PARIS, 26 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note hésitante vendredi à l'ouverture, après plusieurs séances difficiles marquées par des résultats d'entreprises décevants dans le luxe et la technologie.



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 pourrait gagner 0,29% à l'ouverture alors que l'indice parisien devra digérer une nouvelle salve de résultats, dont ceux d'Hermès, Vivendi ou encore Capgemini.



Ailleurs en Europe, les contrats à terme signalent une baisse de 0,15% pour le Dax à Francfort mais une hausse de 0,29% pour le FTSE à Londres et de 0,02% pour le Stoxx 600.



Outre les résultats d'entreprises, les investisseurs surveilleront la publication, à 12h30 GMT, de l'indice d'inflation PCE aux Etats-Unis, la mesure d'évolution des prix privilégiée par la Réserve fédérale (Fed), qui constituera le point d'orgue de la semaine sur le plan macroéconomique.



Les économistes interrogés par Reuters attendent une décélération de la hausse des prix sur un an, à +2,5% en juin après +2,6% le mois précédent.



"Il y a des inquiétudes sur un risque de surprise à la hausse sur le consensus actuel", pointe Kyle Rodda, analyste marchés chez Capital.com.



"Même si une surprise modeste à la hausse ne ferait pas nécessairement dérailler la trajectoire de retour de l'inflation vers la cible [de la Fed], cela pourrait affecter le calendrier attendu de la première baisse de taux et le nombre de réductions qui pourraient intervenir dans les six prochains mois. Cela pourrait ébranler les marchés à un moment où le sentiment est déjà un peu prudent".



LES VALEURS A SUIVRE :



Le luxe sera de nouveau au centre de l'attention après la publication d'Hermès, qui a montré comme à son habitude une résistance vis-à-vis de ses concurrents qui souffrent du ralentissement en Chine. De son côté, le premier gestionnaire d'actifs européens Amundi a fait état d'un niveau d'encours sous gestion record à fin juin.



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi à l'issue d'une séance en dents de scie, seul le Dow Jones s'inscrivant dans le vert, alors que les investisseurs s'interrogeaient sur la direction prise par les grandes valeurs technologiques après la publication la veille de résultats trimestriels décevants.



L'indice Dow Jones a gagné 0,20% à 39.935,07 points. Le S&P-500 , plus large, a perdu 0,51% à 5.399,22 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,93% à 17.181,72 points.



Les futures sur les trois grands indices actions préfigurent pour l'heure un rebond à l'ouverture, de l'ordre de 0,4% à 0,6%.



EN ASIE



L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo évolue autour de l'équilibre (-0,1%), ne parvenant pas à rebondir au lendemain d'une chute de plus de 3%. Nissan Motor continue de reculer (-4,08%) après avoir déjà chuté de 7% jeudi à la suite de l'abaissement de sa prévision de bénéfice annuel.



La Bourse de Hong Kong se dirige aussi vers une tentative de rebond avortée (-0,05%) tandis que la Bourse de Taïwan perd plus de 3% après avoir été fermée deux jours en raison du passage d'un typhon.



CHANGES



Le yen continue de profiter de l'appétit des investisseurs après les inquiétudes sur le segment de la "tech" et est en passe de signer sa meilleure semaine en près de trois mois.



La devise nippone, qui avait débuté le mois à un plus bas de 38 ans face au dollar, a touché jeudi un plus haut depuis mai. Cette remontée est en grand partie liée à des interventions suspectées des autorités nippones sur le marché des changes qui ont pris au dépourvu les investisseurs, les poussant à dénouer leur position de "carry trade", une stratégie qui consiste à s'endetter dans une devise à faible taux d'intérêt et à placer les fonds empruntés dans une autre devise.



Le dollar abandonne vendredi 0,08% face à un panier de devises de référence , dont l'euro qui prend 0,13% à 1,0858 dollar.



TAUX



Les mouvements sont limités sur le marché obligataire avant la publication de l'indice d'inflation PCE.



Le rendement des Treasuries à dix ans perd un point de base, à 4,2445%.



PÉTROLE



Les cours du brut progressent vendredi mais s'acheminent vers un troisième repli hebdomadaire consécutif en raison des inquiétudes sur la demande en Chine, premier importateur mondial d'or noir.



Le baril de Brent progresse de 0,15% à 82,48 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 0,18% à 78,40 dollars.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU VENDREDI 26 JUILLET : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Confiance du consommateur juillet 90 89 USA 12h30 Inflation PCE juin +0,1% +0,0%



- sur un an +2,5% +2,6% USA 14h00 Indicateur de sentiment de juillet 66,0 66,0* l'Université du Michigan (définitif) *première estimation



