Point marchés-L'Europe attendue sans relief avant les "minutes" de la Fed

* Stabilité des marchés asiatiques avant la Fed, puis Jackson Hole vendredi * Trump étudie la possibilité de moins taxer salaires et plus-values * Le président américain défend la confrontation avec Pékin sur le commerce * Le CAC 40 attendu stable, le Dax et le FTSE en très léger repli par Juliette Rouillon PARIS, 21 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement mercredi à l'ouverture dans des marchés prudents en attendant le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine qui pourrait donner de nouvelles indications sur l'évolution des taux d'intérêt aux Etats-Unis. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait être quasiment inchangé à l'ouverture, tandis que le Dax à Francfort pourrait perdre 0,02% et le FTSE à Londres 0,07%. Les investisseurs restent partagés entre d'un côté les craintes de récession aux Etats-Unis et l'inquiétude face à la guerre commerciale entre Washington et Pékin qui s'éternise, et de l'autre l'espoir que les grandes économies bénéficient de mesures de soutien monétaires et fiscales, avec baisses de taux. Après des annonces allant dans ce sens en Allemagne et en Chine, le président américain Donald Trump a confirmé mardi que son administration étudiait la possibilité de réduire la fiscalité sur les salaires comme sur les plus-values boursières, tout en précisant qu'il n'était pas question de prendre de décisions dans l'immédiat. Dans ce contexte, le marché est suspendu aux "minutes" de la Fed attendues après la clôture en Europe mercredi, puis celles de la dernière réunion de la Banque centrale européenne jeudi, avant l'intervention au symposium de Jackson Hole vendredi du président de la Fed, Jerome Powell. Sur le front du commerce, Trump ne montre aucun signe de souplesse dans le conflit avec Pékin, ayant déclaré mardi que la confrontation était nécessaire malgré son impact négatif à court terme sur l'économie américaine et approuvé une vente de huit milliards de dollars d'avions de combat à Taiwan. La crise politique à Hong Kong - qui a poussé Alibaba a retarder son entrée en Bourse prévue fin août, selon deux source proches du dossier - ainsi que les situations de blocage en Italie, comme au Royaume-Uni sur le Brexit, incitent également les intervenants à faire preuve d'attentisme. Le président italien Sergio Mattarella a accepté mardi soir la démission du chef du gouvernement, Giuseppe Conte, et va entamer dès mercredi des consultations politiques resserrées dans le temps pour déterminer s'il est possible de mettre en place une nouvelle coalition. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse mardi après trois séances de rebond, les investisseurs ayant de nouveau délaissé les actions au profit des valeurs refuges, comme le yen ou les obligations d'Etat, dans l'attente de précisions sur les intentions de la Réserve fédérale face au ralentissement économique. L'indice Dow Jones a perdu 173,35 points, soit 0,66%, à 25.962,44 et le S&P-500, plus large, a cédé 23,14 points, soit 0,79%, à 2.900,51. Le Nasdaq Composite a reculé de 54,25 points, soit 0,68%, à 7.948,56. Le S&P avait gagné près de 3% sur les trois séances précédentes grâce aux espoirs de relance et de baisse de taux aux Etats-Unis, en zone euro et en Chine, ramenant à moins de 3,5% son repli par rapport à son record de clôture du 26 juillet. EN ASIE La Bourse de Tokyo est en baisse d'environ 0,4% en fin de séance. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) est stable après trois séances consécutives de hausse. TAUX Dans la perspective de baisses de taux par les grandes banques centrales pour résister au ralentissement mondial, le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans recule à 1,57% contre un pic de 1,625% lundi. CHANGES Le dollar se stabilise avec la baisse des rendements après avoir atteint un record de trois semaines, en attendant les minutes de la Fed et Jackson Hole. . PÉTROLE Sur le marché du pétrole, le Brent est au-dessus des 60 dollars le baril pour la première fois depuis une semaine à la suite d'un rapport de l'American Petroleum Institute (API), publié après la clôture de Wall Street, qui a montré une baisse plus forte que prévu des stocks pétroliers aux Etats-Unis, en attendant les chiffres officiels dans l'après-midi. Les inquiétudes sur la croissance mondiale continuent toutefois de limiter les gains. Le contrat septembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,46% à 56,39 dollars le baril et l'échéance octobre sur le Brent prend 0,57% à 60,37 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 21 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 08h30 Situation budgétaire hors juillet -£2,70 mds +£7,152 banques mds USA 14h00 Reventes de logements juillet 5,39 mlns 5,27 mlns (annualisé) - évolution en % +2,5% -1,7% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 20610,03 -67,19 -0,32% +2,97% Topix 1496,98 -9,79 -0,65% +0,19% Hong Kong 26255,49 +23,95 +0,09% +1,59% Taiwan 10528,81 +6,31 +0,06% -1,70% Séoul 1963,45 +3,20 +0,16% -3,80% Singapour 3124,57 -11,38 -0,36% +1,82% Shanghaï 2883,75 +3,75 +0,13% +15,63% Sydney 6485,50 -59,50 -0,91% +14,86% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 25962,44 -173,35 -0,66% +11,30% S&P-500 2900,51 -23,14 -0,79% +15,70% Nasdaq 7948,56 -54,25 -0,68% +19,79% Nasdaq 100 7664,47 -54,85 -0,71% +21,08% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1461,95 -9,98 -0,68% +9,81% Eurostoxx 50 3350,23 -18,96 -0,56% +11,62% CAC 40 5344,64 -26,92 -0,50% +12,98% Dax 30 11651,18 -64,19 -0,55% +10,34% FTSE 7125,00 -64,65 -0,90% +5,90% SMI 9770,39 -55,20 -0,56% +15,91% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1092 1,1099 -0,06% -3,29% Dlr/Yen 106,47 106,22 +0,24% -3,44% Euro/Yen 118,11 117,90 +0,18% -6,43% Dlr/CHF 0,9791 0,9778 +0,13% -0,23% Euro/CHF 1,0862 1,0853 +0,08% -3,48% Stg/Dlr 1,2148 1,2168 -0,16% -4,77% Indice $ 98,2340 98,1900 +0,04% +2,14% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6770 +0,0140 Bund 2 ans -0,9060 +0,0000 OAT 10 ans -0,4075 +0,0060 +26,95 Treasury 10 ans 1,5791 +0,0200 Treasury 2 ans 1,5263 +0,0120 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 56,39 56,13 +0,26 +0,46% +23,10% Brent 60,37 60,03 +0,34 +0,57% +11,49% (Avec Swati Pandey et Wayne Cole)