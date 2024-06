* Le CAC 40 pourrait gagner 0,41%



par Diana Mandia



PARIS, 18 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture, continuant leur rebond après les fortes turbulences de la semaine dernière en raison des élections législatives anticipées en France et dans l'attente de la publication des données économiques plus tard dans la journée.



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait prendre 0,41% à l'ouverture.



Les contrats à terme signalent une hausse de 0,38% pour le Dax à Francfort, une hausse de 0,26% pour le FTSE à Londres et une hausse de 0,35% pour le Stoxx 600 .



Les marchés d'actions devraient continuer à se redresser mardi, effaçant une partie des lourdes pertes de la semaine dernière, alors que les bourses européennes, particulièrement Paris, ont été secouées par l'annonce d'élections législatives anticipées en France et les incertitudes entourant l'impact budgétaire des promesses électorales, notamment celles du Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen.



Preuve de cette tendance à l'apaisement, l'euro s'est légèrement redressé et la hausse des rendements obligataires s'est calmée.



Sur le plan macroéconomique, les investisseurs attendent mardi la publication des chiffres définitifs de l'inflation dans la zone euro et des ventes au détail aux États-Unis pour le mois de mai, qui seront suivis de près pour détecter les signes de la santé économique des ménages. En outre, plusieurs responsables de la Fed s'exprimeront durant la journée.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en hausse lundi dans un contexte d'attentisme avant la publication de plusieurs indicateurs économiques et des commentaires de banquiers centraux prévus cette semaine.



L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,5% le Standard & Poor's 500 .SPX, plus large, a pris 0,8% et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 1%.



Le S&P 500 et le Nasdaq ont par ailleurs touché des records de clôture lundi, portés par l'enthousiasme des investisseurs dans le secteur de l'intelligence artificielle.



EN ASIE



Les principales Bourses asiatiques sont en hausse mardi dans le sillage de Wall Street et avant les déclarations de plusieurs responsables de la Fed.



A Tokio, le Nikkei .N225 prend 0,75%, se redressant après la forte perte subie lors de la séance précédente, soutenu particulièrement par le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Tokyo Electron.



Le gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Kazuo Ueda, a en outre déclaré mardi que la banque centrale, qui a décidé la semaine dernière de maintenir ses taux inchangés, pourrait les relever le mois prochain, en fonction des données économiques.



En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,32% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,5%.



La Bourse de Hong Kong perd en revanche 0,22%.



En Australie, la banque centrale a laissé mardi son taux directeur inchangé, comme prévu, tout en réitérant qu'elle n'excluait pas de nouvelles hausses si cela s'avérait nécessaire pour contrôler l'inflation.







TAUX/CHANGES



Aux Etats-Unis, les rendements obligataires reculent légèrement apres avoir progressé la veille, tirés notamment par la publication de l'indice Empire State et dans l'attente de l'intervention de plusieurs responsables de la Fed.



Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 0,6 points de base à 4,2731% et le deux ans perd 0,4 points de base à 4,7566%.



Sur le marché des changes, le dollar avance de 0,12% face à un panier de devises de référence. L'euro, L'euro , qui avait récupéré une partie des pertes au cours des dernières heures, hésite et perd 0,15 à 1,0718 dollar.







PÉTROLE



Les prix du pétrole reculent légèrement après avoir enregistré des gains lors de la session précédente. Les marchés restent prudents quant aux perspectives de croissance de la demande mondiale.



Le Brent décline de 0,2% à 84,11 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,2% à 80,18 dollars.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 JUIN PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSU PRÉCÉDENT



S EZ 09h00 Prix à la consommation mai +0,2% +0,6%* (définitif) - sur un an +2,6% +2,6% * DE 09h00 Indice ZEW du juin 50,0 47,1



sentiment économique USA 12h30 Ventes au détail mai +0,2% +0,0%



- sur un an n.d. +3,04% USA 13h15 Production mai +0,3% +0,0%



industrielle



- sur un an n.d. -0,38% *première estimation







(Rédigé par Diana Mandiá)