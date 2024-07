* Le CAC 40 attendu en baisse de 0,45%, le Stoxx 600 de 0,36%



* La prochaine réunion de la BCE dans le viseur des investisseurs



*



Les chiffres trimestriels aux Etats-Unis et en Europe animeront les échanges cette semaine







* Tokyo est close lundi



PARIS, 15 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues en baisse à l'ouverture d'une semaine marquée par les résultats des entreprises et la politique monétaire, tandis que la tentative d'assassinat de Donald Trump ajoute à l'incertitude sur les marchés.



Selon les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien s’afficherait en repli de 0,45% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent un déclin à l'ouverture de 0,2%, contre 0,42% pour le Dax à Francfort, et 0,57% pour l'EuroStoxx 50.



La semaine sera chargée pour les marchés des deux côtés de l'Atlantique. Les résultats de Goldman Sachs et Blackrock sont attendus lundi, alors que la saison des résultats, débutée jeudi dernier, s'accélère. Sur les 500 entreprises composant le S&P 500, 43 publieront leurs résultats cette semaine.



Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'exprimera par ailleurs lundi à 16h00 GMT devant l'Economic Club de Washington, l'une de ses dernières interventions publiques avant la période de silence qui précèdera la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed.



En zone euro, les investisseurs seront attentifs à la prochaine réunion de la Banque centrale européenne, qui devrait néanmoins se conclure sans décision sur les taux.



Les commentaires que formulera sa présidente, Christine Lagarde, pourrait néanmoins orienter les marchés sur les prochaines étapes du processus monétaire.



Ajoutant à l'incertitude, l'attaque contre Donald Trump pourrait soutenir le candidat républicain, les observateurs renvoyant à la campagne victorieuse de Ronald Reagan, en 1981.



"Si la tentative d'assassinat améliore les perspectives électorales de Donald Trump de manière aussi spectaculaire que les experts semblent le suggérer, les marchés pourraient sous-évaluer les conséquences de tarifs douaniers universels et d'une Fed potentiellement moins indépendante", estiment les stratégistes de Rabobank.



"Pour l'instant, l'évolution des cours suggère que les opérateurs restent principalement concentrés sur la date de la première baisse des taux de la Fed, et non sur des recalibrages géopolitiques importants", nuancent-ils.



LES VALEURS À SUIVRE :



À WALL STREET



La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, les investisseurs se montrant optimistes quant à une baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre et malgré les résultats mitigés des grandes banques américaines.



L'indice Dow Jones a gagné 247,15 points, soit 0,62% à 40.000,90 points et le Standard & Poor's 500, plus large, a progressé de 0,55% à 5.615,35 points. Le Nasdaq Composite a pris de son coté 0,63% soit 115,04 points, à 18.398,445.



Wells Fargo a abandonné 6,02%, le groupe ayant dépensé davantage pour conserver les dépôts dans un contexte de concurrence intense.



JPMorgan a cédé 1,21% après avoir annoncé augmenter ses provisions pour les prêts non performants.



EN ASIE



La Bourse de Tokyo est close lundi à l'occasion d'un jour férié.



Les indices chinois hésitent alors que débute le troisième plénum, qui pourrait se conclure sur davantage de mesures de soutien à l'économie. L'indice hongkongais Hang Seng perd 1,35%, le SSE Composite de Shanghai prend 0,1%, le CSI 300 0,15%.



TAUX



Les rendements américains évoluent peu en l'absence de catalyseurs.



Le rendement du Treasury à dix ans est stable à 4,1867%, tandis que le taux à deux ans se maintient à 4,4577%.



CHANGES



Le dollar rebondit alors que les investisseurs recherchent des actifs refuge après l'attaque contre le candidat républicain Donald Trump, qui rendrait sa victoire plus probable.



Le dollar avance de 0,11% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,11% à 1,0894 dollar, et la livre sterling 0,13% à 1,2975 dollar.



En Asie, le yen est inchangé à 157,87 yens pour un dollar, le dollar australien décline de 0,13% à 0,6774 dollar.



PÉTROLE



La tentative d'assassinat de Donald Trump et l'arrêt des discussions entre Israël et le Hamas pour une possible fin au conflit dans la bande de Gaza ajoutent à une situation géopolitique incertaine, et soutiennent le cours du brut.



Le Brent progresse de 0,16% à 85,17 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,24% à 82,41 dollars.



PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 15 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT ZE 09h00 Production industrielle mai -1,0% -0,1%



-sur un an -3,0% (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)