Point marchés-L'Europe boursière attendue en hausse à l'ouverture

* Les indices européens devraient monter à l'ouverture * Les Bourses en Asie en hausse, les futures US bien orientés * L'Ifo allemand au programme du jour par Laetitia Volga PARIS, 24 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture pour la dernière séance d'une semaine marquée à nouveau par les craintes sur le rythme de la croissance mondiale et l'inflation. Les premières indications disponibles donnent une progression de 1,05% pour le CAC 40 parisien, de 0,81% pour le Dax à Francfort, de 0,69% pour le FTSE à Londres et de 1,05% pour l'EuroStoxx 50. Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx 600 est pour l'instant en recul de 0,21% environ, le CAC 40 est quasiment inchangé (+0,012%). Pour certains acteurs du marché, la baisse récente des cours des matières premières, alimentée par les inquiétudes sur le ralentissement de l'économie, pourrait s'avérer une bonne chose dans le contexte inflationniste. Le cours du cuivre sur le London Metal Exchange s'achemine vers sa pire performance hebdomadaire depuis un an et les cours du brut vers une deuxième semaine dans le rouge. "Pour que les actions retrouvent un semblant de vigueur, il faudrait probablement (...) une reprise sans faille de la croissance en Chine, un pic des rendements des Treasuries et des prix du pétrole beaucoup plus bas. Bien qu'il s'agisse d'un défi de taille et d'une combinaison improbable à court terme, la chute des prix des matières premières, notamment du pétrole, devrait être une douce musique aux oreilles de la Réserve fédérale", a déclaré Stephen Innes, chez SPI Asset Management. Les investisseurs surveilleront l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne attendu à 08h00 GMT et celui de l'université du Michigan aux Etats-Unis à 14h00 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les principaux indices de Wall Street ont terminé en hausse jeudi, la progression des secteurs jugés défensifs et des valeurs technologiques ayant pris le dessus sur les préoccupations imputables au risque récessionniste. L'indice Dow Jones a gagné 0,64% à 30.677,36 points, le S&P-500 a pris 0,95%, à 3.795,73 points, et le Nasdaq Composite a avancé de 1,62% à 11.232,19 points. Les rendements obligataires de référence ont atteint leur plus bas niveau en deux semaines, ce qui a soutenu les valeurs de croissance, sensibles aux fluctuations des taux. Le secteur technologique a progressé de 1,44%, Microsoft de 2,26% et Apple de 2,16%. Parmi les compartiments défensifs, considérés comme des paris plus sûrs en période de crise économique, les "utilities" ont progressé de 2,35%, la santé de 2,22% et l'immobilier de 2%. Les contrats à terme signalent pour le moment une ouverture en hausse de 0,55% à 1,01% pour les trois grands indices de Wall Street. EN ASIE A Tokyo, le Nikkei monte de 1,26% à l'approche de la clôture, porté par les valeurs technologiques dans le sillage de Wall Street. Comme le reste des marchés mondiaux, les Bourses chinoises évoluent en hausse alors que les prix des matières premières refluent et que la Banque populaire de Chine a augmenté l'injection de liquidités dans le système bancaire face à l'augmentation de la demande de cash. L'indice CSI 300 gagne 0,82% et le SSE à Shanghai 0,64%. TAUX/CHANGES Le rendement des bons du Trésor à dix ans revient à 3,0927% après avoir reculé la veille à son plus bas niveau depuis deux semaines, à 3,005%, en raison des craintes que la Réserve fédérale ne provoque une récession en relevant trop rapidement ses taux. Sur le marché des changes, le dollar est orienté en légère baisse face à un panier de grandes devises de référence (-0,17%) et l'euro avance de 0,2% à 1,054 dollar. PÉTROLE Les variations sont limitées sur le marché pétrolier, tiraillé entre les craintes pour la demande avec le risque de récession et des incertitudes concernant l'offre. Le Brent perd 0,19% à 110,26 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,41% à 104,7 dollars. Sur l'ensemble de la semaine, ils affichent respectivement une perte de 2,45% et de 4,6%. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 JUIN : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 08h00 Indice Ifo du climat des juin 92,9 93,0 affaires USA 14h00 Indice de confiance du juin 50,2 50,2* Michigan (définitif) * première estimation (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)