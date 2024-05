* Le CAC 40 attendu en baisse de 0,38%, le Stoxx 600 de 0,54%



* Fed, Nvidia et PMI ont été les principaux rendez-vous de la semaine



*



Plusieurs indicateurs permettront de préciser les perspectives économiques en zone euro et aux Etats-Unis vendredi







PARIS, 24 mai (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture vendredi, alors qu'elles digèrent les nombreux évènements d'une semaine chargée et que des indicateurs sont attendus avant et au cours de la séance.



Selon les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien s’afficherait en recul de 0,35% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent une baisse à l'ouverture de 0,86%, contre 0,52% pour le Dax à Francfort, et 0,5% pour l'EuroStoxx 50.



Les résultats de Nvidia, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale et les indicateurs PMI ont donné la direction aux marchés cette semaine, qui s'inquiètent désormais de la posture de la Fed.



La banque centrale semble en effet favoriser le maintient de taux élevés plus longtemps qu'attendu, alors que l'inflation se montre persistante. Quelques indicateurs seront attendus de part et d'autre de l'Atlantique et pourraient animer les échanges.



En zone euro, le PIB allemand au premier trimestre ainsi que le climat des affaires en France seront publiés à 06h00 et 06h45 GMT, les perspectives des deux plus grandes économies du bloc demeurant incertaines.



L'activité allemande sort peu à peu de la récession, mais à un rythme lent, tandis que les indicateurs PMI publiés jeudi ont montré une contraction inattendue de l'activité en France en mai.



Au Royaume-Uni, les ventes au détail permettront de jauger de l'état de la consommation en pleine période pré-électorale, alors que l'inflation a déclenché une crise du coût de la vie et que la croissance du secteur privé a déçu en mai.



Aux États-Unis, les biens durables et l'indicateur de sentiment du Michigan définitif seront suivis par les investisseurs.



Si aucun des deux indicateurs ne fera réellement faire réagir les marchés, focalisés sur les données sur les prix, les chiffres attendus vendredi pourraient témoigner une nouvelle fois de la résistance de l'économie américaine, malgré les hausses de taux et l'inflation.



LES VALEURS À SUIVRE :



À WALL STREET



La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, alors que le bond de Nvidia dans le sillage de ses résultats trimestriels supérieurs aux attentes a été relégué au second plan par des données ayant ravivé les inquiétudes sur la persistance de l'inflation, qui pourrait retarder une baisse des taux.



L'indice Dow Jones a cédé 1,53%, ou 605,78 points, à 39.065,26 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 39,17 points, soit 0,74%, à 5.267,84 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 65,51 points (0,39%) à 16.736,03 points.



Nvidia a pris 9,32% pour dépasser pour la première fois le seuil des 1.000 dollars par action.



EN ASIE



La bourse de Tokyo recule après les derniers indicateurs américains qui suggèrent que les pressions sur les prix demeurent élevées aux États-Unis. L'indice Nikkei gagne 0,23% à 39.688,94 points et le Topix, plus large, prend 0,28% à 2.726,23 points.



Les groupes de semi-conducteurs reculent sous la pression de prises de profits, après avoir progressé jeudi après les résultats de Nvidia. Le fabriquant d'équipement pour les semi-conducteurs Tokyo Electron cède 2,23%, le fabricant d'équipements de test de puces Advantest abandonne 4,12% et Lasertec 4,35%.



Les indices chinois déclinent sous la pression des derniers indicateurs américains, tandis qu'a débuté le deuxième jour des exercices militaires chinois autour de Taïwan. L'indice hongkongais Hang Seng décline de 1,23%, le SSE Composite de Shanghai perd 0,26%, le CSI 300 0,5%.



TAUX



Les rendements américains sont stables après s'être repositionnés jeudi, après la publication des indicateurs PMI aux États-Unis.



Le rendement du Treasury à dix ans est inchangé à 4,4709%, tandis que le taux à deux ans se maintient à 4,9245%.



CHANGES



Les marchés de change sont stables en l'absence de catalyseur.



Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,06% à 1,0806 dollar et la livre sterling 0,07% à 1,2688 dollar.



En Asie, le yen se replie de 0,08% à 157,06 yens pour un dollar, le dollar australien décline de 0,14% à 0,6597 dollar.



PÉTROLE



Le brut est incertain, pris entre les dernières "minutes" de la Fed, qui suggèrent que les taux resteront élevés, et une hausse de la demande en gasoil à son plus haut depuis novembre aux États-Unis, selon l'Energy Information Administration.



Le Brent est stable à 81,34 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) demeurant à 76,82 dollars.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 MAI PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Produit intérieur brut (PIB) T1 +0,2% +0,2%



- sur un an -0,9% -0,9% GB 06h00 Ventes au détail avril -0,4% +0,0%



- sur un an -0,2% +0,8% FR 06h45 Climat des affaires mai 100 100 USA 12h30 Biens durables avril -0,8% +2,6% USA 14h00 Indice du sentiment du mai 67,5 67,4*



Michigan (définitif) *première estimation



(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)