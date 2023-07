* En Europe, le CAC 40 perd 1,12% et le Stoxx 600 0,61%



* Wall Street dans le vert à mi-séance



* Les données chinoises ont pesé sur les marchés européens



* Le pétrole se replie



PARIS, 17 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes terminent en baisse lundi, les mauvaises données économiques chinoises ayant pesé sur les échanges, marqués par ailleurs par l'attentisme des investisseurs en amont de la publication de nombreux résultats aux Etats-Unis, cette semaine.



À Paris, le CAC 40 a perdu 1,12% à 7.291,66 points et le Dax allemand 0,23% contre 0,38% pour le Footsie britannique .



L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,98%, le FTSEurofirst 300 de 0,58% et le Stoxx 600 de 0,63%.



De nombreuses entreprises américaines doivent publier leurs résultats cette semaine et la suivante, dont les "sept magnifiques", sept entreprises technologiques dont la performance cette année a soutenu presque à elle seule les marchés actions américains.



Par ailleurs, la Réserve Fédérale américaine se réunira le 26 juillet, pour acter la dernière hausse de taux de ce cycle, selon les anticipations de marché



.



La prudence a donc dominé les échanges lundi, d'autant que les investisseurs se sont inquiétés du ralentissement de l'économie chinoise.



La croissance a atteint 6,3% sur un an, bien en deçà du consensus qui s'attendait à une croissance de 7,3%.



"L'économie chinoise est bien sur une trajectoire de ralentissement rapide (...) et a besoin d'un soutien accru de la part du gouvernement. Toutefois, les politiques monétaires et fiscales traditionnelles pourraient ne pas suffire dans la situation actuelle, notamment en raison de l'accumulation de la dette publique", écrivent les stratèges de Natixis.



VALEURS



Le luxe a pesé sur la performance des indices européens, l'indice sectoriel



reculant de 4,14%. En France, LVMH , Hermès et Kering ont affiché les pires performances du CAC 40, en recul de 1,95% à 3,73%. Richemont, sous la pression de résultats moins bons que prévu, a perdu 10,43%.



Le secteur financier a affiché la meilleure performance du Stoxx 600, ayant progressé de 0,20%, avec les bons résultats de la banque finlandaise Nordea



.



Argenx s'est envolé de 31,02%, terminant en tête du Stoxx 600, après avoir annoncé que son traitement d'une maladie musculaire chronique réduisait de 61% le risque de rechute par rapport au placebo.



A WALL STREET



Les marchés américains, moins exposés à la conjoncture chinoise que les Bourses européennes, progressent modérément, les investisseurs restant prudents avant la publication de nombreux résultats.



A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York ne montraient pas de direction nette, le Dow Jones gagnant 0,23%, tandis que le Standard & Poor's 500 avançait de 0,30% et que le Nasdaq Composite



progressait de 0,54%.



TAUX



Les rendements ont stagné des deux côtés de l'Atlantique après avoir chuté en fin de semaine dernière, rassurés sur l'inflation aux Etats-Unis.



Le rendement du dix ans allemand a stagné à 2,455%, tandis que le rendement du Treasury à dix ans s'est maintenu à 3,8303%.



CHANGES



A l'image des Treasuries, le dollar est resté stable face à un panier de devises de référence .



L'euro a grignoté 0,07% à 1,1235 dollar, tandis que la livre sterling



perdait 0,07% à 1,3077 dollar.



PÉTROLE



Le pétrole a souffert des perspectives économiques chinoises et de la reprise de la production dans deux des trois champs de pétrole libyens mis à l'arrêt la semaine dernière.



A l'heure de la clôture en Europe, le Brent recule de 0,96% à 79,1 dollars le baril , le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) chutant de 0,94% à 74,71 dollars .



A SUIVRE MARDI : (Reportage Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)