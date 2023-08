* Le CAC 40 attendu en baisse de 0,05%, le Stoxx 600 de 0,04%



* Wall Street a fini dans le vert, l'Asie en ordre dispersé



* Chute des exportations et importations de la Chine en juillet



Les investisseurs attendent encore les données US et chinoises sur l'inflation







par Blandine Henault



PARIS, 8 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note légèrement baissière mardi à l'ouverture, alors que la prudence domine auprès des investisseurs qui tentent de jauger l'état de l'économie mondiale après de récentes statistiques contrastées.



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,05% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent un repli de 0,05% pour le Dax à Francfort, de 0,11% pour le FTSE à Londres et de 0,04% pour le STOXX 600.



Les indices européens ont déjà clôturé la veille sur une note hésitante avant la parution de chiffres très attendus sur l'inflation en Chine (mercredi) et aux Etats-Unis (jeudi), qui devraient permettre d'évaluer l'état du ralentissement économique dans les deux grandes puissances économiques mondiales et de donner des indices sur la trajectoire de politique monétaire de la Réserve fédérale et de la Banque populaire de Chine.



Les opérateurs de marché ont pris connaissance dans la nuit des chiffres de la balance commerciale chinoise qui ont fait ressortir une baisse plus marquée que prévu des exportations en juillet (-14,5% contre -12,5% attendu). Les importations chinoises ont aussi reculé de 12,4% contre un consensus à -5%.



En Europe, sont attendus à 6h00 GMT les chiffres définitifs de l'inflation en Allemagne pour le mois de juillet.



A WALL STREET



A l'issue d'une séance en dents de scie, la Bourse de New York a fini en hausse lundi, marquant un rebond après les pertes de la semaine précédente et alors que les investisseurs ont privilégié les prises de position en amont de la publication des données sur l'inflation aux Etats-Unis.



L'indice Dow Jones a gagné 1,16% à 35.473,13 points. Le S&P-500 , plus large, a pris 0,90%, à 4.518,44 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,61% à 13.994,40 points.







EN ASIE



La Bourse de Tokyo progresse de 0,33%, dans la foulée de la clôture positive à Wall Street, même si la saison de publications de résultats d'entreprises qui bat son plein au Japon limite les gains.



En Asie, la Bourse de Hong Kong recule de 1,37%, pénalisée par les chiffres décevants de la balance commerciale chinoise tandis que les indices de Chine continentale font du surplace.



TAUX/CHANGES



Le yuan offshore affiche un repli limité en dépit des mauvais chiffres du commerce extérieur chinois.



"Les marchés sont devenus de plus en plus insensibles aux données économiques chinoises décevantes (...) nous arrivons à un point où des indicateurs faibles vont juste renforcer les anticipations d'un renforcement du soutien monétaire", observe Carol Kong, stratège sur les changes chez Commonwealth Bank of Australia.



De son côté, le dollar profite de sa qualité d'actif refuge et gagne 0,2% face à un panier de devises de référence.



L'euro cède 0,08% à 1,0993 dollar.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans cède plus de trois points de base, à 4,044%.



PÉTROLE



Les cours du brut évoluent peu, tiraillés d'une part entre la forte baisse des importations chinoises en juillet qui alimentent les craintes sur la demande et d'autre part les baisses de production de l'Arabie saoudite et la Russie qui contraignent l'offre.



Le baril de Brent de la mer du Nord gagne 0,04% à 85,37 dollars et celui du brut léger américain (WTI) prend 0,1% à 82,02 dollars.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 AOUT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Inflation IPCH juillet 6,5% 6,5% FR 06h45 Emploi salarié T2 (Reportage Blandine Hénault, avec Rae Wee à Singapour, édité par)