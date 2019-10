Point marchés-Indécision en vue en Europe, le commerce rassure mais le Brexit pèse (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, fermeture de Tokyo) * Les Bourses européennes attendues sans grand changement * L'espoir sur le commerce pourrait soutenir la tendance * Mais les craintes autour du Brexit devraient peser * Le sterling recule nettement face au dollar et à l'euro par Patrick Vignal PARIS, 21 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues hésitantes lundi à l'ouverture, les investisseurs paraissant tiraillés entre des avancées sur le front du commerce et un nouveau drame dans le feuilleton du Brexit. D'après les contrats à terme sur les indices de référence, le CAC 40 parisien prendraient 0,11% en début de séance. Le Dax à Francfort et le FTSE à Londres ouvriraient pour leur part sans grand changement. Le vice-Premier ministre chinois Liu He a déclaré samedi que la Chine allait travailler avec les Etats-Unis dans le but de répondre aux principales inquiétudes des deux camps sur une base d'équité et de respect mutuel, soulignant que mettre fin à la guerre commerciale serait positif pour tous. Les deux plus grandes puissances économiques au monde ont "réalisé des progrès significatifs dans de nombreux domaines, jetant les bases importantes de la signature d'un accord par étapes", a déclaré Liu He, qui mène les négociations commerciales pour Pékin, lors d'une conférence sur la réalité virtuelle à Nanchang, dans le sud-est du pays. "Mettre fin à l'escalade de la guerre commerciale profite à la Chine, aux Etats-Unis et au monde entier", a-t-il ajouté dans l'un de ses rares discours publics à propos du conflit commercial sino-américain. Ces déclarations portent les marchés asiatiques et devraient rassurer un peu des investisseurs européens inquiets des derniers rebondissements dans la saga du Brexit. Le gouvernement britannique a assuré dimanche que le Royaume-Uni quitterait bien comme prévu l'Union européenne le 31 octobre, faisant de la demande de Boris Johnson d'un nouveau report une formalité sans conséquence sur la détermination du Premier ministre à sortir du bloc. "Nous partirons d'ici au 31 octobre, nous avons les moyens et la capacité d'y arriver", a déclaré le ministre chargé des préparatifs d'un "no-deal", Michael Gove, à Sky News. "Cette lettre a été envoyée parce que le Parlement a demandé qu'elle le soit (...) mais le Parlement ne peut pas changer la pensée du Premier ministre, le Parlement ne peut pas changer la politique du gouvernement ou sa détermination." Réunie en session extraordinaire, la Chambre des communes britannique a adopté samedi une amendement reportant l'approbation par le Parlement de l'accord conclu entre Londres et Bruxelles sur le Brexit et contraignant le Premier ministre à demander à l'UE un nouveau report de la date du divorce. LES VALEURS A SUIVRE : À WALL STREET La Bourse de New York a fini vendredi en baisse de près de 1%, pénalisée par les mauvais résultats de la croissance chinoise et les déconvenues de Boeing et de Johnson & Johnson. L'indice Dow Jones <.DJIW a cédé 255,68 points à 26.770,20. Le S&P-500 , plus large, a perdu 11,75 points, soit 0,39%, à 2.986,20 et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 67,31 points (-0,83%) à 8.089,54 points. Boeing a cédé 6,79% après les révélations de l'agence Reuters, qui a rapporté dans la journée que le constructeur américain avait transmis à l'Agence fédérale de l'aviation civile (FAA) des messages échangés en 2016 entre deux de ses employés semblant indiquer que l'autorité de régulation avait été induite en erreur concernant le système anti-décrochage du 737 MAX, avion interdit de vol à travers le monde à la suite de deux catastrophes aériennes. Johnson & Johnson a souffert également (-6,22%) après avoir annoncé le rappel d'un lot de talc pour bébé aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration ayant découvert des traces d'amiante dans des échantillons prélevés dans un flacon acheté en ligne. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé lundi en hausse de 0,25% dans des volumes réduits à la veille d'une journée fériée pour les marchés japonais en raison des cérémonies d'intronisation formelle de l'empereur Naruhito. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,2%, les investisseurs asiatiques saluant les derniers développements sur le commerce. CHANGES Du côté des devises, le billet vert progresse très légèrement face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui perd un peu de terrain, autour de 1,115 dollar.. La livre sterling perd pour sa part 0,4% face au dollar et 0,3% face à l'euro, la devise britannique réagissant négativement aux derniers épisodes sur le Brexit. TAUX Sur le marché obligataire, les rendements obligataires poursuivent leur remontée, celui des Treasuries à 10 ans prenant deux points de base à 1,769% dans les échanges en Asie. Dans les premières transactions en Europe, le Bund allemand à 10 ans, taux de référence de la zone euro, gagne 1,6 point de base, à -0,37%. PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le brut reculent un peu, à 59,14 dollars le baril pour le Brent de mer du Nord et 53,58 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI). AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Nikkei- 22548 +56,2 +0,25 +12,6 225 ,90 2 % 6% Topix 1628, +6,61 +0,41 +9,00 60 % % Hong 26712 -6,69 -0,03 +3,36 Kong ,89 % % Taiwan 11184 +3,93 +0,04 +4,42 ,15 % % Séoul 2064, +3,60 +0,17 +1,14 29 % % Singapo 3140, +26,4 +0,85 +2,34 ur 56 0 % % Shangha 2929, -8,53 -0,29 +17,4 ï 62 % 7% Sydney 6652, +2,80 +0,04 +17,8 50 % 2% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 26770 -255, -0,95 +14,7 Jones ,20 68 % 6% S&P-500 2986, -11,7 -0,39 +19,1 20 5 % 2% Nasdaq 8089, +37,2 +0,46 +21,9 54 1 % 2% Nasdaq 7868, +38,2 +0,49 +24,3 100 49 3 % 1% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1534, -5,93 -0,38 +15,2 st 300 81 % 8% <.FTEU3 > Eurosto 3579, -9,85 -0,27 +19,2 xx 50 41 % 6% <.STOXX 50E> CAC 40 5636, -49,6 -0,87 +19,1 25 4 % 4% Dax 30 12633 +25,3 +0,20 +19,6 <.GDAXI ,60 5 % 5% > FTSE 7150, -31,7 -0,44 +6,28 57 5 % % SMI 9965, +276, +2,85 +18,2 49 24 % 2% CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,115 1,116 -0,14 -2,76 r 3 9 % % Dlr/Yen 108,5 108,4 +0,09 -1,58 2 2 % % Euro/Ye 121,0 121,1 -0,06 -4,10 n 4 1 % % <EURJPY => Dlr/CHF 0,986 0,984 +0,19 +0,47 0 1 % % Euro/CH 1,099 1,099 +0,05 -2,28 F 7 2 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,291 1,297 -0,46 +1,21 1 1 % % Indice 97,35 97,28 +0,07 +1,22 $ 00 20 % % TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,37 +0,01 30 30 Bund 2 -0,66 -0,00 ans 50 30 <DE2YT= RR> OAT 10 -0,07 +0,00 +29,5 ans 80 60 0 <FR10YT =RR> Treasury 10 1,767 +0,01 ans 7 80 Treasury 2 ans 1,586 +0,01 1 00 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 53,60 53,78 -0,18 -0,33 léger % US Brent 59,14 59,42 -0,28 -0,47 % (Édité par)