominent l'agenda macroéconomique du jour par Laetitia Volga PARIS, 24 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse jeudi à l'ouverture en amont de réunions prévues à Bruxelles lors desquelles les Occidentaux pourraient décider de nouvelles sanctions contre la Russie pour l'offensive lancée en Ukraine, une crise qui continue d'inquiéter les investisseurs. Les premières indications disponible indiquent une baisse de 0,26% pour le CAC 40 parisien, de 0,14% pour le Dax à Francfort, de 0,15% pour le FTSE à Londres et de 0,19% pour l'EuroStoxx 50. Ces grands indices européens ont fini dans le rouge mercredi, plombés par des prises de profit et une nette remontée des prix du pétrole qui a renforcé les inquiétudes persistantes quant à l'impact économique de la crise ukrainienne. Sur le front géopolitique de la guerre, le président américain, Joe Biden, participera dans la journée à plusieurs réunions avec ses alliés occidentaux (Otan et G7) qui devraient porter notamment sur d'éventuelles sanctions supplémentaires contre la Russie - et son secteur énergétique - en réponse à l'offensive en Ukraine. Après une semaine très calme du coté de la macroéconomie, l'agenda se fait plus riche ce jeudi avec entre autres les indices PMI "flash" européens, attendus en légère baisse par rapport à février. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET L'indice Dow Jones a cédé 1,29% à 34.358,502 points mercredi à la Bourse de New York, le S&P-500 a perdu 1,23% à 4.456,24 points et le Nasdaq Composite a reculé de 1,32% à 13.922,60 points. Les contrats à terme laissent présager une séance en hausse de 0,3% à 0,5% ce jeudi à Wall Street. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a fini en hausse de 0,25%, à un nouveau plus haut de neuf semaines. Toshiba a cédé seulement 0,5%, après avoir chuté en séance de 5%, ses actionnaires ayant rejeté lors d'une assemblée générale extraordinaire le projet de scission du conglomérat ainsi qu'une résolution proposée par des activistes appelant à solliciter des offres de rachat. En Chine, l'indice CSI300 des grandes capitalisations recule de 0,52% et l'indice composite de Shanghai de 0,55% en raison des préoccupations liées aux relations entre Pékin et Washington, ce dernier cherchant à dissuader la Chine d'aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans repart à la hausse, à 2,348%, après avoir cédé près de neuf points de base la veille. Il est affiche une progression de plus de 50 points de base depuis le début du mois. De plus en plus de membres de la Fed, Loretta Mester à la présidence de l'antenne de Cleveland étant la dernière en date, ont déclaré qu'ils étaient prêts à prendre des mesures plus fortes pour faire baisser une inflation trop élevée. Les marchés tablent sur un relèvement des taux directeurs de la Fed d'un demi-point de pourcentage en mai et en juin avec le taux des fonds fédéraux dans une fourchette comprise entre 2,25% à 2,5% en fin d'année. CHANGES Le dollar gagne 0,23% face à un panier de devises internationales et l'euro recule légèrement, à 1,0979 dollar. PÉTROLE Les cours du pétrole évoluent en ordre dispersé, tiraillés entre les perturbations de l'approvisionnement en mer Noire après le passage d'une tempête et les signes de progrès dans les discussions sur le nucléaire iranien. Le Brent gagne 0,37% à 122,05 dollars le baril et le brut léger américain (le West Texas Intermediate, WTI) cède 0,06% à 114,86 dollars.. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 MARS PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Climat des affaires dans son mars n.d. 112 ensemble en France (Insee) - dans l'industrie 110 112 FR 08h15 Indice PMI IHS Markit mars 55,0 57,2 manufacturier "flash" Indice PMI IHS Markit des 55,0 55,5 services "flash" Indice PMI IHS Markit 54,3 55,5 composite "flash" DE 08h30 Indice PMI IHS Markit mars 55,8 58,4 manufacturier "flash" Indice PMI IHS Markit des 53,8 55,8 services "flash" Indice PMI IHS Markit 53,7 55,6 composite "flash" EZ 09h00 Indice PMI IHS Markit mars 56,0 58,2 manufacturier "flash" Indice PMI IHS Markit des 54,2 55,5 services "flash" Indice PMI IHS Markit 53,9 55,5 composite "flash" GB 09h30 Indice PMI IHS Markit mars 56,7 58,0 manufacturier "flash" Indice PMI IHS Markit des 58,0 60,5 services "flash" Indice PMI IHS Markit 57,8 59,9 composite "flash" US 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 212.000 214.000 19 mars US 12h30 PIB définitif T4 +7,1% +7,0%* *première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (édité par Nicolas Delame)