Point marchés-L'Europe cherche une tendance entre la géopolitique et la Fed

* L'indice Stoxx 600 perd 0,04%, le CAC 40 à Paris gagne 0,18% * Les cours du brut se replient mais les pétrolières montent encore * Indice ZEW et production industrielle US à l'agenda du jour * La Fed va entamer ses débats, nouvelle baisse de taux attendue mercredi par Marc Angrand PARIS, 17 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé mardi matin, la hausse continue des valeurs pétrolières ne suffisant pas à compenser le réflexe de prudence lié au regain de tension géopolitique au Moyen-Orient et à l'attente des décisions de la Réserve fédérale américaine. À Paris, le CAC 40 gagne 0,18% à 5.612,32 points à 07h50 GMT alors qu'à Francfort, le Dax cède 0,14% et qu'à Londres, le FTSE 100 avance de 0,14%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,05% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,12% mais le Stoxx 600 abandonne 0,04%. Le soudain retour sur le devant de la scène des tensions au Moyen-Orient après les attaques de drones contre des installations pétrolières saoudiennes samedi continue de peser sur le moral des investisseurs et de favoriser le repli sur les actifs jugés les plus sûrs. La séance sera animée entre autres par la publication à 09h00 GMT de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne; il est attendu en hausse à -37,0 après -44,1 le mois dernier. "Les traders vont étudier ce chiffre de très près, principalement pour voir si les dernières annonces de la BCE ont amélioré le sentiment général", explique Naeem Aslam, de ThinkMarkets, en référence aux mesures d'assouplissement de la politique monétaire annoncées jeudi dernier par la Banque centrale européenne. PÉTROLE Les cours du brut sont en baisse mais n'effacent qu'une petite partie des gains spectaculaires engrangés la veille puisque le baril a bondi de plus de 14%. Le Brent abandonne 0,49% à 68,68 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,08% à 62,22 dollars. L'un comme l'autre restent au plus haut depuis fin mai. VALEURS En Bourse, le compartiment européen du pétrole et du gaz affiche de nouveau la plus forte hausse sectorielle du jour avec une progression de 1,11%. Total prend 1,92%, la meilleure performance de l'EuroStoxx 50, profitant aussi du relèvement de la recommandation de JPMorgan à "surperformance". A la baisse, le secteur des matières premières perd 1,91% et celui des banques 1,2%. Le géant allemand du commerce en ligne Zalando chute de 11,5% après l'annonce de la vente de 13,13 millions d'actions par son actionnaire suédois Kinnevik. EN ASIE La Bourse de Tokyo, restée fermée lundi en raison d'un jour férié au Japon, a fini sur une hausse prudente, l'indice Nikkei grappillant 0,06% tandis que le Topix progressait de 0,29%. En Chine, les marchés d'actions ont fini en net repli, de 1,74% pour le SSE Composite de Shanghai, après la décision de la banque centrale de laisser inchangé le taux directeur de sa facilité de prêt à un an à 3,3%, ce qui entretient l'incertitude sur un éventuel assouplissement de sa politique monétaire. La hausse des prix de l'immobilier en Chine a par ailleurs ralenti en août, à 8,8% sur un an contre 9,7% un mois plus tôt. Il s'agit du chiffre le plus faible enregistré depuis octobre de l'an dernier. A WALL STREET La Bourse de New York a fini lundi en repli, la menace d'un choc pétrolier après les attaques contre des installations saoudiennes éloignant les investisseurs des actifs risqués. L'indice Dow Jones a cédé 0,52% à 27.076,28 points et le S&P 500 , à plus large base, 0,31%, à 2.997,96 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,28% à 8.153,54 points. La hausse des valeurs pétrolières a limité le repli général: l'indice S&P de l'énergie a pris 3,29%, sa plus forte sur une séance depuis janvier. A l'opposé, le secteur de la distribution (-1,39%) a souffert de la crainte d'une envolée des prix à la pompe. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat de la zone euro se stabilisent après leur baisse de la veille, à -0,486% pour le Bund allemand à dix ans et 1,829% pour son équivalent américain. Le rendement du Bund affiche encore une baisse de cinq points de base par rapport à son pic de vendredi, celui des Treasuries un recul de près de sept points. CHANGES Sur le marché des devises, le dollar est stable face à un panier de devises de référence mais cède quelques fractions face à l'euro, qui remonte autour de 1,1010. La monnaie américaine devrait peu varier jusqu'à l'annonce des décisions de la Réserve fédérale, mercredi à 18h00 GMT, qui lèvera l'incertitude sur l'ampleur de la baisse de taux décidée par le Federal Open Market Committee. Le yen et le franc suisse reculent légèrement après la forte hausse favorisée lundi par le mouvement généralisé de repli sur les valeurs refuges. Le dollar australien cède par ailleurs autour de 0,4% après la publication du compte rendu de la dernière réunion de la RBA, la banque centrale locale, qui souligne la montée des risques économiques et évoque la possibilité de nouvelles baisses de taux. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 09h00 Indice ZEW sent. investisseurs septembre -37,0 -44,1 US 13h15 Production industrielle août +0,2% -0,2% 14h00 Indice NAHB de l'immobilier septembre 66 66 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1530,91 +1,65 +0,11% +14,99% 300 Eurostoxx 50 3520,85 +2,40 +0,07% +17,31% CAC 40 5610,02 +7,79 +0,14% +18,59% Dax 30 12361,4 -18,84 -0,15% +17,07% 7 FTSE 7337,51 +16,10 +0,22% +9,06% SMI 9996,29 +27,10 +0,27% +18,59% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 22001,3 +13,03 +0,06% +9,93% 2 Topix 1614,58 +4,71 +0,29% +8,06% Hong Kong 26755,7 -368,80 -1,36% +3,52% 5 Taiwan 10874,5 -23,63 -0,22% +1,53% 0 Séoul 2062,33 +0,11 +0,01% +1,04% Singapour 3183,96 -19,97 -0,62% +3,75% Shanghaï 2978,12 -52,64 -1,74% +19,42% Sydney 6695,30 +21,80 +0,33% +18,58% La clôture à Tokyo : WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 27076,8 -142,70 -0,52% +16,07% 2 S&P-500 2997,96 -9,43 -0,31% +19,59% Nasdaq 8153,54 -23,17 -0,28% +22,88% Nasdaq 100 7852,41 -40,54 -0,51% +24,05% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1011 1,1000 +0,10% -3,99% Dlr/Yen 108,11 108,12 -0,01% -1,95% Euro/Yen 119,04 118,95 +0,08% -5,69% Dlr/CHF 0,9933 0,9925 +0,08% +1,21% Euro/CHF 1,0939 1,0922 +0,16% -2,80% Stg/Dlr 1,2392 1,2428 -0,29% -2,86% Indice $ 98,6460 98,6100 +0,04% +2,57% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1498,14 1497,90 +0,02% +16,79% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 173,06 +0,08 Bund 10 ans -0,49 -0,01 Bund 2 ans -0,71 +0,00 OAT 10 ans -0,19 +0,00 +29,32 Treasury 10 ans 1,83 -0,01 Treasury 2 ans 1,76 -0,01 PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var.% YTD nt Brut léger 62,33 62,90 -0,57 -0,91% +36,06% US Brent 68,82 69,02 -0,20 -0,29% +27,09% (Édité par Patrick Vignal)

