* Le CAC 40 attendu en hausse de 0,06%, le Stoxx 600 de 0,08%



* De nombreux indicateurs d'inflation sont attendus vendredi



* Les investisseurs européens se préparent à la prochaine réunion de la BCE



PARIS, 31 mai (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues incertaines vendredi, alors que des indicateurs cruciaux d'inflation sont attendus au cours de la séance et que la prochaine réunion de la Banque centrale européenne (BCE) se profile.



Selon les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien s’afficherait en hausse de 0,06% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent une avancée sans direction, contre une baisse de 0,14% pour le Dax à Francfort, et une progression de 0,08% pour l'EuroStoxx 50.



De nombreux indicateurs de premier plan sont attendus au cours de la séance. L'indicateur d'inflation en zone euro est attendu à 09h00 GMT, alors que la BCE se réunira jeudi prochain. La banque centrale a insisté à plusieurs reprises sur le caractère volatil de l'inflation sur les prochains mois, mais un chiffre supérieur au consensus n'en inquièterait pas moins les marchés, qui se positionnent déjà pour les réunions d'après juin.



La BCE doit en effet baisser ses taux lors de sa prochaine réunion, mais ses décisions suivantes dépendront du flux de données, qui a pu surprendre à la hausse ces dernières semaines.



L'indicateur d'inflation en France, qui sera publié avant l'ouverture à 06h45, pourrait donner un avant-goût des chiffres européens et dicter le ton en début de séance.



Les investisseurs se focaliseront ensuite sur l'inflation PCE, l'indicateur de la dynamique des prix favori de la Réserve fédérale, confrontée à une inflation persistante qui a éloigné la perspective de baisses de taux en 2024.



Le rythme de croissance de l'indicateur est attendu stable, en hausse de 2,7% sur un an en mai, comme en avril. Pour autant, la moindre surprise, à la hausse comme à la baisse, serait susceptible de faire varier fortement des marchés suspendus à la publication de ces données.



LES VALEURS À SUIVRE :



À WALL STREET



La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, plombée par le secteur technologique après les prévisions décevantes de Salesforce, tandis que les investisseurs ont aussi pris en compte des données montrant que l'économie américaine a progressé plus lentement qu'attendu au premier trimestre.



L'indice Dow Jones a cédé 0,86%, ou 330,06 points, à 38.111,48 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 31,47 points, soit 0,60%, à 5.235,48 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 183,50 points (1,08%) à 16.737,08 points.



Salesforce a plongé de 19,7% après avoir communiqué mercredi des prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires inférieures aux attentes pour le trimestre en cours, citant la faiblesse des dépenses de ses clients pour ses services d'informatique dématérialisée.



EN ASIE



La Bourse de Tokyo rebondit d'un plus bas d'un mois vendredi, les rendements américains se repliant alors que les investisseurs espèrent que la Fed baissera ses taux cette année. L'indice Nikkei a perdu 1,17% à 38.646,11 points et le Topix, plus large, a cédé 0,49% à 2.741,34 points.



Les groupes de semi-conducteurs reculent, le fournisseur d'équipements de production de semi-conducteurs Tokyo Electron cédant 2,72%.



Les indices chinois progressent, les investisseurs se positionnant avant les chiffres d'inflation américains. L'indice hongkongais Hang Seng grignote 0,92%, le SSE Composite de Shanghai prend 0,21%, le CSI 300 0,13%.



TAUX



Les rendements demeurent stables avant les indicateurs de vendredi.



Le rendement du Treasury à dix ans est inchangé à 4,5501%, tandis que le taux à deux ans se maintient à 4,9289%.



CHANGES



Le dollar rebondit après avoir nettement reculé jeudi, les marchés se positionnant pour la publication de l'inflation PCE plus tard dans la journée.



Le dollar progresse de 0,12% face à un panier de devises de référence , tandis que l'euro perd 0,14% à 1,0817 dollar, et la livre sterling 0,08% à 1,272 dollar.



En Asie, le yen est stable à 156,79 yens pour un dollar, le dollar australien s'octroie 0,06% à 0,6636 dollar.



PÉTROLE



Le brut recule, alors que les chiffres de l'Energy Information Administration ont montré que les stocks de gasoil avaient progressé la semaine dernière, faisant craindre que la demande ne soit plus faible qu'anticipé cet été.



Le Brent décline de 0,13% à 81,75 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 0,31% à 77,67 dollars.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 31 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Ventes au détail avril -0,1% 1,8%



-sur un an n.d. 0,3% FR 06h45 Dépenses de consommation avril 0,2% 0,4% FR 06h45 PIB (définitif) T1 0,2% 0,2% FR 06h45 Inflation IPCH (préliminaire) mai 0,2% 0,6%



-sur un an 2,5% 2,4% FR 06h45 Prix à la production avril n.d. -0,2%



-sur un an n.d. -7,5% ZE 09h00 Inflation (préliminaire) sur mai 2,5% 2,4%



un an US 12h30 Inflation PCE mai 0,3% 0,3%



-sur un an 2,7% 2,7%



-Dépenses de consommation 0,3% 0,8% (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Zhifan Liu)