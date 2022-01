Point marchés-L'Europe boursière repart de l'avant avec la Chine, Wall Street fermée

* L'indice Stoxx 600 prend 0,61%, le CAC 40 à Paris 0,72% * Séance calme, jour férié aux USA * Unilever réaffirme son intérêt pour une filiale de GSK * La BPC prend des mesures accommodantes pour soutenir l'économie chinoise PARIS, 17 janvier (Reuters) - Les Bourses européennes progressent à mi-séance lundi, soutenues par des nouvelles économiques en provenance de Chine jugées encourageantes, tandis que les marchés américains resteront fermés pour un jour férié aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 gagne 0,72% à 7.194,44 points à 12h00 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,42% et à Londres, le FTSE s'octroie 0,64%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,51%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,69% et le Stoxx 600 de 0,61%. Les marchés américains sont fermés pour le Martin Luther King Day et aucun indicateur majeur n'est prévu. La publication dans la matinée d'un ralentissement moins marqué que prévu de la croissance chinoise au quatrième trimestre et la décision inattendue de la Banque populaire de Chine de baisser ses taux d'intérêt pour limiter l'essoufflement de l'économie permettent aux indices européens d'effacer une partie du repli de vendredi. Les analystes s'attendent à un nouvel assouplissement de la politique monétaire de l'institution chinoise, dont l'orientation irait encore davantage à l'opposé de celles d'autres grandes banques centrales, la Réserve fédérale américaine en tête. Le comité de politique monétaire de la Fed se réunit les 25 et 26 janvier et les investisseurs tablent sur un cycle de hausse des taux à partir du mois de mars. Avant ce rendez-vous, la semaine qui commence sera ponctuée notamment par les publications de résultats d'entreprises de premier plan dont ceux de Goldman Sachs, Bank of America, Netflix et ASML. "Une chose qui a été une surprise très positive pour nous l'année dernière, en particulier vers la fin de l'année, a été la bonne tenue des marges des entreprises", a déclaré Marija Veitmane, stratège senior chez State Street Global Markets. "Les entreprises ont été en mesure de répercuter la hausse des coûts sur le consommateur final et c'était une nouvelle très encourageante pour nous. C'est exactement ce que nous rechercherons cette fois-ci", a-t-elle ajouté. VALEURS EN EUROPE En Bourse, Renault a pris jusqu'à 2,8% en séance avant de réduire ses gains à 0,49%, le constructeur automobile français ayant publié une baisse de ses ventes mondiales en 2021 mais une hausse de ses ventes à particuliers, les plus rémunératrices. Tirant le FTSE 100 à la hausse, GlaxoSmithKline prend 3,79% après avoir rejeté une offre de 50 milliards de livres (60 milliards d'euros) d'Unilever (-8,07%) sur son activité de santé grand public. Credit Suisse abandonne 1,55% après l'annonce de la démission de son président, Antonio Horta-Osorio, à la suite de violations des restrictions contre la pandémie de COVID-19. Du côté des avis des analystes, EDF perd 2% après l'abaissement de recommandation de HSBC à "conserver" tandis que Publicis (+1,91%) bénéficie d'un relèvement d'objectif de cours d'UBS de 62 euros à 71 euros. TAUX Les rendements de référence de la zone euro sont en hausse. Celui du Bund allemand à dix ans s'affiche à -0,027%, en hausse de deux points de base, et son équivalent français monte quasiment de trois points, à 0,352%, au plus haut depuis mars 2020. "La perspective d'une hausse de taux de la Fed en mars et l'ampleur du cycle de hausse maintiennent le marché sous pression (...) Les rendements du Bund et des obligations d'État européennes devraient suivre la direction de ceux du Trésor américain", ont déclaré les analystes de Commerzbank. Le rendement des Treasuries à dix ans a inscrit la semaine dernière un pic de deux ans, à 1,808%. CHANGES Sur le marché des changes, le dollar est stable face à un panier de devises internationales et l'euro s'échange à 1,1411 dollar. PÉTROLE Les cours du pétrole évoluent sans tendance claire, tiraillés entre la limitation de la production des pays membres de l'Opep et l'augmentation de la production libyenne. Le Brent cède 0,24% à 85,85 dollars le baril après un pic depuis octobre 2018 à 86,71 dollars. Le brut américain (West Texas Intermediate) grappille 0,04% à 83,85 dollars le baril, après avoir atteint 84,78 dollars, son plus haut niveau depuis le 10 novembre. PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 35844,00 fermée fermée S&P-500 4665,75 fermée fermée Nasdaq-100 15629,00 fermée fermée "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 35911,81 -201,81 -0,56% -1,17% S&P-500 4662,85 +3,82 +0,08% -2,17% Nasdaq 14893,75 +86,94 +0,59% -4,80% Nasdaq 100 15611,59 +115,98 +0,75% -4,34% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1883,47 +9,99 +0,53% -0,36% Eurostoxx 50 4303,87 +31,68 +0,74% +0,13% CAC 40 7198,15 +55,15 +0,77% +0,63% Dax 30 15956,06 +72,82 +0,46% +0,45% FTSE 7592,04 +49,09 +0,65% +2,81% SMI 12594,10 +68,47 +0,55% -2,19% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1413 1,1414 -0,01% +0,40% Dlr/Yen 114,45 114,20 +0,22% -0,53% Euro/Yen 130,64 130,36 +0,21% +0,25% Dlr/CHF 0,9140 0,9139 +0,01% +0,20% Euro/CHF 1,0434 1,0433 +0,01% +0,63% Stg/Dlr 1,3662 1,3673 -0,08% +0,98% Indice $ 95,1950 95,1650 +0,03% -1,02% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 169,7500 -0,3300 Bund 10 ans -0,0280 +0,0190 Bund 2 ans -0,5770 +0,0100 OAT 10 ans 0,3520 +0,0240 +38,00 Treasury 10 ans 1,7930 +0,0000 Treasury 2 ans 0,9689 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 83,78 83,82 -0,04 -0,05% +36,87% Brent 85,77 86,06 -0,29 -0,34% +29,90% (Laetitia Volga, édité par)