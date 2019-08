Point marchés-L'Europe attendue sans grand changement, la croissance allemande inquiète (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe, croissance allemande) * L'Europe pourrait ouvrir proche de l'équilibre * L'Asie profite des espoirs sur le commerce * La production industrielle chinoise ralentit plus que prévu * Le PIB allemand et celui de la zone euro au menu du jour par Laetitia Volga PARIS, 14 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient marquées une pause mercredi à l'ouverture, les signes de détente sur le front commercial entre les Etats-Unis et la Chine ayant été tempérés par des nouvelles inquiétantes sur l'économie allemande. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,13% à l'ouverture et le FTSE à Londres 0,2%. Les futures sur le Dax à Francfort se sont retournés à la baisse (-0,02%) après l'annonce d'une contraction de l'économie allemande au deuxième trimestre en raison d'une chute des exportations liée à la dégradation de la demande étrangère et à la montée des barrières douanières. Autre donnée macroéconomique peu encourageante, la croissance de la production industrielle chinoise a ralenti plus qu'attendu en juillet, à un plus bas de plus de 17 ans, soulignant les difficultés croissantes de l'économie chinoise sur fond de tensions commerciales avec les Etats-Unis. Ces statistiques ravivent les craintes sur le ralentissement de la croissance économique mondiale malgré l'annonce mardi par l'administration Trump d'un report de trois mois, de septembre à décembre, du relèvement des droits de douane sur certains produits chinois - essentiellement dans le secteur électronique. Le marché prendra connaissance à 09h00 GMT des premiers chiffres du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre dans l'ensemble la zone euro. La croissance est attendue à 0,2%. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Le Dow Jones a fini mardi sur un gain de 1,44%. L'optimisme sur le front commercial a profité aux poids lourds industriels de l'indice comme Caterpillar (+2%) et 3M (+1,7%), mais Boeing BA.N (-0,02%) est resté à l'écart, pénalisé par l'annonce d'une baisse de ses livraisons sur les sept premiers mois de l'année. Le S&P-500 a regagné 1,48% et le Nasdaq Composite s'est adjugé de son côté 1,95%, soutenu par un rebond des valeurs technologiques, notamment Apple qui a repris plus de 4,2%. EN ASIE La tendance asiatique est à son tour portée par un regain d'espoir sur le front commercial. La Bourse de Tokyo a gagné 0,98%, sa plus forte progression depuis près d'un mois, les secteurs des semi-conducteurs et les fournisseurs d'Apple en tête. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale progresse de 0,68%, à un plus haut de dix jours. TAUX Le rendement du Bund à 10 ans perd plus d'un point de bas pour tomber à -0,624%, un plus bas record, en réaction à la contraction du PIB allemand. Le rendement des Treasuries à 10 ans recule légèrement, autour de 1,676%, après avoir pris près de six points de base la veille avec le retour de l'appétit pour le risque. CHANGES Le yen repart à la hausse en réaction au ralentissement plus fort que prévu de la production industrielle chinoise. La devise nippone reprend 0,33% face au dollar, après avoir abandonné mardi 1,4% - son plus fort repli en une séance depuis mars 2018 - grâce aux concessions américaines à la Chine. Face un panier de devises internationales, le dollar est quasiment inchangé. De son côté, l'euro est stable autour de 1,1170. PÉTROLE Les cours du pétrole repartent à la baisse, pénalisés par l'annonce d'une augmentation inattendue des stocks américains de brut et par le ralentissement de la production industrielle en Chine. Ils effacent ainsi une partie des gains enregistrés mardi à la suite des signes d'accalmie sur le front commercial. Le contrat septembre sur le brut léger américain perd 1% à 56,5 dollars le baril, contre un pic à 57,47 mardi. Le Brent de mer du Nord cède 0,8%, reculant à 60,85 dollars, après avoir pris environ 4,7% la veille. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Inflation IPCH (déf.) juillet -0,2% -0,2% - sur un an +1,3% +1,3% GB 08h30 Prix de détail juillet 0,0% +0,1% - sur un an +2,8% +2,9% EZ 09h00 PIB, estimation rapide T2 +0,2% +0,2% - sur un an +1,1% +1,1% 09h00 Production industrielle juin -1,4% +0,9% - sur un an -1,2% -0,5% US 12h30 Prix à l'importation juillet 0,0% -0,9% Prix à l'exportation 0,0% -0,7% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 20655,13 +199,69 +0,98% +3,20% Topix 1499,50 +12,93 +0,87% +0,36% Hong Kong 25408,92 +127,62 +0,50% -1,69% Taiwan 10427,73 +65,07 +0,63% -2,64% Séoul 1938,37 +12,54 +0,65% -5,03% Singapour 3149,88 +3,15 +0,10% +2,64% Shanghaï 2814,63 +17,37 +0,62% +12,86% Sydney 6595,90 +27,40 +0,42% +16,82% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 26279,91 +372,54 +1,44% +12,66% S&P-500 2926,32 +42,57 +1,48% +16,73% Nasdaq 8016,36 +152,95 +1,95% +20,81% Nasdaq 100 7728,15 +166,47 +2,20% +22,09% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1466,26 +8,47 +0,58% +10,13% Eurostoxx 50 3357,16 +30,61 +0,92% +11,85% CAC 40 5363,07 +52,76 +0,99% +13,37% Dax 30 11750,13 +70,45 +0,60% +11,28% FTSE 7250,90 +24,18 +0,33% +7,77% SMI 9786,24 +26,22 +0,27% +16,10% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1169 1,1169 +0,00% -2,62% Dlr/Yen 106,38 106,73 -0,33% -3,52% Euro/Yen 118,83 119,22 -0,33% -5,86% Dlr/CHF 0,9758 0,9764 -0,06% -0,57% Euro/CHF 1,0898 1,0907 -0,08% -3,16% Stg/Dlr 1,2058 1,2058 +0,00% -5,47% Indice $ 97,8030 97,8120 -0,01% +1,69% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6220 -0,0120 Bund 2 ans -0,8740 +0,0020 OAT 10 ans -0,3254 -0,0090 +29,66 Treasury 10 ans 1,6761 -0,0040 Treasury 2 ans 1,6380 -0,0310 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 56,50 57,10 -0,60 -1,05% +23,34% Brent 60,85 61,30 -0,45 -0,73% +12,37% (Édité par Marc Angrand)

