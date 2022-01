Point marchés-L'Europe attendue en baisse après le recul du Nasdaq

* Les places européennes devraient ouvrir en baisse * Les PMI définitifs européens et le rapport ADP sur l'emploi US à l'agenda * Les "minutes" de la Fed attendues dans le soirée par Laetitia Volga PARIS, 5 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture après la baisse du Nasdaq à Wall Street et la tendance négative en Asie, en attendant une nouvelle série d'indicateurs. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre environ 0,3% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 0,24% et le FTSE à Londres de 0,35%. Mardi, le CAC 40 et l'indice européen Stoxx 600 ont inscrit des plus hauts inédits, portés par de nouvelles informations rassurantes sur la dangerosité du variant Omicron du coronavirus et par de solides indicateurs économiques. Mais le recul des valeurs technologiques américaines aux valorisations tendues la veille à New York avec la perspective de hausses des taux d'intérêts de la Réserve fédérale devrait peser sur les places européennes à l'ouverture. Les investisseurs examineront à 19h00 GMT le compte rendu de la réunion de la Fed en décembre lors de laquelle elle a annoncé la fin en mars de ses achats d'obligations et a ouvert la voie à des relèvements de taux dans l'année. Avant cela, la séance sera animée par la publication des résultats définitifs des enquêtes auprès des directeurs (PMI) dans les services dans la matinée avant l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Uni, à 13h15 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Le Dow Jones a inscrit mardi un record de clôture pour le deuxième jour consécutif, porté par les valeurs financières et industrielles dans un contexte sanitaire toujours jugé encourageant, pendant que le Nasdaq et les valeurs technologiques cédaient du terrain. Le Dow a gagné 0,59% à 36.799,65 points, le S&P-500 a perdu 0,06%, à 4.793,54 points et le Nasdaq Composite a reculé de 1,33% à 15.622,72 points. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei (+0,1%) a terminé en petite hausse, les gains de Toyota (+2,57) et Sony (+3,67%) ayant contrebalancé la faible performance des poids lourds de la technologie et celle des valeurs de croissance. "Avec la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis [à venir], les investisseurs ont vendu les actions d'entreprises dont le PER (ratio cours/bénéfice) est élevé", a déclaré Ikuo Mitsui gérant chez Aizawa Securities. Les marchés chinois sont dans le rouge, le repli des valeurs technologiques continuant à peser alors que l'autorité de contrôle des marchés a fait savoir qu'elle avait infligé des amendes à des divisions des groupes Alibaba (-0,77%), Tencent (-3,96%) et Bilibili pour n'avoir pas rapporté correctement une dizaine de transactions. L'indice CSI 300 perd 0,88% et le SSE Composite de Shanghai 0,93%. TAUX Le rendement américain à dix ans recule à 1,6403% après avoir atteint le veille en séance un pic depuis le 24 novembre, à 1,686%, en anticipation de hausses de taux de la Réserve fédérale dans l'année. CHANGES Le dollar est stable contre un panier de devises internationales et l'euro se traite autour de 1,13 dollar. Le yen est également peu changé face au billet vert, restant proche d'un creux de cinq ans en raison de la divergence entre les politiques monétaires de la Réserve fédérale et de la Banque du Japon. "2022 est là et le marché se prépare à une hausse des taux de la Fed, c'est donc le principal catalyseur qui a poussé le yen à la baisse ", a déclaré Joe Manimbo, analyste chez Western Union Business Solutions. PÉTROLE Les cours du pétrole reviennent à l'équilibre après avoir pâti de l'augmentation plus forte que prévu des stocks d'essence aux États-Unis qui fait craindre une baisse de la demande dans un contexte de hausse des cas de COVID-19. Le Brent prend 0,09% à 80,07 dollars le baril et le brut américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,05% à 77,03 dollars le baril. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MERCREDI 5 JANVIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Moral des ménages décembre 97 99 FR 08h50 Indice PMI IHS Markit des décembre 57,1 57,1* services définitif DE 08h55 Indice PMI IHS Markit des décembre 48,4 48,4* services définitif EZ 09h00 Indice PMI IHS Markit des décembre 53,3 53,3* services définitif zone euro US 13h15 Enquête ADP sur l'emploi décembre 400.000 534.000 privé *première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 29332,16 +30,37 +0,10% +1,88% Topix 2039,27 +9,05 +0,45% +2,36% Hong Kong 23018,88 -270,96 -1,16% -1,62% Taiwan 18499,96 -26,39 -0,14% +1,54% Séoul 2953,97 -35,27 -1,18% -0,80% Singapour 3162,57 -18,56 -0,58% +1,25% Shanghaï 3598,13 -34,19 -0,94% -1,14% Sydney 7565,80 -24,00 -0,32% +1,63% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 36799,65 +214,59 +0,59% +1,27% S&P-500 4793,54 -3,02 -0,06% +0,57% Nasdaq 15622,72 -210,08 -1,33% -0,14% Nasdaq 100 16279,73 -222,04 -1,35% -0,25% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1916,30 +15,95 +0,84% +1,38% Eurostoxx 50 4367,62 +35,80 +0,83% +1,61% CAC 40 7317,41 +100,19 +1,39% +2,30% Dax 30 16152,61 +131,88 +0,82% +1,69% FTSE 7505,15 +120,61 +1,63% +1,63% SMI 12900,97 -38,20 -0,30% +0,20% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1296 1,1285 +0,10% -0,63% Dlr/Yen 116,01 116,14 -0,11% +0,83% Euro/Yen 131,07 131,07 +0,00% +0,58% Dlr/CHF 0,9158 0,9161 -0,03% +0,39% Euro/CHF 1,0347 1,0339 +0,08% -0,21% Stg/Dlr 1,3531 1,3532 -0,01% +0,01% Indice $ 96,2240 96,2620 -0,04% +0,05% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,1300 +0,0010 Bund 2 ans -0,6170 -0,0010 OAT 10 ans 0,2290 +0,0040 +35,90 Treasury 10 ans 1,6403 -0,0260 Treasury 2 ans 0,7559 -0,0080 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 77,05 76,99 +0,06 +0,08% +25,88% Brent 80,08 80,00 +0,08 +0,10% +21,28% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)