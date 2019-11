Point marchés-L'Europe attendue en hausse, espoir fragile sur le commerce

* L'Europe pourrait prendre entre 0,3% et 0,5% * Larry Kudlow nourrit l'optimisme sur un accord commercial * Le rendement du 10 ans américain remonte et le yen recule par Laetitia Volga PARIS, 14 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture, profitant de déclarations jugées rassurantes du principal conseiller économique de la Maison blanche sur les négociations commerciales avec la Chine. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,34% à l'ouverture, le Dax à Francfort avancerait de 0,53% et le FTSE à Londres de 0,4%. Les Etats-Unis et la Chine sont proches d'un accord commercial, a déclaré jeudi Larry Kudlow, faisant état de discussions très constructives avec Pékin sans donner plus de détails. "Les marchés veulent croire qu'il y aura une sorte de règlement du problème commercial, au moins une sorte de trêve durable, même si l'expérience des 18 derniers mois procure peu d'apaisement", a déclaré Shane Oliver, économiste en chef chez AMP Capital. Il estime toutefois que l'affaiblissement des économies chinoise et américaine, et l'élection présidentielle l'année prochaine aux Etats-Unis, accentuent la pression sur les deux pays pour parvenir à un accord. Les marchés ont appris jeudi le ralentissement plus fort que prévu de la production industrielle chinoise alors que se sont accentuées sur l'économie du pays les pressions provoquées par le ralentissement de la demande mondiale et domestique sur fond de guerre commerciale. Parmi les indicateurs du jour, les investisseurs prendront connaissance des chiffres définitifs de l'inflation en zone euro suivi dans l'après-midi par les ventes au détails et la production industrielle aux États-Unis. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini jeudi quasiment à l'équilibre après les records de ces derniers jours, la nette baisse du titre Cisco ayant fortement freiné les trois grands indices. L'indice Dow Jones a fini inchangé à 27.781,96, le S&P-500 a grignoté 0,08% à 3.096,66, nouveau record de clôture. Le Nasdaq Composite a cédé 0,04%. Le titre Cisco a lâché 7,33%, plus forte baisse du Dow et du S&P-500, le géant des équipements de réseaux informatiques ayant publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels inférieures aux attentes en raison des incertitudes sur l'économie mondiale. EN ASIE L'indice Nikkei à Tokyo a terminé en hausse de 0,7%, soutenue par les espoirs de la conclusion d'un accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine. La Bourse de Hong Kong reprend 0,16% mais s'achemine vers sa pire performance hebdomadaire en plus de trois mois en raison de l'accroissement des tensions dans la "région administrative spéciale". CHANGES Conséquence du léger regain d'appétit pour le risque: les monnaies refuges que sont le yen et le franc suisse reculent d'environ 0,15% face au dollar. L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations de la devise américaine par rapport à un panier de six monnaies de référence, est stable. L'euro est également inchangé, autour de 1,1020 TAUX Sur le marché américain, le rendement des Treasuries à dix ans remonte de plus de trois points de base à 1,85%, après être revenu la veille à un plus bas d'une semaine, à 1,805%. PÉTROLE Les cours pétroliers sont en légère hausse en réaction aux annonces jeudi de l'Opep qui prévoit un marché un peu mois excédentaire en 2020. Le Brent gagne 0,34% à 62,49 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,37% à 56,98 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 NOVEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Inflation IPCH définitif octobre +0,2% +0,2%* - sur un an +0,7% +0,7%* US 13h30 Indice manufacturier "Empire novembre 2,0 4,0 State" Ventes au détail octobre +0,2% -0,3% 14h15 Production industrielle octobre -0,4% -0,4% * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 23303,32 +161,77 +0,70% +16,43% Topix 1696,67 +12,27 +0,73% +13,56% Hong Kong 26371,74 +48,05 +0,18% +2,04% Taiwan 11525,60 +75,18 +0,66% +7,61% Séoul 2162,18 +22,95 +1,07% +5,94% Singapour 3233,60 +1,75 +0,05% +5,37% Shanghaï 2900,68 -9,19 -0,32% +16,31% Sydney 6793,70 +58,60 +0,87% +20,32% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 27781,96 -1,63 -0,01% +19,10% S&P-500 3096,63 +2,59 +0,08% +23,53% Nasdaq 8479,02 -3,08 -0,04% +27,79% Nasdaq 100 8257,83 -1,98 -0,02% +30,46% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1585,21 -6,62 -0,42% +19,07% Eurostoxx 50 3688,81 -10,69 -0,29% +22,90% CAC 40 5901,08 -6,01 -0,10% +24,74% Dax 30 13180,23 -49,84 -0,38% +24,83% FTSE 7292,76 -58,45 -0,80% +8,39% SMI 10233,23 -65,99 -0,64% +21,40% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1020 1,1021 -0,01% -3,91% Dlr/Yen 108,58 108,39 +0,18% -1,52% Euro/Yen 119,68 119,48 +0,17% -5,18% Dlr/CHF 0,9893 0,9878 +0,15% +0,81% Euro/CHF 1,0905 1,0889 +0,15% -3,10% Stg/Dlr 1,2878 1,2881 -0,02% +0,93% Indice $ 98,1550 98,1630 -0,01% +2,06% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3450 +0,0010 Bund 2 ans -0,6420 -0,0010 OAT 10 ans -0,0240 -0,0060 +32,10 Treasury 10 ans 1,8497 +0,0350 Treasury 2 ans 1,6101 +0,0170 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 56,99 56,77 +0,22 +0,39% +24,41% Brent 62,48 62,28 +0,20 +0,32% +15,38% (Édité par)