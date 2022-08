Point marchés-L'Europe clôture dans le rouge après le rapport sur l'emploi américain

* En Europe, le CAC 40 perd 0,63% et le Stoxx 600 0,78% * Wall Street dans le rouge à mi-séance 5 août (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini dans le rouge et Wall Street recule à mi-séance vendredi après la publication de chiffres meilleurs qu'attendu sur l'emploi aux États-Unis qui viennent renforcer les spéculations autour d'un nouveau resserrement rapide de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) en septembre. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,63% à 6.472,35 points. Le Footsie britannique cède 0,11% et le Dax allemand recule de 0,65%. L'indice EuroStoxx 50 perd 0,88%, le FTSEurofirst 300 0,72% et le Stoxx 600 0,82%. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi dans le rouge, l'indice Dow Jones perd 0,38%, le Standard & Poor's 500 , plus large, recule de 0,79% et le Nasdaq Composite cède 1,23%. L'économie américaine a créé bien plus d'emplois qu'attendu en juillet et le taux de chômage a reculé à 3,5%, revenant à son niveau d'avant la pandémie de COVID-19, montre vendredi le rapport mensuel du département du Travail, qui offre la preuve la plus convaincante à ce jour que la première économie mondiale n'est pas en récession. Ce rapport officiel fait état de 528.000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 250.000 avec un taux de chômage inchangé à 3,6%. "Ce sont des données très chaudes sur l'emploi", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York. "Cela signifie que la Fed va continuer à augmenter les taux d'intérêt. Les obligations se font écraser. Les actions sont en train de baisser." Sur la semaine, le Stoxx 600 affiche quant à lui une baisse de 0,44% et le CAC 40 une baisse de 0,55% qui ramène à 10,32% son repli depuis le début de l'année. VALEURS En Europe, le compartiment technologique accuse la plus forte baisse sectorielle (-2,39%), suivi des médias (-2,04%), pénalisés par le géant mondial de la publicité WPP qui chute de 8,75% après la publication de résultats et prévisions insuffisants aux yeux des analystes. Dans son sillage, Publicis recule de 3,84% à Paris. Parmi les plus fortes hausses du Stoxx 600, Deutsche Post grimpe de 4,56% après avoir fait état de résultats trimestriels au-dessus des attentes. TAUX Les rendements de référence de la zone euro ont rebondi vendredi, conséquence des spéculations en faveur d'une hausse de taux de la part de la Réserve fédérale de septembre. Le Bund allemand à dix ans a fini la journée à 0,9350%, soit une hausse de près de 16 points de base. La situation est comparable sur le marché américain, le dix ans remonte de près de 19 points de base à 2,8636%. CHANGES Les spéculations autour d'un relèvement de taux de la Fed favorisent également le dollar qui avance de 1,044% face aux autres grandes devises . L'euro recule ainsi de 0,87% à 1,0154 dollar . PÉTROLE Les cours du pétrole ont récupéré une partie de leurs pertes de la semaine mais devaient encore clôturer vendredi près de leurs plus bas niveaux depuis février, les inquiétudes concernant une possible récession et une baisse de la demande de carburant continuant à secouer les marchés. Le Brent prend ainsi 1,77% à 95,79 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,74% à 90,08 dollars, mais ils accusent cependant un repli hebdomadaire d'un peu plus de 4%. À SUIVRE LUNDI: (Rédigé par Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)