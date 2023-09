* Wall Street a fini dans le rouge mardi avec Oracle



* Publication à 12h30 GMT des prix à la consommation aux Etats-Unis



* A suivre le PIB britannique et la production industrielle en zone euro



* Le pétrole au plus haut depuis novembre 2022



par Claude Chendjou



PARIS, 13 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi avant la publication des données mensuelles sur les prix à la consommation aux Etats-Unis qui pourraient influer sur les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine.



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,38% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,48% et le FTSE 100 à Londres 0,35%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en recul de 0,47%.



Les marchés prendront connaissance à 12h30 GMT des chiffres de l'inflation américaine pour le mois d'août. Le consensus Reuters prévoit une accélération de la hausse des prix à la consommation (CPI), à 0,6% d'un mois sur l'autre (contre +0,2% en juillet), et 3,6% sur un an (contre +3,2% le mois précédent). En revanche, l'inflation de base, dite core CPI, est attendue en ralentissement à 4,3% sur un an.



Dans ce contexte, les investisseurs devraient opter pour la prudence, d'autant que la récente envolée des prix pétroliers a réveillé les craintes d'une inflation persistante.



"Les gens s'inquiètent un petit peu de la remontée plutôt agressive des prix de l'énergie ces dernières semaines, et cela donne lieu à quelque préoccupations pour l'horizon jusqu'à novembre", mois lors duquel certains investisseurs anticipent que la Fed relèvera à nouveau ses taux après une pause attendue pour la réunion du 20 septembre, a commenté Thomas Hayes, président de Great Hill Capital.



"Tous les éléments que nous recevrons d'ici la réunion de novembre seront importants, particulièrement ceux liés à l'inflation", a renchéri Art Hogan, stratège marchés chez B Riley Wealth.



Les investisseurs attendent aussi les données sur le PIB britannique et les chiffres de la production industrielle en zone euro pour le mois de juillet.



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en baisse mardi sur fond de hausse des prix du pétrole, tandis qu'Oracle a pesé sur les nouvelles technologies après avoir fait état de prévisions moroses.



L'indice Dow Jones a cédé 0,05% à 34.645,99 points.



Le S&P-500, plus large, a perdu 0,57% à 4.461,91 points.



Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,04% à 13.773,62 points.



Les prix du pétrole ont confirmé leur tendance haussière récente et alimenté l'hypothèse que la persistance de l'inflation pousse la Fed à maintenir des taux d'intérêt élevés plus longtemps qu'attendu.



Oracle a chuté mardi de plus de 13%, s'établissant à un plus bas depuis juin, après avoir annoncé un objectif de chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le trimestre en cours.



Cela a contribué à la baisse d'autres géants de l'informatique dématérialisée ("cloud"), Amazon et Microsoft, tous deux en repli de plus de 1%, affectés aussi par la hausse des rendements obligataires.



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei grappille 0,07% à 32.800,46 points et le Topix, plus large, progresse de 0,12% à 2.382,78 points à l'approche de la clôture, les indices étant tirés par les valeurs susceptibles de résister à une hausse des taux d'intérêt. L'opérateur télécoms KDDI prend ainsi 1,53% et Mitsubishi UFJ Financial Group 2,58%.



L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) est pour sa part stable.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,9% et le CSI 300 cède 1,03%.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:



CHANGES/TAUX



En attendant les chiffres de l'inflation américaine, le dollar est stable (+0,05%) face à un panier de devises de référence.



La monnaie japonaise, qui a profité récemment des commentaires du gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, sur une possible fin des taux négatifs, repart à la baisse, à 147,38 yens pour un dollar.



L'euro se négocie à 1,0746 dollar, pratiquement inchangé (-0,06%), à la veille des décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Sur le marché obligataire, les rendements des Treasuries à dix ans et à deux ans évoluent dans une fourchette étroite, prenant chacun environ 2,5 points de base, à respectivement 4,2902% et 5,0284%.







PÉTROLE



Le marché pétrolier est à un sommet de près de dix mois avant la publication des données sur l'inflation américaine alors que les investisseurs tentent de faire le tri entre les perturbations sur la production libyenne, la réduction de l'offre de l'Opep+ et l'évolution défavorable de la conjoncture mondiale.



Le Brent prend encore 0,27% à 92,31 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,30% à 89,11 dollars après un bond de près de 2% en clôture mardi.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MERCREDI PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 06h00 Produit intérieur brut (PIB) juillet -0,2% +0,5%



- sur un an +0,4% +0,9% EZ 09h00 Production industrielle juillet -0,7% +0,5%



- sur un an -0,3% -1,2% USA 12h30 Indice des prix à la août +0,6% +0,2%



consommation (CPI)



- sur un an +3,6% +3,2% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)