* Peu de changement en vue pour les indices européens



* Powell (Fed) doit s'exprimer à 15h00 GMT au Congrès



* Les rendements obligataires américains reculent, le dollar aussi



par Laetitia Volga



PARIS, 7 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sans grand changement mardi, à quelques heures de l'intervention très attendue du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, au Congrès à Washington.



Les premières indications disponible donnent une parfaite stabilité pour le CAC 40 parisien à l'ouverture, un gain de 0,03% pour le Dax à Francfort , de 0,16% pour le FTSE à Londres et un repli de 0,05% pour l'EuroStoxx 50.



A deux semaines de la prochaine réunion de politique monétaire, Jerome Powell sera entendu à 15h00 GMT par la commission bancaire du Sénat américain, avant une audition similaire devant la Chambre des représentants mercredi.



Les observateurs seront attentifs aux indications qu'il pourrait faire sur le marché du travail américain, l'évolution des conditions économiques depuis la réunion de février et la trajectoire de l'inflation.



Après avoir mené une remontée des taux d'intérêt à un rythme soutenu l'année dernière, la Fed a opté lors de ses deux dernières réunions pour un relèvement de 25 points de base. Mais la résilience de l'économie et la ténacité de l'inflation observées depuis ont alimenté les craintes que la banque centrale se fasse à nouveau plus agressive.



Les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent à 76% la probabilité que la Fed augmente ses taux de 25 points de base le 22 mars et à 24% la probabilité d'une augmentation d'un demi-point.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



La Bourse de New York pourrait ouvrir en légère hausse d'après les "futures" sur indices après avoir clôturé lundi sur de faibles variations.



Le retournement à la hausse des rendements obligataires après la publication d'une baisse moindre que prévu des commandes à l'industrie et la prudence, nourrie par d'importants rendez-vous cette semaine, ont freiné la hausse du marché.



L'indice Dow Jones a gagné 0,12%, ou 40,47 points, à 33.431,44 points, le S&P-500, plus large, a pris 2,78 points, soit 0,07%, à 4.048,42 points et le Nasdaq Composite a reculé de 13,27 points (0,11%) à 11.675,74 points.



Apple a grimpé de 1,9% alors que Goldman Sachs a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à l'achat, le broker misant sur un potentiel de hausse de 30% du cours de Bourse du géant de l'électronique grand public.



Le secteur de la technologie (+0,53%) a fini en hausse tandis que celui lié aux matières premières a reculé de 1,7%, pénalisé par les annonces de Pékin sur un objectif de croissance autour de 5% cette année, moindre que prévu.



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei (+0,25%) a atteint en séance un pic de trois mois et le Topix (+0,42%) un plus haut depuis novembre 2021 grâce à la détente sur le marché des emprunts d'Etat américain à long terme.



Toutefois, la nervosité avant l'audition de Jerome Powell, le rapport sur l'emploi américain et la dernière réunion de politique monétaire du gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, vendredi avant son départ à la retraite ont limité les gains, estiment les analystes.



En Chine, le CSI 300 recule de 1,07% et le SSE Composite de Shanghai de 0,72%.



TAUX/CHANGES



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans abandonne trois points de base à 3,9519%, une tendance qui freine le dollar, en repli de 0,09% face à un panier de devises de référence.



La devise américaine pourrait s'apprécier si les déclarations de Jerome Powell sont perçues comme plus "faucon" qu'anticipé, en reconnaissant par exemple que l'inflation pourrait être beaucoup plus forte que ce que la Fed pensait le mois dernier, explique Michael Hewson chez CMC Markets.



L'euro est stable à 1,068 dollar, après avoir profité la veille de la perspective d'autres hausses de taux de 50 points de base après celle prévue la semaine prochaine.



Le dollar australien (-0,39%) cède quant à lui du terrain, la RBA, la banque centrale d'Australie, ayant laissé entendre qu'elle approchait potentiellement de la fin de la remontée de son taux directeur.



PÉTROLE



Le marché du pétrole est en hausse après que des dirigeants de l'industrie ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'approvisionnement alors que la demande chinoise repart.



Le Brent gagne 0,34% à 86,47 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,32% à 80,72 dollars.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Commandes à l'industrie janvier -1,0% +3,2% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)