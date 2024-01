* En Europe, le CAC 40 perd 0,18% et le Stoxx 600 0,21%



* Wall Street dans le rouge à mi-séance



* Les commentaires prudents des banquiers centraux pèsent sur les échanges



par Augustin Turpin



16 janvier (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi tandis que Wall Street évoluait en territoire négatif à mi-séance, les résultats mitigés des banques Goldman Sachs et Morgan Stanley ayant incité les investisseurs à la prudence quant à la santé des marchés de capitaux et des transactions, tandis que les baisses de Tesla et d'Apple ont également pesé sur les échanges.



À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,18% à 7.398 points. Le Footsie britannique perd 0,47% et le Dax allemand 0,34%.



L'indice EuroStoxx 50 cède 0,21%, le FTSEurofirst 300 0,22% et le Stoxx 600 0,27%.



Au moment de la clôture en Europe, le Standard & Poor's 500 évolue en baisse de 0,2%. Le Nasdaq est stable, tandis que le Dow Jones recule de 0,5%.



Dans la lignée des déclarations récentes des banquiers centraux, Christopher Waller, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, a déclaré mardi que les États-Unis sont "à distance de frappe" de l'objectif d'inflation de 2%, mais que la banque centrale ne devrait pas se précipiter vers des réductions de son taux d'intérêt de référence.



Ces propos font écho à ceux tenus plus tôt dans la journée au Forum économique mondial de Davos par François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, qui a indiqué que la prochaine décision de la BCE serait probablement une baisse des taux d'intérêt, mais que l'institution ferait preuve de patience avant de procéder à un tel assouplissement monétaire.



La publication mercredi des chiffres de l'inflation allemande et britannique devraient donner aux investisseurs de nouvelles indications quant à la possibilité d'une baisse anticipée des taux.



VALEURS



Aux valeurs, Lindt & Spruengli clôture en hausse de 6,6% après avoir annoncé que la croissance de ses ventes avait dépassé les anticipations de marché en 2023.



Côté baisse, Air France-KLM termine dans le rouge (-2,5%) après avoir annoncé la fin de son accord commercial dans le transport de fret avec CMA CGM, en raison de contraintes réglementaires.



Hugo Boss accuse un recul de 9,3% à la cloche, après avoir fait état d'un bénéfice d'exploitation en dessous des attentes au quatrième trimestre.



Outre-Atlantique, Tesla se retourne à la hausse (1,3%) à mi-séance, les marchés ayant apparemment digéré les propos d'Elon Musk, qui a déclaré lundi qu'il n'envisageait pas de développer le constructeur automobile pour en faire un leader de l'intelligence artificielle et de la robotique sans détenir au moins 25% des droits de vote au conseil d'administration.



Apple continue d'évoluer en territoire négatif (-1,1%) après avoir annoncé lundi des remises exceptionnelles sur ses iPhones en Chine, signe de la concurrence accrue rencontrée par le groupe américain sur ce marché crucial.



Morgan Stanley affiche une baisse de 3,4% après des résultats mitigés, qui font suite aux baisses des bénéfices affichées vendredi par Wells Fargo , Bank of America , Citigroup et JPMorgan Chase



.



"Morgan Stanley et Goldman Sachs ont tendance à servir les clients les plus fortunés et ont beaucoup moins de réserves pour pertes sur prêts", a déclaré Paul Nolte, analyste chez Murphy & Sylvest.



"Dans l'ensemble, je pense que les résultats des banques sont plutôt bons et que le secteur bancaire est plutôt bien capitalisé à ce stade", a-t-il ajouté.



LES INDICATEURS DU JOUR



La croissance des salaires britanniques a ralenti au cours des trois mois se terminant en novembre. La croissance annuelle des salaires, hors primes, a atteint 6,6% entre septembre et novembre, contre 7,2% sur les trois mois précédant le mois d'octobre.



Le moral des investisseurs en Allemagne s'est amélioré depuis le début du mois de janvier, selon l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.



Aux États-Unis, l'indice "Empire State" a montré une baisse plus forte que prévu en janvier de l'activité manufacturière dans la région de New York.



CHANGES



Le dollar s'est redressé mardi, tandis que la livre et le yen ont chuté en raison de l'atténuation des pressions inflationnistes.



Le billet vert avance (0,73%) face à un panier de devises de référence



, tandis que l'euro perd 0,61% à 1,0881 dollar.



TAUX



Les rendements obligataires américains et de la zone euro augmentent, alors que la dynamique haussière des marchés s'essouffle après les commentaires prudents des banquiers centraux.



Le rendement du dix ans allemand a gagné 1,5 point de base à 2,213%, celui du taux à deux ans a gagné 0,2 pb à 2,587%.



Les marchés obligataires américains progressent, avec celui à dix ans



gagnant 9,1 points de base à 4,041%, et celui à deux ans 7,7 pb à 4,2153%.



PÉTROLE



L'escalade du conflit au Proche-Orient et, par conséquent, la volatilité accrue des contrats à terme sur le pétrole ont focalisé l'attention mardi, entraînant les prix du pétrole à la hausse, alors que les investisseurs tentaient d'évaluer l'impact des tensions sur l'approvisionnement.



Le Brent prend 0,17% à 78,28 dollars le baril , le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 0,43% à 72,37 dollars .



A SUIVRE MERCREDI :



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)



(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Zhifan Liu)