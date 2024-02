* Les marchés européens sont vus en déclin à l'ouverture



* De nombreux indicateurs attendus cette semaine incitent à la prudence



* L'inflation japonaise a surpris à la hausse



PARIS, 27 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en repli mardi, avant de nombreux indicateurs et alors que l'inflation japonaise a surpris à la hausse.



Selon les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien s’afficherait en baisse de 0,19% à l'ouverture. Les contrats à terme suggèrent un recul à l'ouverture de 0,17% pour le FTSE à Londres, de 0,2% pour le Dax à Francfort et de 0,18% pour l'EuroStoxx 50.



Les investisseurs se préparent à une salve de données cette semaine, dont celle sur l'inflation PCE jeudi aux Etats-Unis, l'indicateur de la dynamique des prix privilégié par la Réserve fédérale.



L'inflation dans la zone euro est attendue vendredi. Une lecture plus forte qu'attendu pousserait la Banque centrale européenne à réitérer que les taux demeureraient restrictifs plus longtemps, un risque pour l'activité européenne.



"Bien que les économies européennes aient généralement bien résisté à la tempête économique jusqu'à présent, nous continuons à nous attendre à une croissance faible à court terme (...). Les risques se sont déplacés vers des baisses de taux plus tardives et moins nombreuses plutôt que plus précoces et plus nombreuses", résument les stratégistes de Nomura.



La publication mardi d'un indicateur d'inflation plus fort que prévu au Japon, en hausse de 2% sur un an pour l'indicateur sous-jacent contre 1,8% attendu, ravive les craintes que les pressions sur les prix ne se révèlent plus persistantes qu'attendu.



Plusieurs indicateurs de second ordre seront publiés mardi: la confiance des ménages en Allemagne, en France et aux Etats-Unis, le crédit au privé en zone euro et l'indicateur américain des biens durables.



Des émissions importantes d'obligations souveraines américaines pourraient inciter les investisseurs à la prudence: 127 milliards de dollars de dette seront émis mardi, et 42 milliards mercredi.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en légère baisse lundi dans l'attente de la publication des données sur l'inflation, la confiance des consommateurs ou encore l'activité manufacturière qui pourraient influencer le calendrier de baisse attendue des taux d'intérêt par la Fed.



L'indice Dow Jones a cédé 0,16%, ou 62,30 points, à 39.069,23 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 19,27 points, soit 0,38% à 5.069,53 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 20,57 points (0,13%) à 15.976,251.



EN ASIE



La Bourse de Tokyo a fini quasiment stable mardi, les pertes du secteur des semiconducteurs ayant été compensées par les gains du secteur de la sidérurgie. L'indice Nikkei a gagné 0,01% à 39.239,52 points et le Topix, plus large, a pris 0,18% à 2.678,48 points.



Le poids lourd du secteur des puces Advantest a cédé 2,12%.



Les marchés chinois progressent, soutenus par les valeurs liées à l'intelligence artificielle. Le SSE Composite de Shanghai prend 0,6%, le CSI 300 0,55%.



TAUX



Les rendements américains sont stables avant les commandes de biens durables et l'indicateur de confiance du consommateur.



Le rendement du Treasury à dix ans recule de 1,7 point de base à 4,2815%, tandis que le taux à deux ans est inchangé à 4,7077%.



CHANGES



Le yen se renforce après un indicateur d'inflation plus fort qu'attendu.



Le dollar décline de 0,07% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro se maintient à 1,085 dollar et la livre sterling à 1,2678 dollar.



En Asie, le yen se renforce de 0,13% à 150,49 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien s'octroie 0,11% à 0,6547 dollar.



PÉTROLE



Le brut est en légère hausse, malgré les derniers commentaires de Jeffrey Schmid, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, qui a rappelé que la banque centrale devait faire preuve de patience avant de baisser ses taux.



Le Brent avance de 0,13% à 82,64 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,18% à 77,72 dollars.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 FEVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Indice du moral des mars -29,0 -29,7



consommateurs (GfK) FR 07h45 Indice de confiance des février 92 91



ménages (Insee) EZ 09h00 Masse monétaire M3 sur un an janvier +0,3% +0,1%



Crédit aux entreprises n.d. +0,4%



non-financières



Prêts aux ménages n.d. +0,3% USA 15h00 Confiance du consommateur 115,0 114,8



