Point marchés-L'Europe attendue en hausse grâce à l'accalmie sur le commerce

* L'Europe pourrait prendre jusqu'à 0,4% à l'ouverture * L'Asie profite des espoirs sur le commerce * La production industrielle chinoise ralentit plus que prévu * La croissance allemande et celle de la zone euro au menu du jour par Laetitia Volga PARIS, 14 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient poursuivre leur hausse mercredi à l'ouverture dans un climat de détente sur le front commercial entre les Etats-Unis et la Chine, alors que les premiers chiffres du PIB du deuxième trimestre en Allemagne et dans la zone euro vont animer la matinée. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,41% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,36% et le FTSE à Londres 0,4%. L'annonce mardi par l'administration Trump d'un report de trois mois, de septembre à décembre, du relèvement des droits de douane sur certains produits chinois - essentiellement dans le secteur électronique - a provoqué un retour marqué de l'appétit pour le risque sur les marchés mondiaux. Ce regain d'espoir sur les relations commerciales entre les deux premières puissances économiques du monde a relégué au second plan les inquiétudes concernant les tensions politiques en Italie, à Hong Kong et en Argentine. Les craintes sur le ralentissement de la croissance économique mondiale pourraient toutefois se manifester à nouveau car la séance sera animée par entre autres par les premiers chiffres du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre en Allemagne et dans l'ensemble la zone euro. Le PIB allemand est attendu en baisse de 0,1%, celui de la zone euro en hausse de 0,2%. En Chine, la croissance de la production industrielle a ralenti plus qu'attendu en juillet, à un plus bas de plus de 17 ans, soulignant les difficultés croissantes de l'économie chinoise sur fond de tensions commerciales avec les Etats-Unis. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Le Dow Jones a fini mardi sur un gain de 1,44%. L'optimisme sur le front commercial a profité aux poids lourds industriels de l'indice comme Caterpillar (+2%) et 3M (+1,7%), mais Boeing BA.N (-0,02%) est resté à l'écart, pénalisé par l'annonce d'une baisse de ses livraisons sur les sept premiers mois de l'année. Le S&P-500 a regagné 1,48% et le Nasdaq Composite s'est adjugé de son côté 1,95%, soutenu par un rebond des valeurs technologiques, notamment Apple qui a repris plus de 4,2%. EN ASIE La tendance asiatique est à son tour portée par un regain d'espoir sur le front commercial. La Bourse de Tokyo gagne 1,06%, sa plus forte progression depuis un mois, les secteurs des semi-conducteurs et les fournisseurs d'Apple en tête. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale progresse de 0,84%, à un plus haut de dix jours. TAUX Le rendement des Treasuries à 10 ans recule légèrement, autour de 1,678%, après avoir pris près de six points de base la veille avec le retour de l'appétit pour le risque. CHANGES Le yen repart à la hausse en réaction au ralentissement plus fort que prévu de la production industrielle chinoise. La devise nippone reprend 0,22% face au dollar, après avoir abandonné mardi 1,4% - sa plus forte progression journalière depuis mars 2018 - grâce aux concessions américaines à la Chine. Face un panier de devises internationales, le dollar est quasiment inchangé. De son côté, l'euro est stable autour de 1,1170. PÉTROLE Les cours du pétrole repartent à la baisse, pénalisés par l'annonce d'une augmentation inattendue des stocks américains de brut et par le ralentissement de la production industrielle en Chine. Ils effacent ainsi une partie des gains enregistrés mardi à la suite des signes d'accalmie sur le front commercial. Le contrat septembre sur le brut léger américain perd 1,21% à 56,41 dollars le baril, contre un pic à 57,47 mardi. Le Brent de mer du Nord cède 1%, reculant à 60,75 dollars, après avoir pris environ 4,7% la veille. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 PIB (1ère estimation) T2 -0,1% +0,4% - sur un an, données brutes -0,3% +0,6% - sur un an, données CVS +0,1% +0,7% FR 06h45 Inflation IPCH (déf.) juillet -0,2% -0,2% - sur un an +1,3% +1,3% GB 08h30 Prix de détail juillet 0,0% +0,1% - sur un an +2,8% +2,9% EZ 09h00 PIB, estimation rapide T2 +0,2% +0,2% - sur un an +1,1% +1,1% 09h00 Production industrielle juin -1,4% +0,9% - sur un an -1,2% -0,5% US 12h30 Prix à l'importation juillet 0,0% -0,9% Prix à l'exportation 0,0% -0,7% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 20670,86 +215,42 +1,05% +3,28% Topix 1497,34 +10,77 +0,72% +0,22% Hong Kong 25431,21 +149,91 +0,59% -1,60% Taiwan 10449,34 +86,68 +0,84% -2,44% Séoul 1939,82 +13,99 +0,73% -4,96% Singapour 3158,91 +12,18 +0,39% +2,94% Shanghaï 2819,81 +22,55 +0,81% +13,07% Sydney 6571,40 +2,90 +0,04% +16,38% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 26279,91 +372,54 +1,44% +12,66% S&P-500 2926,32 +42,57 +1,48% +16,73% Nasdaq 8016,36 +152,95 +1,95% +20,81% Nasdaq 100 7728,15 +166,47 +2,20% +22,09% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1466,26 +8,47 +0,58% +10,13% Eurostoxx 50 3357,16 +30,61 +0,92% +11,85% CAC 40 5363,07 +52,76 +0,99% +13,37% Dax 30 11750,13 +70,45 +0,60% +11,28% FTSE 7250,90 +24,18 +0,33% +7,77% SMI 9786,24 +26,22 +0,27% +16,10% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1167 1,1169 -0,02% -2,63% Dlr/Yen 106,49 106,73 -0,22% -3,41% Euro/Yen 118,94 119,22 -0,23% -5,77% Dlr/CHF 0,9764 0,9764 +0,00% -0,51% Euro/CHF 1,0906 1,0907 -0,01% -3,09% Stg/Dlr 1,2052 1,2058 -0,05% -5,53% Indice $ 97,8080 97,8120 -0,00% +1,70% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6120 -0,0030 Bund 2 ans -0,8690 +0,0060 OAT 10 ans -0,3134 +0,0030 +29,86 Treasury 10 ans 1,6778 -0,0020 Treasury 2 ans 1,6339 -0,0350 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 56,42 57,10 -0,68 -1,19% +23,16% Brent 60,75 61,30 -0,55 -0,90% +12,19% (Édité par Marc Angrand)

